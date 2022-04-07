Туркменистан все активнее продвигает ТАПИ

Представители «Талибана» утверждают, что со дня на день в Афганистане начнется строительство инициированного Туркменистаном газопровода ТАПИ.

В беседе с базирующемся в Кабуле изданием TOLO News представитель министерства финансов «Талибана» Ахмад Вали Хакмал сказал, что сейчас загвоздка лишь в технических моментах, поскольку финансовая сторона вопроса «решена».

«Наша техническая команда работает с технической командой Туркменистана, – сказал он. – Мы пытаемся завершить работу по приобретению земли и возобновить проект».

Хакмал не уточнил, кто обеспечивает финансирование работ.

Большая часть ТАПИ проляжет по территории Афганистана, но протянуть трубопровод планируется вплоть до Индии.

По этой причине обсуждение проекта, как и следовало ожидать, было ключевым пунктом повестки дня во время поездки президента Индии Шри Рама Натха Ковинда в Туркменистан с 1 по 4 апреля. Ковинд стал первым главой иностранного государства, посетивший страну с момента вступления в должность Сердара Бердымухамедова в прошлом месяце.

По опубликованному 2 апреля сообщению государственного информагентства о переговорах лидеров двух стран, сложилось впечатление, что Ашгабат испытывает нетерпение и, возможно, даже некоторое разочарование по поводу ТАПИ.

«Туркменская сторона убеждена в необходимости активизации совместных усилий по строительству и завершению, в соответствии с намеченными сроками, проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, – пишет государственное информагентство Туркменистана. – Здесь наша страна рассчитывает на принципиальную и действенную позицию Индии, её готовность внести свой весомый вклад в синхронизацию и эффективность работы всех участников ТАПИ».

Однако заявление администрации Ковинда свидетельствует о том, что Дели все еще беспокоит извечный вопрос безопасности. В нем отдельно отмечается, что Туркменистан согласился рассмотреть предложения Индии по обеспечению «безопасности и надежности проекта».

Но и это еще не все. В своем выступлении накануне визита Ковинда в Туркменистан высокопоставленный представитель МИД Индии Санджай Верма отметил, что Дели испытывает сомнения в перспективности ТАПИ с точки зрения экономической выгоды.

«Позвольте мне пояснить: у нас есть некоторые опасения по поводу принципов ведения бизнеса, по поводу коммерческой стороны, и это помимо логистических проблем, существование которых абсолютно очевидно, – сказал он на прошедшей 30 марта пресс-конференции. – Предстоящий визит Ковинда станет еще одной возможностью пересмотреть наши позиции по этому вопросу».

Туркменистан также представляет для Дели интерес с точки зрения логистики. В 2016 году Индия согласилась инвестировать 500 миллионов долларов в строительство и эксплуатацию порта в приморском городе Чабахар на юго-востоке Ирана. Идея заключалась в том, чтобы поставлять индийские товары через Чабахар на рынки Афганистана, Центральной Азии и других стран. Индия даже планировала доставлять центральноазиатский газ в иранский порт для дальнейшей транспортировки на судах.

Однако падение правительства президента Ашрафа Гани в Кабуле в августе и приход к власти режима, который якобы более привержен интересам Пакистана, похоже, поставили крест на всех планах. В ходе переговоров с Ковиндом Бердымухамедов предложил Туркменистан в качестве альтернативного транзитного маршрута и намекнул на возможность начать переговоры между руководством Чабахара и порта Туркменбаши на Каспийском море.

В эти дни в Туркменистане так много говорят о ТАПИ, что, казалось бы, все позабыли о еще одном давнем желании Ашгабата направить свой газ на запад – в Европу. Учитывая, что в настоящий момент правительства европейских стран в срочном порядке разрабатывают планы по снижению зависимости от российского газа в свете войны в Украине, разговоров о туркменском газе было на удивление мало.

Выступая на состоявшейся в конце марта конференции «Нефть и газ Туркменистана», директор консультативного комитета Trans Caspian Resources Натали Костелло сказала, что нынешняя ситуация должна послужить толчком для многих стран к пересмотру вопроса о создании инфраструктуры, необходимой для доставки туркменского газа через Каспий в Азербайджан. Туркменские СМИ цитируют слова Костелло о том, что проект Транскаспийского соединительного газопровода, который активно лоббирует ее собственная компания, базирующаяся во Флориде, обойдется в относительно скромные 400 миллионов долларов.

Но если Европа намерена отказаться от российского газа, чтобы не зависеть от коррумпированного авторитарного государства, Туркменистан, вероятно, не самый подходящий вариант на замену. 31 марта Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал доклад, в котором изложены факты, свидетельствующие о том, что туркменские власти наблюдали за монополизацией местной телекоммуникационной отрасли одной государственной компанией «Алтын Асыр», которая затем была передана под управление родственнику экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова, отца нынешнего президента. По мнению OCCRP, назначение избегающего камер Шыхмырата Шахарлиева, который является мужем племянницы Бердымухамедова, на должность генерального директора компании в 2019 году оказалось для него особенно выгодным.

29 марта министр иностранных дел Рашид Мередов отправился в Китай для участия в заседании министров иностранных дел государств региона, съехавшихся туда для обсуждения скоординированного подхода к афганской проблематике. Во встрече приняли участие представители Афганистана, Китая, России, Пакистана, Ирана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Мередов воспользовался возможностью встретиться со своим китайским коллегой, министром иностранных дел Ван И, чтобы обсудить будущее поставок газа в Китай.

«Китай будет неуклонно продвигать энергетическое сотрудничество с Туркменистаном и всегда будет самым надежным партнером и стабильным экспортным рынком Туркменистана», – цитирует Вана пресс-служба его ведомства.

За всей этой чрезмерной любезностью скрывается малоприятный факт – Китай до такой степени надежен как клиент, что превратил Туркменистан в экономического вассала. Туркмены практически не могут воспользоваться стремительно возросшими ценами на газ по причине ограниченного выбора альтернативных экспортных маршрутов. Однако Ашгабат уже демонстрирует свое желание запросить у Пекина более высокую плату за газ.

В январе, когда отец нынешнего президента Бердымухамедова еще находился у власти, он прибыл в Китай для участия в открытии зимних Олимпийских игр и, похоже, выдвинул условия для строительства давно запланированной четвертой линии трубопровода Центральная Азия-Китай, также известной как «Линия D».

«В процессе будущего взаимодействия по реализации проекта строительства четвёртой линии необходимо приступить к обсуждению вопросов цены на газ, – сказал Гурбангулы Бердымухамедов. – Рассчитываем, что в совместной работе над этими вопросами туркменские и китайские специалисты будут исходить из мирового опыта в области ценообразования на товарный трубопроводный газ».

На этой неделе в Туркменистане проводятся мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню здоровья, который ежегодно отмечается 7 апреля. В рамках этих мероприятий в окрестностях Ашгабата ограничивается движение частного автотранспорта. С 4 по 11 апреля с 8 утра до 6 вечера улицы столицы будут открыты только для городских автобусов, такси и другого общественного транспорта.

В государственных СМИ эта инициатива представляется как мера по охране окружающей среды, предложенная президентом Бердымухамедовым, который, похоже, хочет, чтобы люди пересели с автомобилей на велосипеды. Все это, конечно, хорошо, но если Бердымухамедов хочет удержать народ на своей стороне, то лишать граждан автомобилей не самый удачный способ.