Туркменистан: вперед за золотом

Приморский курорт Аваза, в развитие которого было вложено несколько миллиардов долларов, нечасто принимает иностранных посетителей, поэтому предстоящий в следующем месяце визит сразу целого ряда высокопоставленных гостей станет настоящим событием.

На официальном сайте правительства говорится, что 6 августа на этом прикаспийском курорте состоится саммит лидеров Азербайджана, Турции и Туркменистана.

Но перед этим там же пройдет консультативная встреча глав государств Центральной Азии. Это уже третья подобная встреча, проводимая в таком формате. Первая встреча состоялась в столице Казахстана в 2018 году, а вторая – в Ташкенте в 2019 году.

«Помимо этого, в стране планируется провести 15-й Форум Организации экономического сотрудничества и шестую встречу глав прикаспийских государств», – сказал президент Гурбангулы Бердымухамедов на состоявшемся 17 июля заседании правительства.

Однако ключевым событием станет саммит Азербайджан-Турция-Туркменистан. Проведение этой встречи стало возможным благодаря подписанию меморандума о взаимопонимании между правительствами Туркменистана и Азербайджана в январе этого года. Документ предполагает совместную разработку спорного каспийского газового месторождения, которое было символично переименовано в «Достлуг» («Дружба»). Это предварительное соглашение положило конец 30-летним спорам между соседями по Каспию.

Однако до сих пор остается непонятным, как это соглашение должно работать, и встреча президентов, вероятно, внесет определенную ясность.

Предстоящая встреча имеет значение и для других стран, поскольку многие рассматривают внезапно вспыхнувшую дружбу между Азербайджаном и Туркменистаном как предварительное условие для строительства Транскаспийского газопровода, поэтому присутствие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана кажется вполне логичным.

Введенный в декабре в эксплуатацию Трансадриатический трубопровод, который пролегает по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Италии, представляет собой последнее звено так называемого Южного газового коридора, самый длинный участок которого построен в Турции. В результате газ теперь может напрямую поступать в Южную Европу с принадлежащего Азербайджану морского газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз». Вполне возможно, что в один прекрасный день Туркменистан также сможет поставлять свой газ по этому маршруту, хотя пока пропускная способность планируемого газопровода достаточно скромная – 10 миллиардов кубометров газа в год.

В последнее время Ашгабат очень гордится тем, что экспортирует свои товары в Европу. 17 июля официальный сайт правительства торжественно возвестил о том, что Туркменистан планирует экспортировать в страны Запада аж 60 тонн помидоров. Около 20 тонн уже, по всей видимости, было отправлено в Австрию после того, как продукция туркменских овощеводов была признана соответствующей европейским стандартам.

Этого события в Туркменистане ждали много месяцев. В январе 2020 года Министерство здравоохранения объявило, что лаборатории государственной санитарно-эпидемиологической службы, которая отвечает за обеспечение стандартов качества продуктов питания, получили международную аккредитацию и сертификат соответствия от агентства «Латвийское национальное бюро аккредитации».

В этом году Туркменистан пережил некоторое разочарование после того, как Россия, а вслед за ней и Казахстан объявили о введении временного запрета на импорт туркменских томатов в связи с опасениями, связанными с выявлением случаев заражения вирусом коричневой морщинистости плодов томата.

Несмотря на небольшие объемы экспорта, Ашгабат находит утешение в том, что его усилия по диверсификации экспортной базы с целью снижения зависимости от природного газа якобы увенчались успехом, а закупки продукции в странах Европы могут создать положительную репутацию.

Власти Туркменистана по-прежнему продолжают настаивать на отсутствии случаев заболевания COVID-19, даже несмотря на то, что соседние Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан переживают новую волну коронавируса. Тем не менее власти с готовностью вводят драконовские ограничения. 14 июля базирующийся в Амстердаме новостной сайт Turkmen.news сообщил, что движение транспорта в Лебапском велаяте было частично приостановлено в качестве предупредительной меры. Радио «Азатлык» передало, что 10 июля в столице велаята Туркменабате были закрыты городские парки и детские развлекательные центры.

Указанные ограничения, судя по всему, были вызваны резким ростом числа заражений в Фарабском районе, расположенном между Туркменабатом и границей с Узбекистаном. Turkmen.news со ссылкой на неназванные источники сообщил, что там было выявлено не менее 100 случаев заражения коронавирусом. Поскольку нет никакой информации о результатах тестирования в Туркменистане, остается только гадать, отражает ли эта цифра реальное положение дел в этом районе.

На прошлой неделе Чрезвычайная противоэпидемическая комиссия Туркменистана вновь заявила о себе, приняв решение об ограничении движения поездов с целью остановить распространение якобы несуществующего вируса. Аналогичные ограничения, введенные в июле, власти объяснили сильной жарой. Под этим же предлогом были отменены авиарейсы.

По сообщению базирующегося в Вене издания «Хроники Туркменистана», с 17 июля жители столицы, выезжающие из Ашгабата в регионы, должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный не позднее, чем за 48 часов до выезда. На этом можно неплохо заработать – анализы стоят 100 манатов за тест, что составляет 30 доллара по официальному курсу и около 3 долларов по курсу на черном рынке.

Одновременно с этим Ашгабат пытается предотвратить опасность, исходящую со стороны Афганистана. 20 июля Turkmen.news сообщил, что со склада в Марыйском велаяте было доставлено оружие войскам, мобилизованным на восточной границе. Сайт со ссылкой на свои источники сообщил, что ночью 19 июля из поселка Шатлык, расположенного к западу от города Мары, в указанном направлении выехали восемь грузовиков под неусыпной охраной солдат и полиции.

В начале месяца Радио «Азатлык» сообщило, что к границе перебрасываются дополнительные войска с баз «Мары-1» и «Мары-2», из Лебапского, Дашогузского и Балканского велаятов, а также боевые вертолеты и самолеты.

Среди военнослужащих зафиксированы первые смертельные случаи. 20 июля Радио «Азатлык» передало, что по меньшей мере 18 солдат погибли при неизвестных обстоятельствах, якобы в результате ДТП. Однако получившим тела родственникам сообщили, что им не разрешено открывать гробы.

С приближением Олимпийских игр Туркменистан все отчаяннее надеется избавиться от своего проклятия и завоевать хоть какую-нибудь медаль, чего ему ни разу не удавалось сделать с момента обретения независимости. (Досадно, что Данияр Исмаилов, туркмен по национальности, родившийся в Лебапе в 1992 году, завоевал серебро в соревнованиях по тяжелой атлетике среди мужчин в категории до 69 килограмм на Олимпийских играх 2016 года в Рио в составе команды Турции).

В проводах туркменской команды, состоящей из девяти олимпийцев, принял участие сын президента и предполагаемый наследник престола Сердар, который обратился к своим соотечественникам с характерным для него похоронным видом. Возможно, он немного приободрится, если получится завоевать хоть одну медаль.