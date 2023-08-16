Туркменистан: в позиции Ашгабата по экспорту газа наблюдаются перемены

Китайские рабочие в Синьцзяне осматривают проложенный из Центральной Азии трубопровод. В настоящее время львиная доля туркменского газа поставляется в КНР, но Ашгабат намерен диверсифицировать экспорт «голубого топлива». (Фото: China Daily)

Экспорт энергоносителей из бассейна Каспийского моря может претерпеть серьезные перемены. Резко сменив дипломатический курс, Туркменистан заявил о своей готовности разрабатывать проект Транскаспийского газопровода, что потенциально может привести к увеличению объемов поставок природного газа в страны Евросоюза.

Предполагается, что намерение Ашгабата переориентировать экспортные поставки газа на запад не повлияет на способность Туркменистана выполнять существующие экспортные обязательства перед Китаем. Эксперты считают, что запасов среднеазиатского государства более чем достаточно для того, чтобы отправлять большие объемы газа как на восток, так и на запад. Однако заявление Туркменистана может привести к снижению доли России в экспорте газа, лишив Кремль доходов, необходимых ему для поддержания военных действий в Украине.

На протяжении долгого времени Туркменистан неоднозначно относился к планам строительства Транскаспийского трубопровода. Но в конце июля туркменские официальные лица наконец определили свою позицию. В пространном заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел Туркменистана, Ашгабат недвусмысленно дал понять, что поддерживает строительство Транскаспийского трубопровода.

В частности, министерство объявило, что «Туркменистан, будучи приверженным стратегии диверсификации энергетических потоков, выражает готовность продолжать сотрудничество с европейскими партнерами по реализации проекта Транскаспийского газопровода».

В министерстве добавили, что «твердо убеждены, что не существует никаких политических, экономических или финансовых препятствий на пути строительства» Транскаспийского трубопровода, и что Конвенция о правовом статусе Каспийского моря 2018 года создает адекватную правовую основу для реализации такого проекта.

«Транскаспийский трубопровод является абсолютно реалистичным проектом, обоснованным с экономической точки зрения, способным внести ощутимый вклад в обеспечение энергетической безопасности в Евразии, обеспечить долгосрочный и бесперебойный доступ к источникам сырья для европейских потребителей,» – говорится в заявлении министерства.

Через несколько дней после публикации этого заявления состоялась встреча туркменского посланника с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которой Ашгабат выразил готовность «развивать эффективное сотрудничество между Туркменистаном и ЕС». Это заявление стало еще одним свидетельством того, что Ашгабат пересмотрел свой дипломатический курс.

Если трубопровод для экспорта газа в Европу будет построен, Туркменистан сможет перехватить у России часть газовых рынков Европы и/или заменить поставки российского топлива в Турцию. В настоящее время Россия обеспечивает около 40 процентов потребностей Турции в газе.

Предыдущие транскаспийские проекты предусматривали строительство трубопроводов, способных обеспечить ежегодные поставки 32 миллиардов кубометров. Любая новая инициатива по строительству, скорее всего, будет рассчитана для начала как минимум на такие же объемы. Чем дольше длится российско-украинская война, тем больше вероятность того, что будет построен более крупный трубопровод или параллельно проложены дополнительные трубопроводы. Однако диверсия на газопроводе «Северный поток» показала, что морские подводные трубопроводы могут быть повреждены. Таким образом, любой транскаспийский проект сопряжен со значительным риском.

Пока же наблюдатели, отслеживающие происходящие в регионе события, приветствуют смену курса Туркменистана.

«Сам факт признания туркменами того, что соглашение о разграничении дна Каспийского моря позволяет проложить трубопроводы между двумя странами, является важным шагом вперед», – сказал бывший посол США в Туркменистане Аллан Мастард, назвав решение Ашгабата «знаменательным событием».

Мастард является одним из соучредителей американской компании Trans Caspian Resources, которая продвигает проект строительства интерконнектора в середине Каспийского моря для транзита через Азербайджан газа, сжигаемого в настоящее время на туркменских нефтяных месторождениях. Пока неясно, может ли заявление Ашгабата послужить катализатором реализации этого проекта, или же туркменские власти больше сосредоточены на разработке крупного трубопровода для транзита газа с основных сухопутных газовых месторождений в Европу.

Это далеко не в первый раз, когда возникает интерес к транзиту туркменского газа, запасы которого оцениваются в 10-14 триллионов кубометров (пятый по величине показатель в мире), через Каспийское море, Грузию и Турцию в Европу.

Однако все предыдущие попытки разработки трубопроводных проектов, предпринимавшиеся с конца 1990-х годов, сорвались из-за совокупности факторов, включая обнаружение значительных запасов газа в азербайджанском секторе Каспия и агрессивное расширение Россией собственной газоэкспортной инфраструктуры в попытке вытеснить потенциальных конкурентов.

Но вторжение России в Украину привело к тому, что министерство в своем заявлении не без оснований назвало «внезапным проявлением интереса» к огромным газовым запасам Туркменистана. Поставки газа в объеме 175 миллиардов кубометров в год, которые Россия осуществляла до вторжения в Украину, были резко сокращены, что привело к беспрецедентному росту цен на газ и электроэнергию в Европе.

В Европе по-прежнему высок интерес к туркменскому газу. По соглашению между Азербайджаном и Евросоюзом к 2027 году объем азербайджанского газа, поступающего в Европу, должен увеличиться вдвое и достигнуть 20 миллиардов кубометров в год. Но это составляет менее 12 процентов от объема некогда поставляемого российского газа.

Сможет ли Баку поставить такой объем газа в Евросоюз, неизвестно, поскольку до сих пор вызывает вопросы способность Азербайджана увеличить добычу настолько, чтобы удовлетворить растущий внутренний спрос, выполняя при этом существующие экспортные обязательства и данные Брюсселю обещания.

Туркменский газ может помочь Азербайджану выполнить свои обязательства в объеме 20 миллиардов кубометров в год, а в перспективе удвоить или даже утроить этот объем.

И, судя по всему, в этом заинтересованы не только страны Евросоюза. 25 мая Агентство по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK) выдало государственному импортеру газа Botas очередную 10-летнюю лицензию на импорт газа из Туркменистана, причем лицензия продлевается уже второй раз. Лицензия связана с контрактом на импорт 16 миллиардов кубометров туркменского газа в год, который был подписан в конце 1990-х годов в расчете на строительство газопровода.

Этого не произошло, но Анкара продолжает утверждать, что контракт остается в силе.

Даже после получения одобрения со стороны Ашгабата остается открытым вопрос: кто будет финансировать строительство газопровода, стоимость которого оценивается в миллиарды долларов? Выступая в мае, президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что Баку готов осуществлять транзит туркменского газа, но выделять средства на строительство трубопроводов не намерен, и призвал компании, разрабатывающие газовые месторождения Туркменистана, международных инвесторов и покупателей газа в Европе, заинтересованных в его получении, организовать финансирование.

В качестве возможного инвестора была упомянута Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC). Она уже около 15 лет активно участвует в добыче, переработке и торговле туркменскими углеводородами, имеет свободные денежные средства и стремится к дальнейшему расширению своих инвестиций за пределами Эмиратов.

4 августа ADNOC объявила о приобретении 30-процентной доли в азербайджанском газовом месторождении «Абшерон», что свидетельствует о намерении стать одним из игроков в разработке запасов каспийского газа и, возможно, принять участие в обсуждении строительства Транскаспийского газопровода.