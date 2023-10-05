Туркменистан: во имя отца и сына

В выходные в столичном театре «Магтымгулы» состоялась премьера спектакля «Плутни Скапена» по пьесе Мольера.

Написанная в XVII веке комедия повествует о противостоянии между сыновьями и отцами из-за несовпадения взглядов и желаний.

Эта тема кажется весьма актуальной для Туркменистана, где разворачивается не менее абсурдная, чем в спектакле, борьба поколений.

На прошлой неделе в Берлине состоялась встреча лидеров Германии и стран Центральной Азии. Это событие выглядело как очередная попытка крупной западной державы мягко убедить регион, который, как принято считать, находится в сфере влияния России, рассмотреть альтернативные варианты.

Но если Германию и четыре центральноазиатские страны на мероприятии представляли главы государств, то от Туркменистана в нем участвовал не действующий президент, а его предшественник и по совместительству отец – 66-летний Гурбангулы Бердымухамедов. На другой недавней встрече президентов стран Центральной Азии, состоявшейся в прошлом месяце в Душанбе, также присутствовал Бердымухамедов-старший, который перетянул внимание с сына на себя.

Бердымухамедов-старший имеет право представлять Туркменистан на встречах с представителями других государств, а также подписывать международные соглашения в силу того, что является председателем Халк Маслахаты (Народного Совета).

Это стало возможным в результате проведенных в январе конституционных реформ. Именно тогда был создан новый Халк Маслахаты, который теоретически является верхней палатой парламента, а на деле – скорее органом, определяющим политический курс страны. А возглавил Совет Бердымухамедов-старший в новом, специально введенном для него статусе национального лидера.

Если кто-то еще сомневался в том, что эта рокировка была призвана удовлетворить неудержимое самолюбие Бердымухамедова-старшего, то, наблюдая за ним в момент общения с бывшими коллегами по Центральной Азии, любой поставил бы точку в этом вопросе.

В Германии национальный лидер выступал с таким видом, будто именно он по-прежнему определяет курс Туркменистана. 29 сентября он в очередной раз заявил о готовности своей страны поставлять газ в Европу по транскаспийскому трубопроводу. И как всегда Бердымухамедов дал понять, что хочет, чтобы за это заплатил кто-то другой.

«Мы готовы возобновить активные контакты с соответствующими структурами Еврокомиссии, отдельными европейскими государствами и компаниями в контексте реализации крупных международных энергетических проектов», – сказал он.

В ходе многочисленных встреч с официальными лицами Германии Бердымухамедов-старший настойчиво предлагал немецким компаниям всех отраслей рассмотреть возможность инвестирования в Туркменистан.

Туркменская государственная медиа-машина все же попыталась оправдать отсутствие президента Сердара Бердымухамедова в Берлине. 28 сентября, в то время как его отец находился в Германии, президент принимал участие в торжествах по случаю 32-й годовщины независимости Туркменистана – праздника, который ежегодно отмечается 27 сентября. Главным событием дня стало посещение скачек в Ахалтекинском конноспортивном комплексе. Во время состязаний произошел любопытный инцидент: как сообщается, один из участников скачек упал с лошади и ему потребовалась интенсивная терапия. Самым известным туркменским наездником, когда-либо пережившим падение с лошади, является, конечно же, сам Гурбангулы Бердымухамедов, с которым этот конфуз случился в 2013 году.

Хотя культ личности Бердымухамедова-старшего давно достиг недосягаемых высот, сын, похоже, не намерен отставать от отца. Как сообщило 28 сентября базирующееся в Амстердаме интернет-издание Turkmen.news, именем президента может быть названа строящаяся мечеть в городе Шатлык Марыйского велаята. Строительство культового сооружения ведется в спешном порядке с расчетом на то, что ее открытие состоится в отмечаемый 12 декабря День нейтралитета. Жители Шатлыка даже высказывают предположение, что весь их город может быть переименован в честь Сердара-хаджи, который заслужил это почетное звание, совершив паломничество в Мекку в 2022 году.

Эта новость появилась после того, как в прошлом месяце на собрании Халк Маслахаты Бердымухамедову-младшему была вручена государственная награда «Герой Туркменистана» за «огромный личный вклад в дело укрепления основ национальной независимости Туркменистана». Это звание в некотором роде ставит его на один уровень с его отцом, который официально носит титул «Герой-Аркадаг», что означает «героический покровитель и защитник народа».

Постоянное общение туркменских лидеров с западными коллегами не может не вызывать определенного беспокойства в московских кабинетах власти.

По случаю Дня независимости Туркменистана премьер-министр России Михаил Мишустин направил поздравительное письмо, в котором упомянул о «принципах дружбы и стратегического партнерства», лежащих в основе двусторонних отношений. Записочек с признаниями от Мишустина становится все больше. Последний раз он писал 22 сентября, чтобы поздравить президента Бердымухамедова с 42-летием и отметить его «личный вклад в развитие дружбы и стратегического партнерства».

На этот раз к поздравлениям с Днем независимости присоединился и президент Владимир Путин, который, как это свойственно российскому лидеру, слегка завуалировал содержащуюся в поздравлении угрозу.

«Я уверен, что дальнейшее наращивание всего комплекса связей России и Туркменистана в полной мере отвечает интересам наших народов, идет в русле упрочения региональной стабильности и безопасности», – говорится в его письме.

Однако внимание привлекает одна любопытная деталь, которая, возможно, и не имеет значения. Путин направил свои поздравления Бердымухамедову-старшему, а не сыну. А вот поздравление с Днем независимости от США было, наоборот, адресовано президенту, а не национальному лидеру.

Данные, предоставляемые Государственным комитетом Туркменистана по статистике, выглядят настоящим посмешищем. Тем не менее такие международные организации, как Международный валютный фонд, вынуждены принимать их всерьез.

По этой причине выпущенный МВФ доклад представляет важность, поскольку в нем, по сути, утверждается, что опираться только на экономические данные, подготовленные туркменскими чиновниками, практически бесполезно.

Доклад призван не выделить Туркменистан, а использовать эту страну в качестве наглядного примера того, что более точную картину может дать только широкий спектр данных, а не основные показатели, публикуемые правительствами, деятельность которых лишена всякой прозрачности. Точность, по мнению экспертов МВФ, в конечном итоге отвечает интересам страны.

«В случае, когда экономика страны находится в состоянии рецессии, а официальные данные свидетельствуют о непрерывном росте... комплекс жестких мер в сочетании с официальными данными о росте ВВП может углубить и продлить рецессию», – заключают авторы.

Таким образом альтернативный подход МВФ к оценке ВВП в таких проблемных странах, как Туркменистан, доказывает, что страна действительно временами скатывалась в рецессию, даже когда государственная пропагандистская машина активно хвасталась неизменно высокими темпами роста. Привычка Бердымухамедова лгать дорого обошлась.