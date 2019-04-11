Туркменистан: вновь наводя мосты

Фермеры в Дашогузском велаяте приступили к посеву хлопка. Правозащитная организация Anti-Slavery International (Международная организация по борьбе с рабством) обвиняет Туркменистан в использовании принудительного труда в хлопковой отрасли. (Фото: turkmenistan.gov.tm)

На протяжении многих лет международные финансовые институты охотно поддерживали миф об оживлении экономики Туркменистана. Но даже они начали, хотя и понемногу, пересматривать эту версию.

Всемирный банк понизил прогноз по экономическому росту с 5,6 процентов в этом году до 5,1 процента в 2020-м. В 2018 году речь шла о 6,2 процентах. Прогноз Азиатского банка развития несколько лучше: 6 и 5,8 процентов в 2019-м и 2020 году соответственно, но банк предупреждает, что темпы инфляции будут опережать рост экономики.

Поскольку изоляция практически не помогла, Ашгабат пытается для разнообразия вести себя прилично в одном из немногих дипломатических сообществ, к которым он согласился примкнуть, – в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Туркменистан – ассоциированный член этой группы постсоветских государств-правопреемников.

Похоже, Туркменистан достаточно серьезно взялся за исполнение своих обязанностей председателя СНГ в этом году, хотя не обошлось и без небольшого скандала: власти пренебрегли церемонией передачи председательства, состоявшейся в сентябре прошлого года в Таджикистане. Министр иностранных дел Рашид Мередов возглавил туркменскую делегацию для участия в ежегодном заседании министров иностранных дел СНГ, прошедшем 4-6 апреля в Москве. Заседание совета глав правительств СНГ пройдет в Ашгабате 31 мая, а 11 октября в туркменской столице встретятся президенты.

В рамках московской встречи Мередову удалось достичь некоторых результатов, побеседовав со своим коллегой из Узбекистана о перспективах более углубленного сотрудничества и подписав план сотрудничества на 2019-2020 годы с Беларусью. Последнее событие примечательно в свете продолжающегося неприятного спора с белорусской компанией по поводу калийного комбината, при строительстве которого, как заявляет Туркменистан, не были соблюдены требуемые стандарты.

16 апреля в Ашгабат прибывает важный гость из дальнего зарубежья: президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин начинает свою поездку по Центральной Азии с трехдневного визита в Туркменистан. Туркменистан заинтересован во всесторонней поддержке со стороны Кореи: в тяжелой и текстильной промышленности, в сельском и рыбном хозяйстве. Сеул в свою очередь готов обсудить возможность выхода на энергетический и строительный рынки Туркменистана.

Остается надеяться, что это не приведет к появлению новых проблемных совместных предприятий. Построенный японцами завод по производству бензина из газа, который должен был открыться в прошлом году, будет сдан в эксплуатацию в лучшем случае нынешним летом, как передала на этой неделе «Хроника Туркменистана».

Некоторые мосты наводятся в буквальном смысле. Заместитель премьер-министра Дадебай Амангелдиев доложил на заседании Кабинета министров 5 апреля о проведении работ по подготовке к строительству 225-километровой автомобильной дороги из прикаспийского Туркменбаши в Казахстан. Дорога, идущая по перешейку через залив Гарабогазгол, соединяя самые западные районы двух стран, сейчас напоминает скорее тропу для гужевого транспорта, превращаясь после дождя в непроходимую слякоть. Амангелдиев рассказал, что ширина новой дороги составит 22,5 метра – достаточно для организации четырех просторных полос движения и разделительной полосы.

Среди прочих новостей относительно путей сообщения: Узбекистан, по сообщениям, присоединился к так называемому железнодорожному коридору Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран. Расширение этого транспортного сообщения будет отчасти способствовать повышению его значимости, которая стала вызывать сомнения в связи с не оправдавшими ожиданий объемами товаров, перевезенных с декабря 2014 года, когда Казахстан, Туркменистан и Иран открыли свой участок дороги.

Что касается Таджикистана, то Туркменистан обошел его вниманием. Появились новые сообщения о том, что Туркменистан не пропускает таджикские фуры через свою территорию. Одно из существующих предположений заключается в том, что это ответная мера в отношении Душанбе на затягивание проекта по строительству железной дороги Туркменистан-Афганистан-Таджикистан.

Если деятельность активистов по правам человека окажется успешной, в будущем Туркменистану грозит эмбарго. В опубликованном 5 апреля докладе базирующейся в Лондоне организации Anti-Slavery International говорится о роли турецких посредников в поставке туркменского хлопка на международный рынок.

Это представляет собой проблему, поскольку, как отмечает Anti-Slavery International, «производство хлопка в Туркменистане носит признаки использования принудительного труда». Покупатели по всему миру могут и не знать о том, что для пошива купленных ими рубашек использовали ткань из хлопка, собранного современными рабами, многие из которых – дети.

«Сбор хлопка – тяжелая работа, и условия труда на полях плохие, в том числе ограничен доступ к свежей питьевой воде. Туркменских граждан порой выгоняют на хлопковые поля, где они трудятся неделями. Работники, которых отправляют на удаленные территории, вынуждены оставаться там на ночь, зачастую в переполненных местах для временного проживания; у них нет другого выбора, кроме как жить в антисанитарных условиях», – пишет в своем докладе эта правозащитная организация.

Как сообщается, ответственность за большую часть сделок по продаже хлопка лежит на компании «Чалык Холдинг» (Calik Holding) и связанных с ней многочисленных предприятиях. Возглавляемая Ахметом Чалыком компания на протяжении долгого времени ведет активную деятельность в Туркменистане, и ее интересы простираются далеко за пределы текстильной отрасли на другие крупные проекты, включая строительство завода по производству аммиачных и карбамидных удобрений в городе Гарабогаз.

Кроме того, Anti-Slavery International называет сингапурскую торговую компанию Olam International, а также швейцарские компании Paul Reinhart AG и Rezana Trading SA и уличает их в аналогичной деятельности.

Между тем продолжаются наводнения. 4 апреля Радио «Азатлык», туркменская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», сообщило, что в Тагтабазарском районе пострадало около 700 жилых домов. В интернете появились многочисленные видеозаписи, снятые на затопленных территориях, несмотря на все усилия властей воспрепятствовать такого рода гражданской журналистике. Потоки воды серьезно повредили дороги, что привело к ряду автомобильных аварий.

Одна из таких автокатастроф, произошедшая 3 апреля в Балканском велаяте, унесла жизнь Аманмурада Бугаева, который на протяжении долгого времени был корреспондентом Радио «Азатлык». Вещающие из-за границы туркменские СМИ выразили свои соболезнования в связи с его гибелью. Что касается государственных и подконтрольных государству изданий, они не комментируют подобного рода происшествия. Когда же они высказываются по поводу независимых СМИ, то почти всегда для того, чтобы облить их грязью.

Единственным намеком в государственных СМИ на трудности, с которыми сталкивается страна, стало сообщение об очередном строгом выговоре, полученном от президента министром внутренних дел Исгендером Муликовым. Согласно «Хроникам Туркменистана», выговор связан не с отсутствием адекватной реакции на наводнения и другие подобные проблемы, а с недовольством президента по поводу частных такси, которые по-прежнему работают без соответствующей лицензии. Не очень удивительно, что приложение, появившееся в результате предпринятой правительством попытки внедрить туркменский аналог Uber, изобилует ошибками.