Туркменистан в 2019 году: жизнь дается два раза

Туркменистан серьезно относится к новогодним праздникам.

Последний день года в стране был объявлен выходным днем. При этом людям было предписано работать в воскресенье, 29 декабря, чтобы компенсировать потерянный рабочий день.

Минувший год прошел под девизом «Туркменистан – Родина процветания». Но эта праздничная рокировка наглядно показывает, как режим президента Гурбангулы Бердымухамедова подменяет действительное внешним антуражем.

Отмену бесплатных коммунальных услуг в январе прошлого года объяснили населению как важный шаг в сторону рыночной экономики. Реальная причина отказа от этого ключевого элемента социального контракта, в рамках которого щедрые расходы обеспечивали «стабильность» в обществе, несколько иная – ограниченность средств.

Хотя правительство регулярно выдает радужные новости о состоянии экономики, реальная ситуация, о которой гражданские журналисты информируют независимые СМИ, работающие за рубежом, куда менее благополучная. Как сообщил в июле расположенный в Амстердаме Turkmen.news, на фоне растущего числа очередей в магазинах за основными продуктами питания и, мало того, нехватки наличных денег в банкоматах официальный лозунг в 2019 году был иронично перефразирован на «Туркменистан – Родина голода».

12 месяцев Бердымухамедова.

Бердымухамедов делает ставку на ограниченный пакет экономических мер, которые, по мнению международных экспертов, лишь создают проблемы. Одной из ключевых тактик является импортозамещение – вопрос, который он неоднократно затрагивал с 2015 года. Таможенные сборы, взимаемые с импортируемых овощей, фруктов, соков и других пищевых продуктов, призваны оказывать поддержку местным производителям.

Соответственно, на гостелевидении выходят регулярные репортажи об открытии новых перерабатывающих предприятий пищевой промышленности, ферм, текстильных фабрик и других производственных объектов. Однако опыт других стран показывает, что многие из этих предприятий столкнутся с проблемами в случае ослабления протекционистских мер государства, что неизбежно, если Туркменистан в будущем попытается интегрироваться в мировую экономику.

Правительство, похоже, признает, что условия для развития малого и среднего бизнеса далеки от идеальных – это еще одно направление, которое «развивает» Бердымухамедов. В прошлом месяце президент утвердил указ, позволяющий физическим лицам заниматься коммерческой деятельностью без учреждения компании.

Это говорит о незначительном отходе от заданного по сей день ориентира на создание крупных компаний республиканского значения. В январе прошлого года началось строительство автомагистрали стоимостью 2,3 млрд долларов и протяженностью в 640 километров – от столицы Ашгабата до города Туркменабат близ Бухары. Как отмечали тогда государственные СМИ, это должен был быть первый проект подобного типа, полностью выполненный местной компанией и без посторонней помощи.

В июле Turkmen.news сообщил, что компании, извлекающие баснословные прибыли из этого переоцененного и сверхдорогого проекта, по всей видимости, принадлежат шурину президента Аннаназару Реджепову. Этот же бизнесмен владеет и другими компаниями, работающими в сфере сельского хозяйства, транспорта и розничной торговли, что является убедительным подтверждением того, что заявления Бердымухамедова о рыночной экономике не лишены корыстных мотивов.

В прошлом году размеренное, как правило, информационное пространство Туркменистана всколыхнули два драматических события.

Одним из них было таинственное исчезновение президента, которое продлилось месяц, породив жуткие слухи о том, что он свалился от инсульта или другой тяжелой болезни. Его затянувшееся отсутствие попало в заголовки международных СМИ и даже стало поводом для ироничных комментариев комиков из США, таких как Тревор Ноа, ведущий программы Daily Show на телеканале Comedy Central.

Власти не подтвердили, что президент взял длительный перерыв. Однако их топорные попытки убедить общественность в том, что он в добром здравии, лишь усилили подозрения.

Как бы то ни было, Бердымухамедов, по-видимому, рассеял все сомнения по поводу состояния своего здоровья, вернувшись в публичное пространство с непривычным для него стремлением отправиться в зарубежные поездки.

В конце октября он вылетел в Японию, чья Kawasaki Heavy Industries взяла на себя ведущую роль в строительстве завода по производству бензина из природного газа стоимостью 1,7 млрд долларов, который открылся в июне в Овадан-Депе, недалеко от Ашгабата. Через несколько дней он пересек Каспийское море для участия в 28-м саммите Движения неприсоединения в столице Азербайджана. В начале ноября он был уже в Италии. В том же месяце он нанес рабочий визит в Узбекистан – соседнюю страну, которую в течение своего президентства он посетил 10 раз. В завершение года он принял участие в неформальном саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге.

Другая нашумевшая драма в Туркменистане – театральное увольнение и последующее заключение в тюрьму министра внутренних дел Исгендера Муликова. Несколькими неделями ранее кара настигла бизнесмена Чарымухаммеда Кулова, который был показан по телевидению плачущим и признающимся в коррупции на камеру. Другие бизнесмены и чиновники прошли через аналогичные «процедуры».

Такие кейсы, как «автомагистральный» контракт, развенчивают миф о том, что режим Бердымухамедова якобы борется против кумовства и теневого бизнеса, поэтому очевидно, что истинные причины отличаются от заявленных. Устранение влиятельных фигур, скорее всего, связано с закулисной борьбой за влияние и власть.

Одна из самых забавных прошлогодних пиар-акций администрации президента была в июне – тогда Бердымухамедов наблюдал (и принимал непосредственное участие) за военными учениями в пустыне. Кадры, где президент стреляет из пистолета по мишеням, одновременно пытаясь удержать равновесие на горном велосипеде, вызвали бурю насмешек в интернете. В то же время эти солдатские чудачества призваны подчеркнуть серьезный факт. А именно – что Туркменистан более чем способен защитить себя от любого возможного вторжения боевиков из Афганистана. Напряженность – обычное положение вещей в приграничных районах. 27 декабря туркменская служба RFE/RL со ссылкой на пограничников сообщила, что меры безопасности вдоль границы были усилены. По данным же другого источника, в приграничном районе Туркменистана с Афганистаном уже как минимум год дислоцирована группа российских офицеров.

Хотя Бердымухамедов не умер в 2019 году, когда-нибудь это, наверное, все-таки произойдет. Сейчас считается, что он может передать бразды правления своему вечно хмурому сыну Сердару. Бердымухамедов-младший стал гораздо более публичной фигурой с января, когда его перевели с прежней должности заместителя министра иностранных дел на должность заместителя губернатора Ахалского велаята (области), окружающего Ашгабат. В июне его снова повысили – уже до губернатора. В вечерних новостных выпусках регулярно показывают, как Сердар запускает заводы, закладывает фундамент для новых строительных проектов, выступает на публике или отчитывается перед отцом о достижениях в своем велаяте.