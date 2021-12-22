Туркменистан: в поисках денег для реализации ТАПИ

В начале этого месяца президент представил вниманию приспешников и представителей дипломатических миссий свой последний вклад в мировую культуру – стихотворение под названием «Да здравствует мирная жизнь!». Но, видимо, этого ему показалось недостаточно.

На прошлой неделе представители сферы культуры и искусства Туркменистана были вынуждены собраться и воспеть хвалу этому якобы непревзойденному творению. Как пишет государственное информационное агентство Туркменистана в своей статье, посвященной состоявшейся 15 декабря конференции, ведущие деятели культуры и искусства единодушно выражали признательность Гурбангулы Бердымухамедову за проводимую им политику, основанную на принципах «миролюбия, гуманности и взаимовыгодного сотрудничества со всеми народами планеты».

Стихотворение было положено на музыку и исполнено на конференции. Казалось, несколько человек в зале уже выучили слова наизусть, в то время как остальные всего лишь неразборчиво шевелили губами.

Этот этап того, что в будущем, возможно, окрестят эпохой позднего бердымухамедовизма, примечателен чередой очевидных попыток создания наследия. Президент отчаянно нуждается в международном признании своего вклада в региональную стабильность, а Афганистан представляет собой широкое поле для воплощения желаемого.

Выступая 19 декабря на заседании совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Пакистане, заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев напомнил присутствующим, что туркменские власти уже активно оказывает помощь своему восточному соседу в это чрезвычайно трудное время.

«Гуманитарные конвои отправляются на регулярной основе. Последний был сформирован 14 декабря. Среди отправленных в Афганистан гуманитарных грузов – нефтепродукты, продукты питания, детская одежда», – говорится в заявлении МИДа, содержащем краткое изложение выступления Хаджиева.

15 декабря в новостях государственного телевидения были показаны кадры, на которых содержимое нескольких грузовиков с надписью «Гуманитарная помощь афганскому народу от президента Туркменистана» распределяется между благодарными получателями помощи.

Однако есть ещё и другая сторона этого вопроса, более прагматичная и очевидная. Ашгабат отчаянно не желает, чтобы его усилия по ряду связанных с Афганистаном проектов в области энергетики, транспорта и телекоммуникационной инфраструктуры пошли прахом.

20 декабря министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился в Исламабаде с президентом Пакистана Арифом Алви, чтобы напомнить ему о необходимости «активизации совместных действий» по реализации проекта транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), высоковольтной линии электропередачи ТАП и третьего параллельного проекта по прокладке оптико-волоконной связи вдоль линий электропередач.

Ашгабат крайне редко прибегает к дипломатии силы, но есть ощущение, что в сложившейся ситуации туркменов все больше раздражает затягивание Пакистаном строительства ТАПИ. Только в прошлом месяце высокопоставленный представитель пакистанского руководства отметил, что работы по ТАПИ были приостановлены до стабилизации ситуации в Афганистане. И дело не только в ТАПИ. «В настоящее время никто не работает над этим проектом в Афганистане, да и над другими проектами тоже», – заявил российскому информационному агентству ТАСС министр экономики Пакистана Омар Айюб Хан.

Днем ранее, 19 декабря, Мередов выступил с той же темой на третьей конференции «Диалог Индия-Центральная Азия» в столице Индии Нью-Дели. Он вновь затронул эти вопросы в ходе приватной беседы Мередова со своим индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром.

Судорожный характер поездок Мередова свидетельствует о том, насколько большое внимание уделяет Ашгабат этому вопросу. 18 декабря он встретился с министром иностранных дел Пакистана в Исламабаде. На следующий день он отправился в Индию. А уже через день вернулся в Пакистан, чтобы встретиться с президентом.

Однако извечным камнем преткновения являются, как это поется в песне группы Abba, «деньги, деньги, деньги».

Азиатский банк развития ранее дал понять, что может согласиться на предоставление одного миллиарда долларов или около того, хотя это было задолго до захвата власти в Афганистане талибами. В октябре 2016 года Туркменистан взял кредит в размере 700 миллионов долларов в Исламском банке развития на финансирование работ по ТАПИ, но неизвестно, была ли потрачена эта сумма, и если да, то на что. А члены консорциума TAPI Pipeline Company Limited, состоящего из четырех государств и АБР, в 2016 году обязались коллективно инвестировать 200 миллионов долларов в подготовительные работы. Но поскольку окончательная стоимость проекта может составить около 10 миллиардов долларов, то эта цифра кажется смехотворной.

Возможно, созданная в октябре новая структура призвана залатать некоторые прорехи. «Туркменская инвестиционная компания» была учреждена как совместное предприятие между Государственным банком внешнеэкономической деятельности, более известным как Туркменвнешэкономбанк, и Фондом развития Абу-Даби. 17 декабря Бердымухамедов подписал постановление, согласно которому под контроль Туркменвнешэкономбанка переходят 50 процентов доли основного капитала «Туркменской инвестиционной компании» – подобный ход подразумевает, что деньги были выделены и положены на стол. Однако никаких подробностей о размере суммы и о целях, на которые она была выделена, предоставлено не было, поэтому любые предположения о том, что средства могли быть использованы для реализации проекта ТАПИ, вполне могут оказаться пустой болтовней.

Одной из обнародованных цифр стала сумма, которую Фонд международного развития ОПЕК выделил Туркменистану на развитие морского торгового флота. По данным российского информационного агентства ТАСС, заем в размере 45 миллионов долларов будет использован для строительства трех судов для перевозки железнодорожных, пассажирских и сухих грузов.

Во время обсуждения внутренних вопросов на состоявшемся 17 декабря заседании кабинета министров Бердымухамедов призвал своего сына Сердара, который по совместительству является вице-премьером по экономическим вопросам, провести проверки в регионах, чтобы обеспечить ценовую доступность товаров на рынках в преддверии Нового года.

«Перед Новым годом отправляйтесь на рынки и в магазины, ознакомьтесь с ценами на товары», – поручил президент своему сыну и наследнику.

Базирующееся в Амстердаме интернет-издание Turkmen.news сообщило о некоем недовольстве, которое повлекло за собой это распоряжение. Источники издания утверждают, что в Дашогузском велаяте, который Сердар Бердымухамедов должен был посетить 21 декабря, проверяющие наводнили рынки, требуя, чтобы мясники продавали мясо по 35 манатов за килограмм (около 1,25 доллара по курсу черного рынка) вместо реальной рыночной цены в 60 манатов. По сообщениям, торговцы ответили отказом выходить на работу, пока сын президента не завершит свой визит.

Возможно, наконец-то в правительстве проскользнуло нечто похожее на признание реальности, по крайней мере среди чиновников, отвечающих за сельское хозяйство. На заседании кабинета министров вице-премьер по вопросам сельского хозяйства Эсенмырат Оразгелдиев отрапортовал президенту о сокращении посевных площадей, отведенных под хлопчатник, с целью освободить земельные угодья под сев картофеля и овощебахчевых, а также увеличить объемы производства коконов шелкопряда. Для этих целей будет высвобождено 40 тысяч гектаров, что почти вдвое увеличит 55 550 гектаров, имеющихся в настоящее время, в то время как 580 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий по-прежнему будут использоваться для выращивания хлопка.

Чиновники делают вид, что это стало возможным благодаря росту урожайности на хлопковых полях, но истинной причиной являются огромные средства, затрачиваемые Туркменистаном на закупку картофеля из-за рубежа, чтобы компенсировать его нехватку. Вот и все, что можно сказать об импортозамещении.