Туркменистан: время перемен?

Он думает об Афганистане, но не говорит о нем. (Фото: Администрация президента Таджикистана)

Туркменистан так и не присоединился к возглавляемой Россией и Китаем Шанхайской организации сотрудничества по причине своего пресловутого нейтралитета. Но, несмотря на это, президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в заседании Совета глав государств-членов этой организации, который состоялся на прошлой неделе в Таджикистане.

Перед его отбытием в Душанбе государственное телевидение сообщило, что он проведет «целый ряд двусторонних переговоров» на полях саммита 17 сентября. Однако по итогу государственное информационное агентство сообщило лишь о двух встречах – с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и с лидером принимающей стороны, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

В отличие от многих других участников саммита Бердымухамедов не упомянул напрямую Афганистан в своей наискучнейшей и лишенной подробностей речи, произнесенной им на пленарном заседании. Причина заключается в том, что проводимая Ашгабатом линия в отношениях с режимом талибов существенно отличается от политики других стран. Несмотря на то, что Туркменистан до сих пор официально не признал новое правительство в Кабуле, все это время трансграничная торговля осуществлялась практически бесперебойно; он взаимодействовал с талибами на высоком уровне с того самого момента, как они вошли в Кабул.

Тем не менее Бердымухамедов говорил о готовности Туркменистана к сотрудничеству с ШОС по вопросам борьбы с терроризмом и наркотрафиком.

О том, что Афганистан занимает мысли Бердымухамедова (невзирая на его кажущееся безразличие), стало понятно из заявления администрации президента Таджикистана о переговорах между лидерами.

«Главы двух государств заявили, что они являются сторонниками скорейшего мирного урегулирования конфликта в этой охваченной пламенем войны стране», – заявили в администрации Рахмона, используя выражения, которых Ашгабат избегает как чумы.

Что касается других вопросов, Рахмон обратился к Бердымухамедову с просьбой предоставить таджикским грузовым компаниям более широкий доступ к высокотехнологичному морскому порту, расположенному на туркменском побережье Каспийского моря.

Встреча один на один с Раиси носила более деловой характер. Государственная нефтяная компания «Туркменнебит» разместила на своем сайте информацию о том, что Ашгабат и Тегеран наконец-то договорились о решении вопросов, которые привели к прекращению поставок туркменского природного газа в Иран в 2017 году.

Ирано-туркменский газовый спор получил новое развитие в июне 2020 года, когда арбитражный суд при Международной торговой палате признал Иран виновным в неполной оплате газа, приобретенного в период с 2007 по 2013 год. В связи с этим Иран должен был выплатить Туркменистану около 2 миллиардов долларов в счет погашения долга.

В настоящее время Туркменистан почти полностью зависит от Китая в вопросе реализации газа, но поступающие оттуда новости, по крайней мере, обнадеживают. Согласно недавно опубликованным внешнеторговым показателям Китая за июль, на которые опирается московское деловое интернет-издание Finmarket.ru, Туркменистан в этом месяце получал 238 долларов за каждую 1000 кубометров газа, проданного Пекину. Это выгодно отличается от тарифов, уплачиваемых Казахстану и Узбекистану, которые за 1000 кубометров газа запрашивали 195 и 193 доллара соответственно, не говоря уже о тарифе в 171 доллар, взимаемом Россией.

Как отмечает Finmarket.ru, по договоренности России и Китая цены фиксируются поквартально, а это значит, что цена в 171 доллар, которая превышает уплачиваемые в предыдущих кварталах тарифы, будет удерживаться на нынешнем уровне до конца сентября. Однако соглашение с Туркменистаном – это тайна, покрытая мраком, поэтому сложно определить уровень возможных выгод для Ашгабата. Но одно известно точно – в июле Туркменистан поставил в Китай 2,77 миллиардов кубометров газа, а это означает, что валовый доход за месяц составил 642 миллионов долларов.

Судя по официальным данным, для газового сектора наступили благоприятные времена. Объемы добычи природного газа в январе-августе 2021 года превысили 55 миллиардов кубометров, сообщают правительственные сайты. Это на 10,4 миллиарда кубометров больше, чем за тот же период 2020 года. Объем экспорта за тот же период составил 31 миллиардов кубометров газа, что на 8,3 миллиардов кубометров больше, чем в январе-августе 2020 года.

Все это создает благоприятный эмоциональный фон для проведения праздничных мероприятий в честь 30-й годовщины независимости, запланированных на 27 сентября.

Для Бердымухамедова была даже построена огромная трибуна, с которой он сможет наблюдать за военными парадами. Новый объект инфраструктуры вызвал такой ажиотаж, что государственная газета «Нейтральный Туркменистан» посвятила всю первую полосу репортажу о его открытии, состоявшемся 16 сентября.

Если старая трибуна находилась в центре Ашгабата перед президентским дворцом, то новая, которая гораздо больше прежней, была воздвигнута в еще мало застроенном южном районе города.

«Ее площадь составляет 20450 квадратных метров. Облицованный гранитом и белоснежным мрамором комплекс включает в себя увенчанное куполом двухэтажное здание, – с восторгом отмечает газета. – Трибуна для гостей рассчитана на 2 тысячи мест».

Основным предметом гордости является 120-метровый светодиодный экран, который, по сообщению «Нейтрального Туркменистана», является самым большим в Центральной Азии.

Старая трибуна будет преобразована в бизнес-центр, видимо, в соответствии с программой Бердымухамедова по построению в Туркменистане полноценной рыночной экономики.

Для представителей общественности, желающих выразить свое недовольство, такого объекта нет. 13 сентября около 30 женщин собрались у здания правительства в Ашгабате, но тотчас подоспевшая охрана приказала им разойтись, сообщает базирующееся в Вене интернет-издание «Хроника Туркменистана». Жалобы, очевидно, касались проблем безработицы, недоступных цен на продукты питания и сокращения количества продуктов, продаваемых населению по субсидированным ценам. Женщинам явно находятся в неведении относительно замечательных возможностей жизни по правилам свободного рынка.

В скором времени это может стать проблемой кого-то другого.

Как отмечает Брюс Паннье из Радио «Свобода» в интереснейшем материале, посвященном деятельности туркменского руководства, еще одним, возможно, важным мероприятием, проводимым по случаю Дня независимости, станет заседание недавно созданного сената, также известного как Халк Маслахаты (Народный совет) – название, которое ранее носил другой консультативный орган.

Паннье указал на любопытное совпадение: сыну Бердымухамедова и предполагаемому преемнику Сердару 22 сентября исполняется 40 лет. Это возраст, в котором граждане Туркменистана имеют право занять пост президента. Может ли это означать, что долгожданная передача власти уже не за горами?

Это достаточно смелое предсказание, хотя ничто не указывает на то, что смена руководства приведет к соответствующим изменениям в управлении страной. Любые перемены будут носить чисто косметический характер.