Туркменистан: все в дом, все в семью

Мания величия экс-президента Туркменистана делает предсказуемым исход определенных событий.

Как и ожидалось, новый город, которому предстоит стать столицей Ахалского велаята, будет носить название Аркадаг – почетный титул, присвоенный экс-главе государства и нынешнему председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову.

Решение о названии было послушно одобрено карманным парламентом 21 декабря для галочки – все это было не более чем постановкой.

Аркадаг расположен всего в 30 километрах к юго-западу от столицы страны – Ашгабата, и занимает площадь около 24 квадратных километров. Бердымухамедов, который страстно желает стать Гаруном аль-Рашидом наших дней, постановил, что Аркадаг, надо полагать, как и он сам, должен быть «умным».

Для этого по всему городу было проложено 106 километров волоконно-оптических кабелей связи, чтобы все его жители могли «одновременно пользоваться высокоскоростным интернетом», заявил 21 декабря на заседании правительства глава государственного агентства по телекоммуникациям Хаджимырат Худайгулыев. Однако это может оказаться пустым бахвальством, поскольку туркменские власти на протяжении практически всех последних двух лет ограничивали доступ к целым сегментам онлайн-пространства, и, похоже, намерены и далее придерживаться этого курса.

А вот что не вызывает вопросов, так это обещание установить в Аркадаге огромное количество камер видеонаблюдения для круглосуточного слежения за жилыми домами, государственными учреждениями и улицами. Городской центр управления также будет контролировать количество расходуемых домохозяйствами воды и природного газа.

Все это сильно напоминает цифровой паноптикум Коммунистической партии Китая. Без сомнения, китайские IT-компании активно вовлечены в реализации не до конца оформившихся фантазий Бердымухамедова о том, чтобы вывести Туркменистан в авангард цифровой жизни. В ноябре генеральный директор компании Huawei Чао Лонг сообщил ежедневной газете «Нейтральный Туркменистан», что его компания будет отвечать за внедрение в Туркменистане мобильной связи 5G – той самой, которая необходима для того, чтобы сделать реальностью интеллектуальные светофоры Аркадага и, возможно, даже беспилотные автомобили.

Однако потребуется еще немного времени, прежде чем все это произойдет. Все пошло не совсем по плану. Из бесчисленных призывов Бердымухамедова ускориться, звучавших на протяжении всего 2022 года, стало очевидно, что он надеялся на своевременную сдачу Аркадага к Новому году, но теперь эта дата перенесена на более поздний срок.

Гипертрофированное самомнение Бердымухамедова пришлось удовлетворять другими, более скромными способами. 28 декабря государственное телевидение сообщило о том, что последнее стихотворение экс-президента под названием «Пусть будет бесконечным мир» было положено на музыку его внуком Керимом, который, в свою очередь, является сыном нынешнего президента Сердара. Написанная в результате этого сотрудничества песня была исполнена на новогоднем празднике в зимнем спортивном комплексе в Ашгабате, и в вечернем выпуске новостей на государственном канале прозвучала полная ее версия. Несколькими днями ранее Бердымухамедов прилюдно прочитал свое творение во время экскурсии по новому городу, названному в его честь.

В то время как проведение официальных новогодних торжеств осуществлялось под строгим контролем властей, на состоявшемся 27 декабря концерте популярного российского певца азербайджанского происхождения Джони (или, возможно, Джонни, так его прозвали в детстве за любовь к герою мультфильма «Джонни Браво») бушевали настоящие страсти. В какой-то момент выступления на сцену выбежала молодая женщина и обняла Джони, после чего ее быстро увела охрана. Видеозапись этого происшествия быстро распространилась в интернете. В любой другой стране подобное проявление эмоций при личной встрече поклонницы с кумиром не привлекло бы столько внимания, но это Туркменистан Бердымухамедова. Базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана» сообщило, что замешанная в инциденте студентка второго курса Государственного финансового института была отчислена за «неподобающее поведение» и приговорена к 15 дням тюремного заключения.

Сам Джони вряд ли встанет на ее защиту, поскольку находящийся в начале своего творческого пути певец обещает стать подхалимствующим любимчиком диктаторов. В интервью, которое он дал после концерта в Ашгабате, Джони сказал журналисту, что было бы «просто супер-замечательно», если в будущем его музыка «будет похожа на музыку уважаемого Аркадага».

«А если мы еще совместную песню напишем, то я вообще буду безумно счастлив», – продолжил он.

Россия решила начать 2023 год с активного заискивания перед туркменскими властями.

В конце декабря посол Москвы в Ашгабате Александр Блохин не преминул высказаться об Аркадаге и похвалить строителей за то, как им удалось мастерски сочетать инновационные технологии и современные экологические стандарты. Затем он отметил, что ничего этого не произошло бы без вклада России в формирование инженерного класса Туркменистана. Как-никак около 30 тысяч туркменских граждан в настоящее время обучаются в российских вузах (3 тысячи из них на бесплатной основе), сказал Блохин на прошедшей 29 декабря конференции, посвященной теме градостроительства.

В своем новогоднем поздравлении президенту Сердару Бердымухамедову находящийся в хронической изоляции лидер России Владимир Путин выразил оптимизм по поводу того, что две страны будут и далее придерживаться обещания углублять стратегическое партнерство, которое туркменский президент дал во время визита в Москву в июне. Чтобы доказать, что это не пустые льстивые уговоры, приуроченные к концу года, премьер-министр России в своем поздравительном письме выразил уверенность в том, что в 2023 году Россия и Туркменистан «запустят новые перспективные проекты и инициативы».

Туркменистан является важным связующим звеном для России, поскольку Москва активизирует свои усилия по развитию торговли в южном направлении, в частности, с Индией. 30 декабря информационное агентство ТАСС сообщило, что ОАО «Российские железные дороги» и его туркменский аналог «Туркмендемирйоллары» подписали договор о сотрудничестве на 2023-2025 годы. В сообщении приводятся слова представителя РЖД о том, что российская компания будет содействовать в обучении, развитии логистического потенциала транспортного коридора Север-Юг (который, по сути, открывает России более широкий доступ к Индийскому океану через Иран) и электрификации туркменских железных дорог.

Это углубляющееся сотрудничество уже приносит первые плоды в виде растущего объема перевозок с севера на юг. 28 декабря «Российские железные дороги» объявили об отправке 52 контейнеров из расположенной у финской границы Карелии в индийский порт Ченнай через территорию Казахстана, Туркменистана и Ирана. В наступающем году ожидается больше подобных новостей, и Туркменистан будет на каждом углу возвещать о том, что растущий поток товаров свидетельствует о его важности как логистического центра.

Однако начало года в Туркменистане будет с китайским привкусом. Министерство иностранных дел КНР в своем заявлении сообщило, что 5-6 января должен состояться государственный визит президента Бердымухамедова в Китай. Конкретная программа визита пока не известна.