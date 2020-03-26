Туркменистан: власти отрицают наличие коронавируса, но ведут себя подозрительно

Написав несколько красочных книг о целебных свойствах растений, президент считает себя авторитетом в этой сфере. (Фото из государственных СМИ)

На этой неделе пришли мрачные новости из Турции, где, как сообщается, 37 граждан Туркменистана скончались в результате употребления суррогатного алкоголя для профилактики коронавирусной инфекции.

Этот инцидент – печальный пример того, что может произойти, когда людям ограничивают доступ к информации о том, как наилучшим образом защитить свое здоровье.

В самом Туркменистане правительство по большей части хранит могильное молчание по поводу пандемии коронавируса COVID-19. Тема в основном упоминалась лишь при общении с внешним миром – например, когда президент Гурбангулы Бердымухамедов обсуждал этот вопрос по телефону со своим узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

Кроме того, китайское правительство неосторожно упомянуло пандемию в своем послании Бердымухамедову с поздравлениями в честь праздника весны Навруз. Посол Пекина в Ашгабате также упомянул при общении с местными СМИ о борьбе его правительства с коронавирусом, якобы имевшие место успехи которого он объяснил «китайской скоростью, китайскими пропорциями, китайской эффективностью» и «огромными преимуществами социализма с китайскими характеристиками».

Туркменская стратегия – если верить правительству (чего обычно делать не стоит) – даже эффективнее китайской, так как в стране пока не было официально зафиксировано ни одного случая COVID-19. Ашхабад, в частности, закрыл все границы и приостановил международное сообщение.

Но принятые недавно меры вызвали подозрение, что вирус все-таки проник в страну. Радио «Азатлык» сообщило 24 марта, что люди, желающие выехать из одной области страны в другую, обязаны сначала получить разрешение и сертификат, подтверждающий, что они не заражены коронавирусом. В больницах выстроились огромные очереди желающих получить такой сертификат, и, как обычно, появились сообщения, что взятки помогают ускорить процесс.

Государственные СМИ никак не информируют общественность об этом, заставляя людей узнавать все другими путями.

19 марта закрыли въезд в Ашгабат для иногородних автомобилистов, однако уже 22 марта ограничения были несколько ослаблены, но у въезжающих в город измеряли температуру, сообщает расположенный в Вене сайт «Хроника Туркменистана». Между тем осмотр передвигающихся другими видами транспорта, судя по всему, носит очень поверхностный характер. Женщина, приехавшая в Ашгабат поездом из Мары, рассказала «Хронике», что полицейские просто спрашивают людей, есть ли у них температура или кашель, и если человек говорит, что нет, его просто отпускают.

В городе Туркменабат Лебапского велаята (области) до 1 мая закрыли мечети, сообщает корреспондент Радио «Азатлык».

По сообщениям, высокопоставленные чиновники в этом велаяте предприняли еще более решительные меры для защиты своих семей, поселив их в палатках в заповеднике в глубине пустыни, примерно в 60 километрах от города.

«Рано утром на своих служебных машинах они выезжают в Туркменабад на работу, а поздно вечером возвращаются, с багажниками, заполненными продуктами и другими необходимыми вещами», – сказал один из источников «Хроники».

Власти почти никогда не отвечают напрямую на сообщения в независимых СМИ, оставляя эту работу проправительственным изданиям вроде Gundogar-News (не путать с оппозиционным сайтом с аналогичным названием). На этом русскоязычном веб-сайте 20 марта появилась статья на туркменском языке, вероятно, полученная от какого-то государственного органа. В статье говорилось об «эпохе фейковых новостей» и о том, что заявления «Азатлыка» о подтвержденных случаях COVID-19 были просто пустыми выдумками. Но при этом сайт даже не попытался объяснить, почему Туркменистан вводит такие строгие внутренние ограничения, если в стране действительно нет коронавируса.

Туркменистан, как и Таджикистан, предпочел проигнорировать рекомендацию о социальном дистанцировании и проводит массовые мероприятия, посвященные празднованию Навруза. К счастью, многие из этих мероприятий проводятся в просторных, открытых местах.

О том, присутствовал ли сам Бердымухамедов на каком-либо из этих торжеств, история умалчивает.

Президент с большой регулярностью меняет хобби, и в последнее время уделяет много внимания вопросам садоводства. Особо запоминающимся стало его выступление на правительственном заседании 13 марта, во время которого он с энтузиазмом говорил о защитных свойствах растения, известного на туркменском языке как «юзарлик» (гармала обыкновенная). Заявление было сделано в контексте ситуации с коронавирусом, и, разумеется, правительственные здания тут же начали окуривать дымом гармалы.

Написав несколько красочных книг о целебных свойствах растений (которые теоретически можно приобрести в интернете), Бердымухамедов считает себя авторитетом в этой области. Чтобы убедить в этом общественность, на прошлой неделе он выехал в пустыню поиграть с кустиками. По государственному телевидению показали, как он читает пространную лекцию, указывая на некоторые изображения растений своей указкой с золотым наконечником, а какой-то подобострастно склонившийся приспешник все записывает.

Президент объявил 2020-й годом озеленения Туркменистана. В честь 25-й годовщины провозглашения нейтрального статуса страны будет высажено около 10 миллионов саженцев лиственных, хвойных и фруктовых деревьев, а также винограда. Половина из них – в районах вблизи столицы. Бердымухамедов 21 марта отправился на вертолете на место посадки, чтобы лично принять участие в масштабном проекте по озеленению.

Посадка деревьев ведется не только в целях облагораживания, но и ради безопасности.

20 марта Бердымухамедов подписал постановление, разрешив мэрии Ашгабата заключить контракт с петербургской компанией «Возрождение» на строительство селеотводной инфраструктуры. В прошлом году столица пережила разрушительные наводнения, что вызвало активное ворчание среди жителей города, который должен быть образцово-показательным и служить витриной страны. Ожидается, что «Возрождение» завершит работы по строительству комплекса селеотводных сооружений к сентябрю 2022 года.

Дипломатическая политика Кремля, характерными чертами которой являются потоки лести в адрес туркменского руководства и терпение, обеспечивает российским компаниям постоянный поток подобных небольших контрактов. Также на прошлой неделе Бердымухамедов санкционировал покупку двух вертолетов скорой помощи у расположенного в Татарстане Казанского вертолетного завода. Поклонники такого рода «развлечений» могут быть уверены, что по государственному телевидению не преминут показать Бердымухамедова за штурвалом одного из этих вертолетов (которые, кстати, вряд ли позволят использовать для оказания медицинской помощи немытым массам).

В строго положенное время были объявлены сроки проведения весенней посевной кампании на хлопковых полях. Все эти ведущиеся в Узбекистане разговоры об отмене госзаказа на хлопок явно не для Туркменистана. Посевная в Ахалском, Балканском, Лебапском и Марыйском велаятах начнется 25 марта, а через четыре дня – в Дашогузском велаяте.

Американских патриотов порадует, что в Туркменистане зарабатывают не только российские компании. Как отметил на встрече 20 марта один чиновник, во время сева будет использоваться техника, недавно закупленная у иллинойской компании John Deere.