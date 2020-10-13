Туркменистан: в правительстве летят головы

Высокопоставленные чиновники в Туркменистане снова дрожат: президент опять ищет людей, виновных в бедах страны.

На заседании Кабмина 9 октября Гурбангулы Бердымухамедов объявил выговоры сразу трем вице-премьерам, отвечающим соответственно за торговлю, нефтегазовый сектор, и транспорт, связь и промышленность.

Но гнев президента лишь в очередной раз продемонстрировал неправдоподобность официальных данных.

Например, Мыратгелди Мередову «прилетело» после того, как он отчитался о (якобы) блестящих результатах в сфере добычи и переработки нефти и газа. Но Бердымухамедов посетовал, в частности, что «не наблюдается рост объёмов добычи нефти» и «не на должном уровне задействованы мощности перерабатывающих предприятий, уже длительное время использующиеся лишь на 40 процентов».

Байрамгелди Овезову, похоже, досталось за то, что он не сумел должным образом обеспечить реализацию президентской кампании по цифровизации.

И, наконец, Чары Гылыджов, с одной стороны, удостоился похвалы за успехи в деле сокращения объемов импорта продовольственных товаров, а, с другой, навлек на себя неудовольствие Бердымухамедова за «низкие темпы работ по созданию крупных акционерных обществ, способных финансировать и решать вопросы развития отдельных отраслей».

Но президент далеко не удовлетворился этими выговорами. Министр строительства и архитектуры Рагим Гандымов подвергся критике за то, что «не приведены в соответствие с международными стандартами нормативы строительства, нет должного контроля за качеством ведущихся работ». Более того, президент намекнул, что строительство нового административного центра Ахалского велаята идет слишком медленными темпами. Это неловкий момент, т.к. данный проект курирует его сын Сердар, занимающий пост министра промышленности.

Главная проблема здесь состоит в том, что, как уже отмечало ранее базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана», стране не удается произвести или импортировать достаточные объемы цемента. В частности, «Хроника» сообщила 5 октября, что данный строительный материал исчез с полок как частных, так и государственных магазинов, добавляя при этом, что после задержания ключевого поставщика особенно трудно стало достать иранский цемент.

Между тем Туркменистан продолжает цепляться за свою выдумку о том, что в стране нет коронавируса, но несостоятельность этой версии стала еще более явной на фоне принятого Бердымухамедовым 9 октября решения уволить Пурли Агамырадова с постов зампредседателя Кабмина (где он отвечал за здравоохранение) и председателя Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней. На место Агамырадова назначен бывший преподаватель химии, министр образования Мамметмырат Гельдыниязов.

Ясно, что ситуация с COVID-19 не просто сложная, но, возможно, продолжает обостряться.

Радио «Азатлык» сообщило 12 октября, что главная карантинная зона страны, в настоящее время расположенная в одной из больниц Лебапского велаята, переводится на территорию бывшей строительной компании.

«Карантинная зона рассчитана на тысячу человек. Туда переселят 500 человек, содержавшихся в карантине в Многопрофильной больнице, а также будут помещать приезжающих из-за границы людей. Также уже сняли карантинные палатки возле инфекционной больницы, а их обитателей перевезли в новую карантинную зону», – сообщил корреспондент вещателя, пообщавшийся с чиновниками органов здравоохранения.

Кроме того, властями принимаются активные меры по обеспечению соблюдения гражданами социального дистанцирования. По сообщению базирующееся в Амстердаме издания Turkmen.news, на автобусных остановках в Ашгабате стоят люди с рациями, следящие за тем, чтобы люди садились в общественный транспорт только через передние двери и чтобы автобусы не переполнялись. Реакция людей на эти меры оказалась смешанной. Одних данные шаги по обеспечению соблюдения профилактических мер радуют, но в результате также наблюдается снижение возможностей транспортной системы.

То же издание сообщило, что в Марыйском велаяте сотрудники правоохранительных органов штрафуют людей без масок, угрожая отправить их в тюрьму на 15 суток или на поля собирать хлопок.

Между тем заседание Кабмина 9 октября проходило в переполненном зале, без масок или особых мер по обеспечению социального дистанцирования.

Бердымухамедов, возможно, подозревает, что ему не все рассказывают, т.к. помимо прочих 9 октября был также уволен Дурдылы Дурдылыев, председатель Высшей контрольной палаты – органа, на который президент полагается при проведении проверок и расследований, связанных с расходованием государственных средств. Дурдылыева, допустившего «серьезные недостатки в работе», заменит Реджеп Чарыгулыев.

На заседании Государственного совета безопасности Туркменистана 7 октября тоже не обошлось без выговоров. Чарымырату Аманову, зампредседателю Кабмина и секретарю Государственного совета безопасности, досталось за некие неназванные недостатки в работе. Начальнику Госпогранслужбы Шадурды Дурдыеву был вынесен более серьезный «строгий выговор», нередко предшествующий увольнению. Бердымухамедов заявил, что Дурдыеву не удалось обеспечить надлежащее исполнение должностных обязанностей и соблюдение дисциплины личным составом.

Но хуже всех пришлось уволенному на заседании председателю Государственной миграционной службы Мергену Гурдову. По сообщению «Хроники», на него, в дополнение к увольнению, еще и завели дело по подозрению в коррупции.

Оно и не мудрено. Миграционная служба, обладающая полномочиями задерживать выдачу паспортов и не выпускать людей из страны, наделена невероятными возможностями для получения доходов. Как написала «Хроники» со ссылкой на свой источник, региональные отделения службы ежемесячно отправляли Гурдову до 20 тысяч долларов.

Тем временем Бердымухамедов презентовал 12-й том своей, похоже, бесконечной серии книг о лекарственных растениях Туркменистана. И еще одно событие, связанное со здоровьем, – президент 10 октября принял участие в открытии в Ашгабате Международного ожогового и Эстетического центров, где пациентам предложат услуги пластико-восстановительной хирургии, курсы похудания, массаж, и даже услуги парикмахеров и косметологов. На церемонии открытия Бердымухамедов поразил своих гостей, включая медицинских специалистов из Германии, Австрии и Швейцарии, речью на немецком языке, произнося которую он почти не смотрел на бумажку.

Между тем США, развернувшие новый трехсторонний формат для стимулирования более тесного взаимодействия между бывшими советскими республиками Центральной Азии и Афганистаном, добрались до Туркменистана. Этот эксперимент был запущен в мае, когда Вашингтон выступил в роли посредника на переговорах между Узбекистаном и Афганистаном. Как и в случае с Узбекистаном, ключевыми пунктами повестки состоявшейся 8 октября телеконференции между заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом, министром иностранных дел Афганистана Мохаммадом Ханифом Атмаром и министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым были вопросы торговли и безопасности.

Среди наиболее важных моментов было обещание «проводить совместную работу по выявлению и реализации инфраструктурных проектов…, таких как энергетический проект Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП) и проект газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ)».

Чем конкретно США могут помочь с проектом ТАПИ, реализация которого постоянно откладывается и задерживается, пока неясно, но слова поддержки со стороны Вашингтона порадуют Ашгабат.