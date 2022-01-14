Туркменистан: врата ада захлопнутся навсегда

В Туркменистане возобновились разговоры о том, что вопрос преемственности власти может вернуться в повестку дня.

7 января президент Гурбангулы Бердымухамедов на заседании кабинета министров объявил о созыве внеочередной сессии Халк Маслахаты (Народного совета), верхней палаты парламента, которая состоится в начале февраля. Эта новость застала всех врасплох.

Главной темой для обсуждения будет программа развития Туркменистана на следующие 30 лет. Таких дорожных карт в Туркменистане хоть отбавляй, но предполагаемая дата ее завершения заставляет задуматься о том, что же ждет страну после Бердымухамедова.

Одним из тех, на кого возложена ответственность за подготовку к заседанию, является 40-летний сын Бердымухамедова и предполагаемый наследник престола Сердар, по совместительству занимающий пост вице-премьера по экономическим вопросам. Среди других координаторов формально значатся председатель нижней палаты Меджлиса Гульшат Маммедова и заместитель председателя Халк Маслахаты Касымгулы Бабаев.

«Мы несем огромную ответственность за судьбу нашего государства и будущее наших потомков», – сказал Бердымухамедов.

Вполне вероятно, что туркменская элита была напугана хаосом, охватившим Казахстан на прошлой неделе. По мере того, как всплывают все новые подробности событий, становится понятно, что переходный процесс в стране, где система власти построена на клановости и клептократии (описание, которое, пожалуй, можно применить и к Туркменистану), гарантирует наличие неприятностей в будущем, поэтому лучше всего упредить события.

Как водится, Туркменистан практически обошел вниманием происходящие по ту стороны границы волнения. 10 января Бердымухамедов направил своему казахстанскому коллеге письмо с соболезнованиями в связи с гибелью людей во время беспорядков, но что примечательно: он не стал останавливаться на каких-либо деталях и просто упомянул о «трагических событиях».

Министерство иностранных дел оказалось чуть более многословным. 6 января министерство отметило, что с озабоченностью наблюдает за событиями в Казахстане, и выразило уверенность, что власти Нур-Султана справятся со всеми «возникшими вопросами в конституционно-правовом поле и в соответствии с международными нормами и законами». Любопытно то, как туркменские власти решили обозначить события, которые в тот самый момент, по крайней мере в официальной хронике, описывались как ожесточенные столкновения между правительственными войсками и вооруженными группировками.

Более радостные вести приходят с юга, а точнее из Ирана, который Бердымухамедов-старший, по некоторым данным, собирается посетить в ближайшем будущем. 9 января Сердар Бердымухамедов посетил Тегеран с рабочим визитом, по-видимому, для того чтобы заложить основу для приезда своего отца. В ходе визита состоялась его встреча с президентом Эбрахимом Раиси – деталь протокола, свидетельствующая о том уважении, которым будущий лидер уже пользуется в странах-соседях.

Сердар Бердымухамедов на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Тегеране 9 января. (Фото: Irna.ir)

Иранцы преисполнены энтузиазма в отношении будущего.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер, например, говорил о том, что отношения между двумя государствами должны стать образцом для других стран региона. Министр дорог и городского развития Ирана Ростам Гасеми упомянул о 84-процентном росте объема двусторонней торговли за год. На заседании Совместной межправительственной туркмено-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству две страны договорились о транзите 400 железнодорожных вагонов через пограничную станцию Серахс.

Впрочем, это в основном бравада. Торговля практически остановилась из-за пандемии COVID-19, поэтому то, о чем сейчас говорят стороны, не более, чем попытки восстановить существовавшее ранее положение дел.

Однако достижения в области энергетики вполне реальны.

8 января министр нефти Ирана Джавад Оуджи выразил надежду на то, что его страна рано или поздно увеличит импорт туркменского газа до 10-15 миллиардов кубометров в год. Этот объем будет поставляться в рамках свопового соглашения, достигнутого с Азербайджаном в ноябре. Согласно этому соглашению, Туркменистан обязуется поставлять до 2 миллиардов кубометров газа в отдаленные северо-восточные регионы Ирана, где население зачастую испытывает дефицит, в то время как Тегеран будет поставлять соразмерный объем в Азербайджан, который подключен к системе газопроводов, идущих в Европу. В своем выступлении от 5 января Оуджи отметил, что ежедневные поставки 4-4,5 миллионов кубометров газа, которые Туркменистан начал осуществлять за два дня до этого, уже принесли столь необходимое облегчение.

Что касается гипотетических трубопроводов, то самопровозглашенный Исламский эмират Афганистан 9 января объявил в Twitter, что формирует вооруженное подразделение численностью до 30 тысяч бойцов с целью обеспечения безопасности строящегося магистрального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

7 января замминистра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев вновь отправился в Герат, чтобы обсудить усилия, предпринимаемые в целях возобновления строительства ТАПИ. Афганское информационное агентство Pajhwok сообщило со ссылкой на Хаджиева о том, что строительство на туркменском участке проекта будет завершено в этом году. Это может стать сюрпризом для тех, кто читал новости о том, что Туркменистан завершил свою часть работ в 2019 году. И для тех, кто считал, что они завершились в 2018 году. ТАПИ – это самый что ни на есть парадокс Зенона: чем ближе к цели, тем больше кажется, что ее вообще невозможно достичь.

Впрочем, иногда предупреждения Бердымухамедова в адрес своих прихвостней все же могут возыметь действие. Менее двух месяцев назад вице-премьера по ТЭК Шахима Абдрахманова вызывали на ковер за неудовлетворительную работу. 7 января он сообщил на заседании кабинета министров радостную новость о том, что Туркменистан запустил производство бензина марки А-98 на современном заводе по перегонке газа в жидкое топливо стоимостью 1,7 миллиарда долларов, который был открыт в июне 2019 года в Овадан-Депе, неподалеку от столицы Ашгабата.

Коммерческая жизнеспособность завода с самого начала выглядела сомнительно по причине того, что на нем Туркменистан производил только автомобильное топливо по стандартам ЕВРО-5, не соответствующим требованиям качества стандартов экологически чистого ЕВРО-6, на котором настаивает, например, Европейский Союз.

Однако Абдрахманов не уточнил, сколько высококачественного бензина способен производить завод в Овадан-Депе. В прошлом году Туркменистан не мог похвастаться большими объемами производства ЕВРО-5, не говоря уже о его более качественном аналоге. Если все же прорыв случился, то, скорее всего, благодаря сделке по предоставлению консультаций по управлению заводом, которую Туркменистан хотел заключить в 2020 году с японской компанией Kawasaki, которая собственно и построила завод.

Бердымухамедов сообщил печальную новость для желающих посетить Туркменистан. По его словам, всемирно известные «Ворота в ад» – гигантский огненный кратер, который пылает в пустыне Каракумы уже более полувека, – наконец-то будет потушен. Существуют различные теории о том, как вообще возник этот кратер. Некоторые связывают его происхождение со случившейся в 1970-х годах инженерной аварией, другие полагают, что кратер образовался сам по себе и был подожжен, чтобы газы не выходили наружу, в 1980-х годах. Так или иначе, завораживающее зрелище притягивает сюда тех немногих иностранных туристов, которым удается попасть в страну.

«Таким образом теряется сырьё, за экспорт которого можно получать значительную прибыль и направлять её на повышение благополучия нашего народа», – сказал Бердымухамедов на заседании кабинета министров, не уточнив, каким образом будет потушен кратер.