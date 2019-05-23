Туркменистан: всё идет псу под хвост

Из России продолжают приходить хорошие для Ашгабата новости. 15 мая, всего лишь месяц спустя после возобновления поставок газа в Россию, региональные новостные агентства сообщили, что две страны в официальном порядке согласились прекратить арбитражное разбирательство по поводу их предыдущего газового спора, который привел к прекращению поставок в 2016 году.

Днем позже заместитель министра энергетики России Анатолий Яновский сказал, что ведутся переговоры о новом пятилетнем контракте. Похоже, слова Яновского противоречат заявлениям Туркменистана о том, что возобновление продажи газа происходило в соответствии с условиями договора 2003 года, что первоначально и привело к угрозе арбитражных разбирательств.

Кроме того, Туркменистан продолжает продвигать другие проекты по строительству газопроводов.

Ашгабатское издание Orient, которое, как и все другие медиа, работающие в стране, неустанно восхваляет режим, заявило 20 мая, что планы по строительству газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) продвинулись, и осталось единственное необходимое условие для начала строительных работ в Афганистане и Пакистане – это выделить земли под трассу трубопровода. Однако учитывая неспособность правительства достоверно сообщать даже самые основные факты о предполагаемом трубопроводе, едва ли это соответствует действительности. Дальнейшие обсуждения ожидаются в ближайшие дни.

Ситуация с другим предполагаемым туркменским маршрутом экспорта газа – по трубопроводу, проходящему по дну Каспийского моря, и далее по поддерживаемому Евросоюзом «Южному газовому коридору» – остается неопределенной.

15 мая Европейская комиссия представила новую стратегию по взаимодействию со странами Центральной Азии. Выпущенное коммюнике скорее всего расстроит Ашгабат. Что касается потенциального транскаспийского трубопровода, то в документе говорится лишь о необходимости оценить возможность строительства, что и так формально уже делается.

20 мая в Ашгабат прибыл с визитом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, но правительство мало что рассказало о результатах встречи. На этой неделе в Узбекистане и Казахстане побывала директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Но в Ашгабат она не заехала. Что неудивительно, учитывая как часто Ашгабат игнорирует рекомендации Фонда. Таким образом, Туркменистан остается единственной центральноазиатской страной, которая никогда не принимала директора МВФ. Тем не менее туркменский министр торговли Амандурды Ишанов находился в Нур-Султане во время визита Лагард.

Что касается связей с Западом, перед Туркменистаном стоит более неотложная задача. 14 мая базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана» сообщило, что рейсы «Туркменских авиалиний» в Германию и Великобританию и обратно, которые должны были возобновиться в июне, вновь исчезли из расписания, размещенного на сайте государственной авиакомпании. Полеты в Евросоюз были приостановлены в феврале по соображениям безопасности.

Ограничения на передвижения совсем не новость для туркменских граждан.

По сообщениям Радио «Азатлык», туркменской службы Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», туркменским студентам запрещено пересекать границу между Туркменистаном и Узбекистаном. Пограничники попали также и в заголовки местных изданий, хотя и по другой причине: президент Гурбангулы Бердымухамедов подарил им семь щенков туркменской национальной породы – алабай.

По утверждению официальных СМИ, Бердымухамедов работает над книгой об алабаях, также известных как центральноазиатские овчарки. То, как Бердымухамедов продвигает эту породу (в 2017 году он подарил щенка алабая российскому президенту Владимиру Путину), резко контрастирует с тем, как обращаются с бездомными собаками в Ашгабате, где их попросту уничтожают.

Президент зарекомендовал себя как один из самых плодовитых писателей в мире, демонстрируя совершенное владение самыми разными предметами – от лечебных трав до исторических торговых связей. В то время как за границей его книги становятся предметом насмешек (и приводят в восторг коллекционеров авторитарных причуд), серьезное отношение Ашгабата к культу личности президента и к его графоманской писанине, – это уже дело нешуточное.

Радио «Азатлык» сообщило, что имя Бурдымухамедова звучит даже в мечетях Ашгабада. Во время пятничной молитвы 17 мая имам восхвалял президента, как если бы тот был халифом, добавив: «Аллах да сбережет его от всех бед, и враги будут валяться у него в ногах».

Издание Gundogar-News, поддерживаемое властями и играющее роль их цепного пса, разразилось гневной тирадой по поводу такого изображения событий. Представив репортаж «Азатлыка» как дело рук злобных заговорщиков из числа журналистов и «оппозиции», Gundogar-News приплели даже заклинания Хогвартса, школы колдовства и волшебства, описанной в «Гарри Поттере». Если вы еще не упали со стула от такой уморительной шутки, то представьте, что она к тому же сопровождается фотографией Голлума, персонажа из кинотрилогии «Властелин колец».

Поскольку все мысли правительства сосредоточены на поиске воображаемых врагов, его планы по импортозамещению и развитию сельского хозяйства не приносят плодов. 14 мая Радио «Азатлык» опубликовало кадры, на которых жители Марыйской области простаивают в очередях, чтобы купить положенную им по разнарядке муку.

Несмотря на очевидный дефицит, Бердымухамедов заявил 15 мая на заседании Кабинета министров, что Туркменистан превратился в страну-экспортера пшеницы. (Заседание снова проводилось при помощи видеосвязи, и Бердымухамедов участвовал в нем, находясь в неизвестном месте, но это уже стало нормой.) Заявление Бердымухамедова противоречит сообщениям о том, что Туркменистан собирается закупать пшеницу в России.

В экономике преобладает неэффективное управление. «Хроника Туркменистана» рассказала, что получила жалобы от рабочих Гарлыкского цементного завода в Лебапской области, которые сообщили, что руководство предприятия отправляет продукцию на черный рынок.

Другое работающее за пределами страны издание, Turkmen.news, 19 мая опубликовало расследование по поводу одной из колоний в Марыйской области. В материале утверждается, что в колонии не только коррумпированное начальство, но и что бывшие правительственные чиновники, находящиеся в заключении по обвинению в коррупции, по-прежнему проворачивают различные денежные махинации.

Как сообщает Радио «Азатлык», за последний год цены на недвижимость в Ашгабате упали на 30 процентов, и в то же время связанный с правительством Союз промышленников и предпринимателей заставляет местных бизнесменов перебираться на окраины столицы. Быть может, это попытка в ускоренном темпе запустить отложенное развитие района Чоганлы, который Ашгабат сровнял с землей накануне проведения Азиатских игр по боевым искусствам и состязаниям в помещениях в 2017 году.