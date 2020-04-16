Туркменистан: все глубже в область фантастики

Футбольные фанаты по всему миру от отчаяния начали смотреть матчи, транслируемые онлайн из Таджикистана, который настаивает, что пандемия коронавируса его не коснулась.

Будет и еще что посмотреть. В Туркменистане 19 апреля после короткого перерыва возобновится чемпионат страны по футболу.

Это все часть стратегии а-ля «в Багдаде все спокойно», избранной правительством на фоне пандемии коронавируса. Одним из элементов этой стратегии является ограничение потока информации из внешнего мира. По данным Радио «Азатлык», список запрещенных веб-сайтов расширился и теперь включает в себя Центр по контролю и профилактике заболеваний США и Государственный департамент США.

Многие новостные сайты и соцсети заблокировали уже давно, но пользователям, умеющим пользоваться VPN, часто удается обхитрить власти и обойти цензуру. Базирующийся в Амстердаме новостной сайт Turkmen.news проиллюстрировал этот факт, указав на то, что в программе на гостелевидении о международной научной конференции, проводившейся дистанционно при помощи сервиса Zoom, случайно проговорились, что туркменские участники из Инженерно-технологического университета Туркменистана имени Огуз-хана смогли принять участие в этом мероприятии только благодаря использованию VPN.

«Азатлык» отмечает, что все жертвы последней волны цензуры используют облачную платформу Amazon Web Services, а это означает, что у властей, возможно, не было конкретного списка подлежащих запрету сайтов, и они просто «отрубили» доступ без особого разбора. Но также есть веские основания подозревать, что Ашгабат обиделся на Соединенные Штаты.

Агентство США по международному развитию (USAID) объявило 6 апреля, что выделяет Туркменистану более 920 тысяч долларов на повышение возможностей системы здравоохранения по выявлению вспышек коронавируса и реагированию на них, добавив при этом в качестве справочной информации, что за последние 20 лет США предоставили Туркменистану медицинскую помощь на сумму около 21 миллиона долларов.

Казалось бы, что в этом нет ничего особо провокационного, но Туркменистан задела мысль о том, что он нуждается в благотворительной помощи. Уже на следующий день туркменский МИД опубликовал пресс-релиз, в котором в резкой форме объявил сообщение USAID ложным и заявил, что сотрудничество между двумя странами «осуществляется на основе взаимной выгоды и равноправного партнерства».

Как бы то ни было, правительство начало понемногу отказываться от прежней политики полного отрицания. В частности, президент Гурбангулы Бердымухамедов уже неоднократно упоминал коронавирус. В ходе трехсторонней личной встречи с заместителем премьер-министра Пурли Агамырадовым и министром образования Мамметмыратом Гельдыниязовым 8 апреля он заявил, что проникновение коронавируса в страну удастся предотвратить, – а в Туркменистане якобы не было подтвержденных случаев заболевания, – если прививать молодежи ценности здорового образа жизни. Достичь этой цели, сказал он, можно, стимулируя молодежь к занятиям спортом.

Применение этой доктрины на практике можно увидеть в большинстве вечерних выпусков новостей, которые, как правило, даже в нынешние времена заканчиваются несколькими минутами видеозаписи о спортсменах, занимающихся борьбой или боксом, играющих в волейбол или футбол, или просто бегающих трусцой.

Бердымухамедов при этом даже и не думает отменять массовые мероприятия, несмотря на рекомендации международных организаций в сфере здравоохранения, призывающих избегать большого скопления людей пока пандемию не удастся взять под контроль. Во время видеоконференции с местными чиновниками 13 апреля он заслушал доклады о продолжающейся подготовке к празднованиям «по случаю славного 25-летия нейтрального статуса страны». К счастью, эти мероприятия хотя бы намечены на конец года, хотя массовые репетиции начнутся на много месяцев раньше. А вот День туркменского скакуна будут отмечать 26 апреля.

В конце прошлого выпуска данного бюллетеня упоминалось, что массовый велозаезд 7 апреля был отменен, возможно, благодаря осознанию необходимости каких-то хотя бы минимальных действий для предотвращения возможной вспышки болезни. Однако позже выяснилось, что власти просто несколько подкорректировали программу мероприятия из-за плохой погоды. Бердымухамедов, между тем, не стал присоединяться к «немытой толпе» снаружи и катался в безопасном помещении закрытого велодрома.

Между тем Бердымухамедов, похоже, сменил пластинку, и ведет себя все более нагло и безразлично на фоне надвигающейся катастрофы. На заседании Кабмина 3 апреля он, казалось, смирился с необходимостью «затянуть пояса» и приказал сократить финансирование строительных проектов, допустив лишь исключения для «самых необходимых социальных объектов». Но на этой неделе он опять заговорил о необходимости модернизации Ашхабада путем «строительства новых объектов». Он также призвал разбить новые парки и настаивал на том, чтобы особое внимание при этом уделялось их эстетическим и экологическим характеристикам. 9 апреля Бердымухамедов покатался по Ашгабату, чтобы посмотреть, как ведутся работы, в том числе строительство новых помещений для его карманного парламента, а также конгресс-холла и «модного отеля».

Экономить при этом предполагается за счет других вещей. Базирующийся в Вене новостной сайт «Хроника Туркменистана» сообщил 13 апреля, что сотрудников треста «Ашхабадтепло» уведомили о сокращении зарплат на 30 процентов. Вместо того, чтобы признать факт экономического кризиса, президент как неподотчетный никому управленец, не способный планировать на долгосрочную перспективу, пытается жить как всегда, но с меньшими затратами.

Другим способом сократить расходы является «перевод государственных газет и журналов в электронный формат», что преподносится властями в качестве меры по модернизации. Но у Бердымухамедова есть еще один аргумент в пользу цифровизации: как он сказал в прошлом месяце в контексте ширящейся пандемии COVID-19, «вирусы могут передаваться и через бумажные носители», в связи с чем «важно как можно скорее перейти к дистанционной электронной системе связи и услуг».

Инициатива по цифровизации якобы также оказывает влияние на оборот наличных денег. Бердымухамедов с удовлетворением отметил на заседании Кабмина 10 апреля, что наличных денег в обращении стало меньше, объяснив это усилиями по внедрению систем безналичных платежей.

Клиенты банков убеждаются в этом воочию, когда в банкоматах заканчиваются наличные или они вообще перестают работать. По информации «Хроники», 11 апреля клиенты государственного банка «Туркменистан» не могли снять с банкоматов более 200 манатов (57 долларов США по официальному курсу, и около 10 долларов по курсу черного рынка), в то время как раньше лимит составлял 800 манатов, что, судя по всему, напрямую связано с обсуждавшимся на вышеупомянутом заседании Кабмина. На следующий день лимит сократили и вовсе до 100 манатов. По сообщениям, то же произошло и в других банках.

Кроме того, как сообщал «Азатлык» ранее в этом месяце, в некоторых государственных магазинах и на базарах отказывались принимать платежи с карт Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана, более известного как «Туркменвнешэкономбанк».

Но все это мало связано с цифровизацией. По сообщениям, Центральный банк в начале месяца велел банкам прекратить выдавать получателям долларовых зарплат – большинство которых составляют сотрудники иностранных компаний – заработанные деньги в американской валюте. Данный шаг, вероятно, связан с сокращением валютных резервов страны. После этого курс доллара на черном рынке вырос с 20 до 22 манатов. Однако тот факт, что граждане все равно не могут выехать из страны из-за связанных с коронавирусом ограничений на поездки, снижает спрос на доллар, в связи с чем его курс немного упал – до 20,5-21 маната за бакс.