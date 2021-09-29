Туркменистан: в бой вступает тяжелая артиллерия

25 сентября была созвана верхняя законодательная палата Туркменистана – Халк Маслахаты. Но абсолютно ничего не произошло.

На удивление это стало некоторым разочарованием.

В своем нынешнем виде орган существует всего лишь с конца марта, когда в результате фиктивных выборов были избраны 48 из 56 членов палаты. (Еще восемь парламентариев были назначены указом президента).

Вся правящая верхушка, начиная с самого президента, утверждала, что это институциональное преобразование дает возможность в полной мере отражать волю народа, хотя это является откровенной неправдой, поскольку режим в Туркменистане имеет форму единоличной диктатуры. Одно из широко распространенных мнений заключалось в том, что Халк Маслахаты станет рычагом в некоем сложном механизме передачи власти от президента Гурбангулы Бердымухамедова к его сыну и предполагаемому преемнику Сердару.

Поскольку Сердару в начале этого месяца исполнилось 40 лет – возраст, с которого гражданам Туркменистана по закону разрешается избираться на пост главы государства – ходило много разговоров о том, что съезд Халк Маслахаты, на котором также присутствовали члены нижней палаты, министры и главы местных органов управления, может стать первым шагом в этом направлении.

Однако тех, кто внимательно следит за туркменской элитой, ждало разочарование. Базирующееся в Вене интернет-издание «Хроника Туркменистана» емко подытожило суть происходившего: «В своем выступлении Бердымухамедов не делал каких-либо важных объявлений и не раскрывал неизвестной ранее информации, ограничившись перечислениями успехов страны во всех отраслях». В репортаже с выступления президента неоднократно использовались перебивки, показывавшие сидящих в зале слушателей, которые одновременно делали какие-то заметки, должно быть, абсолютно одинаковые.

Очевидно, власти Туркменистана не сочли 30-ю годовщину независимости, которая торжественно отмечается всю последнею неделю, подходящим моментом для того, чтобы обозначить свои планы на будущее. Вместо этого все внимание было сосредоточено на прошлом.

Так, Бердымухамедов сообщил Халк Маслахаты о завершении своей очередной книги, на этот раз под названием «Независимость – наше счастье».

«Это слово [независимость] наполнено большим смыслом и включает в себя мечты и чаяния доблестных предков о свободной и счастливой жизни», – сказал он.

В преддверии запланированных празднеств власти проявили некоторое великодушие. Более 2500 человек, к примеру, получили туркменские паспорта, окончательно покончив со своим статусом лиц без гражданства. Получателями документов стали представители 20 различных этнических групп, на протяжении десятилетий жившие в стране, не пользуясь основными правами.

Безусловно, основные права – дело относительное. Многие туркменские граждане, застрявшие за границей из-за связанных с COVID-19 ограничений на передвижение, оказались в крайне затруднительной ситуации. Базирующееся в Амстердаме интернет-издание Turkmen.news сообщило, что консульства Туркменистана пошли навстречу владельцам просроченных паспортов, которые, как правило, могут быть выданы только в самом Туркменистане, и с августа 2020 года начали ставить в паспорта печать о продлении срока действия документа до конца 2022 года. Однако, как отметило 23 сентября Turkmen.news, паспорта с подобными штампами не признаются третьими странами. Это означает, что многие находящиеся, к примеру, в России туркменские граждане не могут получить визы в страны Евросоюза, что, по сути, лишает их возможности выехать из России или вернуться домой.

В любом случае, не оправдавший ожиданий Халк Маслахаты был всего лишь скучным представлением, предварявшим то, что должно было произойти. Главным событием этой недели стал День независимости. Эта дата отмечалась 27 сентября в подчеркнуто милитаристском стиле. Бердымухамедов прибыл на место проведения торжеств, стоя на заднем сидении автомобиля с открытым верхом, в сопровождении кавалеристов, одетых в традиционные костюмы.

Вслед за этим состоялся военный парад, продемонстрировавший, казалось бы, все виды огневых средств, которыми располагает Туркменистан, включая бронетехнику, боевые вертолеты, истребители и ракеты. На огромном экране мелькали кадры военно-морских судов, курсирующих по Каспию. Недвусмысленный посыл заключался в том, что у Туркменистана достаточно ресурсов для отстаивания своей независимости.

Одним из образцов военной техники, который впервые был продемонстрирован на публике, стал беспилотный ударный летательный аппарат Bayraktar TB2 турецкого производства. По имеющимся данным, эту модель с большим успехом использовали вооруженные силы Азербайджана во время прошлогодней войны с Арменией.

После парада Бердымухамедов спустился со зрительской трибуны, чтобы прокатиться на лошади. Это показательное представление было особо остро воспринято на фоне возобновившихся слухов о том, что в последнее время президент вновь испытывает серьезные проблемы со здоровьем.

Регулярность, с которой возникают эти слухи, дает основания полагать, что они распространяются прежде всего для того, чтобы дать режиму возможность их опровергнуть. На сей раз первым заявление о том, что Бердымухамедов впал в кому, распространил никому не известный базирующийся в Канаде YouTube-канал с 3500 подписчиками. Но, несмотря на отсутствие у канала популярности, Министерство иностранных дел сочло необходимым выступить с опровержением через посольство в Москве. Прогулка Бердымухамедова на лошади в целом покончила со всеми подозрениями, которые, возможно, были у населения.

Заявление туркменских властей о том, что оно приступило к строительству трансафганского газопровода ТАПИ, зачастую подвергается сомнению со стороны международного сообщества, но Ашгабат продолжает стараться его убедить. Кроме неопределенной политической ситуации в Афганистане и отсутствия там стабильности реализации проекта мешает лишь «небольшая» проблема с финансированием. По приблизительным оценкам, стоимость строительства газопровода составляет около 10 миллиардов долларов. Однако Туркменистан пока не продемонстрировал ни способности, ни желания оплатить этот счет самостоятельно.

В связи с этим комментарии, которые на прошлой неделе дал газете «Нейтральный Туркменистан» недавно назначенный посол Саудовской Аравии в Ашгабате Саид Осман Ахмед Сувейд, были бальзамом на душу туркменских властей. Саудовская Аравия, сказал посол в интервью, опубликованном 23 сентября, намерена «сотрудничать» и «поддерживать» этот проект. Он не уточнил, будет ли эта поддержка также выражаться в денежной форме, но, без сомнения, туркмены надеются именно на это.

Хотя тем, кто ведет разговоры о преемственности, неделя принесла сплошное разочарование, все же и для них нашлось слабое утешение. 23 сентября «Нейтральный Туркменистан» опубликовал пространную статью об экономической модели Туркменистана, написанную не кем иным, как Сердаром Бердымухамедовым. Хотя статья выглядела как особо неудачный реферат студента-второкурсника, она имеет исключительное значение с точки зрения посыла, который она несет: Бердымухамедов-младший примет на себя номинальное руководство экономикой страны.

Однако остается загадкой, когда же для Сердара настанет время взять под свой контроль все остальное.