Туркменистан: выгодная сделка с Ираком

Перед Ашгабатом маячит перспектива появления нового крупного покупателя туркменского газа. Речь идет об Ираке.

8 октября МИД Туркменистана сообщило о четырехдневном визите в Багдад главы туркменской государственной газовой компании с целью проведения встреч, посвященных этому вопросу.

Планируется, что Ирак будет импортировать до 10 миллиардов кубометров газа из Туркменистана в рамках пятилетнего трехстороннего соглашения о своповых поставках с участием Ирана, который расположен между этими двумя странами. Финансовые условия этой сделки пока не разглашаются.

Первое, что бросается в глаза, это обсуждаемый объем газа, который составляет около четверти от того количества, которое в настоящее время закупает самый крупный клиент Туркменистана.

Туркменские власти, как правило, не спешат разглашать достоверные или конкретные данные о том, сколько газа ежегодно экспортируется в Китай, но, скорее всего, эта цифра варьируется в диапазоне от 35 до 40 миллиардов кубометров. Такой разброс может иметь важные последствия для переговоров с другими партнерами.

Туркменские правительственные сайты бездумно перепечатывают публикуемую китайской стороной информацию о том, что в 2022 году Туркменистан экспортировал в Китай газ на сумму 10,25 миллиарда долларов. А это значит, что цена за 1000 кубометров составляет примерно 250-290 долларов. Если Ашгабату удастся договориться с Ираком о самой высокой цене диапазона, то Туркменистан сможет дополнительно получать от продажи газа почти 3 миллиардов долларов в год.

Скорость, с которой, как представляется, было состряпано соглашение с Ираком, вызывает вопросы относительно достигнутых доселе минимальных подвижек в запуске проекта строительства трансафганского газопровода ТАПИ.

Впереди еще предстоят переговоры с делегацией представителей Министерства энергетики Пакистана, которая прибудет в Ашгабат для участия в нефтегазовой конференции, намеченной на 25-27 октября. Исполняющий обязанности премьер-министра Пакистана Анвар уль Хак Какар очень рассчитывает на развитие диалога по сотрудничеству в энергетической сфере.

«Потенциал туркменского газа огромен, и я надеюсь, что к концу срока полномочий [временного] правительства мы придем к практическому решению этого вопроса», – сказал Какар в радиоинтервью, которое вышло в эфир 8 октября.

В его заявлении содержатся две формулировки, от которых веет неопределенностью. Он не указал четких сроков действия временного правительства Пакистана, которое может затягивать проведение новых выборов до февраля 2024 года или даже дольше. А также фраза «практическое решение», которая расплывчата до такой степени, что теряет всяческий смысл.

Последним значимым событием, касающимся ТАПИ, стало состоявшееся в июне подписание Пакистаном и Туркменистаном совместного плана по реализации проекта. Тогдашний премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, отвечавший за подписание документа, настаивал, чтобы 1800-километровый газопровод, пропускная способность которого составит 33 миллиардов кубометров газа в год, был построен «в кратчайшие сроки». Пакистанские СМИ цитировали слова Шарифа о том, что сокращение сроков будет достигнуто за счет «оптимизации всех имеющихся ресурсов всеми заинтересованными сторонами».

4 октября в Ашгабате состоялись переговоры между заместителем министра иностранных дел Туркменистана Бердыниязом Мятиевым и региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии Татьяной Проскуряковой. В кратком сообщении МИДа об этой встрече отмечается лишь, что в ходе беседы обсуждались «актуальные вопросы повестки дня сотрудничества» и «приоритетные направления дальнейшего взаимодействия».

Вероятно, бессмысленно надеяться на то, что Всемирный банк наконец надавит на Туркменистан с целью получения более достоверных экономических данных – необходимого инструмента для эффективного планирования.

В прошлом месяце коллеги Всемирного банка из Международного валютного фонда нарушили «табу», выпустив доклад, поставивший под сомнение достоверность предоставленных Ашгабатом экономических показателей.

Очередным свидетельством абсурдности туркменской статистики стало состоявшееся 5 октября заседание Кабинета министров, на котором вице-премьер по финансово-экономическим вопросам Ходжамырат Гелдимырадов заявил, что за 9 месяцев 2023 года валовой внутренний продукт вырос на 6,3 процента.

На сколько выросла экономика за тот же период в 2022 году? Этот показатель чуть ниже – 6,2 процента. Такую же цифру чиновники называли и в 2021 году. И только в 2020 году, когда Туркменистан закрыл свои границы из-за пандемии COVID-19, а весь мир столкнулся с колоссальными экономическими трудностями, статистики решили указать чуть более скромный показатель – 5,8 процента роста ВВП. Между тем, по альтернативной методике расчета ВВП, предложенной экспертами МВФ, экономика Туркменистана в 2019 и 2020 годах пережила рецессию.

Напряженный сезон зарубежных поездок двух лидеров Туркменистана – президента Сердара Бердымухамедова и его отца, предшественника и так называемого национального лидера Гурбангулы Бердымухамедова – похоже, временно завершился, и жизнь внутри страны возвращается в привычное русло.

Бердымухамедов-старший вновь сфокусировал внимание на своем любимом проекте – новом городе Аркадаге. В июне было официально объявлено о завершении первого этапа строительства. (Название Аркадаг было выбрано не случайно – именно под этим почетным титулом, который в переводе с туркменского означает «покровитель», известен Бердымухамедов). В официальных отчетах о проделанной работе говорится о строительстве 336 «современных зданий», включая жилые дома, правительственные учреждения, школы, театры, поликлиники и спортивные залы.

9 октября в ходе своего последнего осмотра города Бердымухамедов-старший заслушал подробную информацию о планах строительства жилых комплексов, состоящих из двухэтажных многоквартирных домов.

Начало работ в рамках второй очереди строительства Аркадага запланировано на этот месяц, а окончание – на сентябрь 2026 года. Как отмечает базирующееся в Вене интернет-издание «Хроника Туркменистана», это значительное отставание от первоначального графика. По условиям постановления, которое Бердымухамедов-старший подписал в качестве президента еще в марте 2019 года, вторая очередь строительства Аркадага должна была быть завершена к 2022 году.

Несмотря на то, что Аркадаг перетянул все внимание на себя, в столице также предстоит достроить ряд объектов, имеющих приоритетное значение.

В ходе визита в Аркадаг бывший министр здравоохранения, а ныне вице-премьер Нурмухаммет Аманнепесов показал национальному лидеру макеты «Клинико-физиологического центра» на 250 коек, «Центра медицинской реабилитации» на 400 коек и онкологической больницы на 500 коек, которые должны появиться в Ашгабате. Среди других объектов – стоматологический центр (Бердымухамедов – стоматолог по образованию) и педиатрический центр на 160 мест.