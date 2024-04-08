Туркменистан: Власти принимают сомнительные решения в борьбе за нравственность

Данная статья опубликована в категории «Мнения».

Авторитарный произвол – не новое явление для Туркменистана. Но недавно власти достигли очередного дна, предписывав всем школьницам одного из велаятов проходить проверку на девственность. Эти проверки являются не только вопиющим нарушением прав человека, но и неэффективны для определения того, ведет ли женщина половую жизнь.

Администрация Балканского велаята, расположенного на берегу Каспийского моря, заставляет девочек проходить гинекологические осмотры без согласия родителей или опекунов, сообщает Радио «Азатлык». Чиновники утверждают, что эти проверки необходимы для формирования «нравственного» поведения девушек. О тех, кто, по результатам проведенного обследования, ведет половую жизнь, сообщают в местное МВД, а также в Министерство национальной безопасности.

Подобные проверки проводятся в Туркменистане не впервые. В последние годы власти и других велаятов, включая Марыйский и Дашагузский, совершают «крестовые походы» за нравственность.

Помимо этической стороны этих осмотров и унижения, через которое приходится проходить девушкам, есть еще один важный аспект: медицинские исследования подтверждают, что «девственность не является анатомической особенностью», то есть ни одно гинекологическое обследование не даст точного ответа на вопрос, целомудренна ли женщина.

Статья под названием «Маленький кусочек ткани, который не справился: развеивая мифы о роли девственной плевы в определении сексуального опыта и насилия», опубликованная в журнале Reproductive Health Journal в 2019 году, детальнейшим образом дискредитирует методы, используемые туркменскими властями для определения целомудренности той или иной женщины.

«Девственная плева – это мембрана, окружающая внешний вход во влагалище и, несмотря на расхожее мнение, она лишь частично его закрывает», говорится в статье. В редких случаях она все же полностью закрывает отверстие. Это состояние называется неперфорированной девственной плевой, наличие которой у девочек-подростков может привести к скоплению менструальной крови во влагалище (гидрокольпос) и вызвать повреждение почек, бесплодие и другие проблемы. Неперфорированная девственная плева встречается у 1 из 1000 новорожденных девочек и, как правило, лечится хирургическим путем.

Проводимые туркменскими властями проверки девушек/женщин на девственность призваны выявить «неповрежденную девственную плеву». Если девственная плева не перфорирована, она не может быть «неповрежденной». Как уже говорилось, в норме она представляет собой мембрану, которая различается по форме, эластичности, толщине и размеру.

Исследователи в области репродуктивного здоровья установили, что «осмотр девственной плевы не является точным или надежным способом проверки наличия предыдущего сексуального опыта, включая сексуальное насилие».

В одном исследовании, посвященном сексуальному насилию в отношении подростков, говорится, что «только у 19 процентов жертв в возрасте от 14 до 19 лет, у которых до предполагаемого сексуального нападения не было половых контактов, были обнаружены разрывы девственной плевы». В другом исследовании, в котором приняли участие 132 женщины, «не имевшие до этого [сексуального] опыта, только у 9,1 процента из них после сексуального насилия произошла перфорация плевы».

Согласно международному исследованию, «из 1500 девочек в возрасте от рождения до 17 лет, подвергшихся сексуальному насилию, 93 процентов прошли осмотр половых органов, в ходе которого ничего примечательного обнаружено не было, и лишь в 7 процентах случаев было одно или несколько диагностических обнаружений».

Вывод однозначен: проверка на девственность или осмотр девственной плевы не информативны с точки зрения определения наличия у девушки или женщины сексуального опыта, даже в случае изнасилования.

Девушка, помеченная клеймом «не девственница» или «аморальная» в консервативном патриархальном обществе, коим является Туркменистан, сталкивается с различными негативными последствиями: от общественного осуждения и социальной изоляции до самоубийства и убийства чести. Степень влияния на психическое здоровье и эмоциональное благополучие человека не поддается определению.

Другой важный вопрос, которым следует задаться, – насколько компетентны представители туркменского здравоохранения, проводящие проверки. Как известно, туркменская система здравоохранения страдает от хронического недофинансирования. Сложно сказать, достаточно ли квалифицированы гинекологи в Туркменистане для того, чтобы делать такие судьбоносные заключения.

Чтобы дать некоторое представление о системе обучения в Туркменистане, стоит упомянуть США, где у студентов-медиков имеются очень ограниченные возможности для получения знаний о девственной плеве, поскольку «на изучение строения таза отводится всего несколько часов», и «осуществляется этот процесс в основном при участии взрослых добровольцев и стандартизированных пациентов, а также при помощи анатомических моделей таза». В одном из исследований «только 64 процента из 139 педиатров-ординаторов правильно определили девственную плеву на фотографиях гениталий девочек препубертатного возраста».

К сожалению, борьба властей за нравственность среди женщин в Центральной Азии ведется не только в Туркменистане. В Таджикистане, самом бедном государстве региона, часто проводятся обследования будущих невест на предмет наличия девственности. В 2017 году также сообщалось о принудительном осмотре девочек школьного возраста в Узбекистане. По сообщению Tengrinews, недавно в Казахстане произошла утечка персональных данных студенток вузов, касающихся наличия или отсутствия у них сексуального опыта.

Когда власти пытаются блюсти нравственность несовершеннолетних девочек, нарушая неприкосновенность их частной жизни, заставляя проходить неточные, унизительные и травмирующие процедуры, что это говорит о нравственном уровне самих властей?

Карлыгаш Кабатова – основатель и руководитель UyatEmes.kz, просветительского сайта для казахстанских подростков и их родителей. Цель сайта – помочь молодым людям стать более грамотными в вопросах репродуктивного здоровья и сексуальных отношений.