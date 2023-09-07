Туркменистан: в светлое будущее вместе с Узбекистаном

Лидеры центральноазиатских государств традиционно обмениваются любезностями, когда одна из этих стран отмечает День независимости или какой-либо другой важный праздник.

Но то тепло, что вложил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в свое послание, направленное 1 сентября в адрес узбекского коллеги Шавката Мирзиёева, выходило за рамки просто формальности.

Вряд ли в регионе найдутся другие государств, поддерживающие столь же радужные отношения, как эти две страны.

Как показывают данные, подобная идиллия во многом является результатом целенаправленных усилий Мирзиёева по углублению взаимодействия Узбекистана с соседями, предпринимаемых им после прихода к власти в 2016 году. На следующий год после его избрания Туркменистан и Узбекистан подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое принесло наиболее заметные результаты в сфере торговли.

Как написал 1 сентября посол Узбекистана в Ашгабате Акмалжон Кучкаров, с 2017 года двусторонний товарооборот возрос в пять раз и достиг отметки в 1 миллиард долларов. Посол выразил уверенность, что подписанная в октябре 2022 года совместная декларация, в которой стороны приняли на себя обязательства по углублению стратегического партнерства, позволит закрепить эту тенденцию, а также будет способствовать расширению культурно-гуманитарного сотрудничества.

Самым ярким проявлением этой окрепшей дружбы стало соглашение о ежегодном импорте до 2 миллиардов кубометров туркменского газа, которое было подписано в ходе состоявшегося в конце прошлого месяца визита в Ашгабат министра энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова. Мирзамахмудов сообщил журналистам, что в будущем могут быть подписаны контракты на поставку более значительных объемов.

От этой сделки выигрывают все ее участники. У Туркменистана появился новый и, хотелось бы надеяться, долгосрочный и надежный покупатель газа (хотя сумма не разглашается), а Узбекистан сможет заделать дыру, образовавшуюся из-за постоянно растущего местного спроса на топливо и стагнации его добычи.

Да и просто по причине географической близости Туркменистан будет полагаться на Узбекистан, который, как говорится в правительственном заявлении по поводу визита Мирзамахмудова, «активизирует создание многовариантной системы поставок туркменских энергоресурсов за рубеж, в первую очередь в соседние государства».

Очевидно, это намек на Таджикистан. В начале августа главы Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана провели трехстороннюю встречу на высшем уровне, на которой обсуждались вопросы энергетического сотрудничества.

По всей видимости, еще одним постоянным покупателем, ожидающим своей очереди, является Кыргызстан. В октябре 2022 года министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев прибыл с визитом в Ашгабат, после чего сообщил журналистам, что ведутся переговоры о покупке Бишкеком 300 миллионов кубометров туркменского газа. Неизвестно, чем завершились эти переговоры, но Кыргызстан, несомненно, по-прежнему проявляет заинтересованность. В своем интервью, которое он дал в прошлом месяце, Ибраев рассказал желании кыргызских властей отказаться от сжигания угля и перейти на газ. Еще одна цель – провести газ непосредственно в дома. Ибраев говорил о поставках топлива из России, но невозможно представить, чтобы Туркменистан также не рассматривался в качестве наиболее вероятного варианта.

Кыргызстан и так уже зависит от Туркменистана в обеспечении своих энергетических потребностей другими способами. По словам Ибраева, в этом году по контракту Кыргызстан должен получить из Туркменистана 1,6 миллиардов кВт/ч электроэнергии, а в 2024 году этот объем увеличится до 1,7 миллиардов кВт/ч.

И вновь Узбекистан выступает в качестве страны-ориентира.

В начале лета были опубликованы еще одни цифры, свидетельствующие об упрочении туркмено-узбекских отношений: за период с января по июль 2023 года граждане Туркменистана совершили около 39,6 тысяч визитов в Узбекистан. На первый взгляд кажется, что это не большая цифра, но тем не менее она существенно выше показателя 2022 года за тот же период, когда было совершенно 1100 поездок. Кроме того, важно напомнить, что с 1999 года, когда в стране был приостановлен безвизовый режим, действовавший между всеми государствами постсоветского пространства, гражданам Туркменистана приходится преодолевать бюрократические препоны, чтобы попасть в Узбекистан. Таким образом, рост их числа говорит о том, что условия пересечения границ значительно облегчаются.

Существует группа граждан, которые по вполне понятным причинам выступают за упрощение правил передвижения. Считается, что в Туркменистане до сих пор проживает около 300 тысяч этнических узбеков, а в Узбекистане – более 200 тысяч этнических туркменов.

Однако не стоит обольщаться по поводу причин, лежащих в основе формирования некоторых из этих тенденций. Как сообщило 24 августа Радио «Азатлык», на протяжении последних нескольких недель значительно увеличилось количество туркменистанцев, отбывающих в Узбекистан, откуда они отправляются в третьи страны, а именно в Россию. В августе государственная авиакомпания Turkmenistan Airlines объявила о приостановке прямых рейсов между Ашгабатом и Москвой до конца октября из-за опасений по поводу безопасности, вызванных атаками беспилотников на российскую столицу. Гражданам страны был предложен альтернативный маршрут в Казань, расположенную примерно в 800 километрах к востоку от Москвы, но без взятки заполучить билет на этот рейс практически невозможно.

На «консультативной встрече», которая пройдет в Таджикистане 14 сентября, лидерам стран Центральной Азии, возможно, представится возможность наметить новые пути сотрудничества.

Однако пока остается загадкой, кто из туркменских лидеров приедет в Душанбе.

Базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана» отмечает, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон пока направил приглашение только Гурбангулы Бердымухамедову – экс-президенту и отцу действующего главы государства, который занимает специально созданную для него должность национального лидера.

Бердымухамедову-младшему, возможно, просто необходимо отладить свой механизм передачи сообщений. Возможно, именно с этой мыслью он 1 сентября уволил служившего еще при его отце пресс-секретаря Какагелди Чарыярдурдыева и назначил на его место своего человека – Азата Джепбарова, ранее занимавшего должность главного редактора еженедельной газеты «Берекетли Топрак» («Плодородная почва»), выпускаемой Министерством сельского хозяйства.

Авторитарные власти Туркменистана, чье влияние простирается и за пределами страны, пожинают плоды, говорится в сообщении, опубликованном 4 сентября на сайте «Хроники». Среди многочисленных туркменов, попавших под масштабную зачистку от нелегальных мигрантов, которая продолжается в Турции с июня, оказались два человека, активно критиковавшие в социальных сетях правление Бердымухамедовых, – Ровшен Клычев и Довран Имамов. Клычев, ранее безуспешно просивший убежища, в июле был депортирован в Туркменистан. Его судьба неясна. Имамова в конце августа отправили на самолете на родину, где по прибытию его встретили сотрудники Министерства национальной безопасности (бывшего КГБ). В настоящее время он содержится в СИЗО Лебапского велаята.