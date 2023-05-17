Туркменистан: газ утекает, а власти и в ус не дуют

В стране происходит катастрофа, а туркменские власти бездействуют.

11 мая в Министерстве иностранных дел прошел нелепый круглый стол, посвященный продвижению концепции «зеленой» экономики. Государственные чиновники и представители ООН собрались вместе и мило беседовали о том, какой хорошей идеей может быть внедрение низкоуглеродных решений в рамках борьбы с изменением климата.

В ходе встречи заместитель министра иностранных дел Мяхри Бяшимова выступила с речью, в которой сказала, что «разработка инновационных решений в природоохранной сфере является приоритетным направлением» для Туркменистана.

И это просто вопиющая неправда.

Всего за два дня до этого мероприятия газета Guardian опубликовала репортаж, в котором приводит данные со спутниковых снимков, подтверждающие, что утечка метана с двух газовых месторождений в Туркменистане способствовала глобальному потеплению в 2022 году в большей степени, чем общий объем выбросов углекислого газа в Великобритании.

«По подсчетам [мониторинговой компании] Kayrros, произведенным для Guardian, с западного месторождения ископаемого топлива в Туркменистане, расположенного на побережье Каспийского моря, в 2022 году в атмосферу было выброшено 2,6 [миллиона тонн] метана. Восточное месторождение стало источником 1,8 [миллиона тонн] выброшенных парниковых газов. Суммарно оба месторождения произвели выбросы, эквивалентные 366 [миллионам] тонн углекислого газа», – сообщает газета.

Приведенные здесь цифры ужасают. Население Великобритании более чем в 10 раз превышает количество людей, проживающих в Туркменистане.

Больше всего удручает тот факт, что частично решить проблему можно было бы относительно просто. Одним из основных вопросов является уровень выбросов, которые производит Туркменистан. Так называется процесс выделения метана непосредственно в атмосферу зачастую с целью снижения давления или предотвращения взрывов.

Туркменистан мог бы как хотя бы сжигать скопления избыточного природного газа при помощи так называемых газовых факелов. Это все равно приводит к выбросам парниковых газов, но углекислый газ в долгосрочной перспективе менее вреден, чем метан.

Но, как отмечается в статье Guardian, в 24 из 29 случаев масштабных выбросов, зафиксированных спутниковыми данными в 2017 и 2022 годах, они «происходили из-за факельных установок, которые после того, как были погашены, выбрасывали метан прямо в воздух».

Это означает, что Туркменистан делает все возможное, чтобы усугубить ситуацию. Вполне вероятно, что туркменские чиновники понадеялись, что если факелы погасить, то это скроет истинный масштаб выбросов в их стране, сделав их менее заметными из космоса, и таким образом проблема разрешится.

Нельзя сказать, что эта тема никогда не поднималась. Еще в октябре 2021 года Европейский Союз робко призывал Туркменистан присоединиться к только что выработанному Глобальному обязательству по метану в рамках «коллективной цели сокращения глобальных выбросов метана по меньшей мере на 30 процентов к 2030 году». Этот призыв был проигнорирован.

В тот же день, когда МИД провел свой абсурдный круглый стол, исполняющий обязанности главы министерства Вепа Хаджиев встретился с заместителем помощника администратора Азиатского бюро Агентства США по международному развитию (USAID) с целью обсудить, среди прочего, шаги, которые предпринимает совместная американо-туркменская рабочая группа по сокращению выбросов метана. Судя по всему, практически ничего не делается.

Возможно, люди, отвечающие за газовую промышленность Туркменистана, заняты другими делами.

15 мая базирующееся в Амстердаме издание Turkmen.news сообщило, что бывший заместитель председателя государственной газовой компании «Туркменгаз» Атамурат Чарыев был приговорен к восьми годам лишения свободы за аварию на месторождении Галкыныш, произошедшую этой зимой, которая привела к временному прекращению поставок в Узбекистан. По результатам проведенной Генеральной прокуратурой проверки, оказавшимся в распоряжении Turkmen.news через несколько недель после инцидента, стоимость недопоставленного объема газа составила в 59,7 миллионов долларов.

Похоже, что это была ситуация из серии «перед тобой стояла всего одна задача». По данным Turkmen.news, Чарыев с 2019 по 2021 год непосредственно отвечал за закупку предотвращающих замерзание реагентов, необходимых для предотвращения аварий, которые могут привести к прекращению подачи газа. Источники издания утверждают, что он закупал дешевые реагенты, а затем делил сэкономленные деньги со своими приближенными в «Туркменгазе». Как правило, подобные коррупционные схемы предполагают, что незаконно нажитое имущество должно быть разделено в соответствии с иерархией компании, поэтому можно было ожидать, что главе «Туркменгаза» также зададут несколько неприятных вопросов.

Между тем, 13 мая Батыр Аманов пошел на повышение и был переведен с должности председателя правления «Туркменгаза» на пост вице-премьера, курирующим ТЭК.

Turkmen.news не преминул напомнить читателям, что двоюродный брат Аманова женат на сестре президента Сердара Бердымухамедова, тем самым намекнув на то, что это назначение не связано с опытом и знаниями новоявленного чиновника. Впрочем, даже семейные узы не являются достаточным основанием для того, чтобы Аманов перестал волноваться. Туркменские новостные источники сообщают, что уходящий глава газовой компании месяцами не мог уснуть из-за опасений, что его тоже могут арестовать.

Однако тот факт, что Аманов не был отстранен от работы, сулит серьезные проблемы для энергетической отрасли. Туркменские новостные источники описывают его как абсолютно некомпетентного и к тому же глубоко коррумпированного чиновника. Очевидно, именно его неистовая любовь к выкачиванию из людей взяток принесла ему прозвища «Моджахед» и «Терминатор».

Время не самое подходящее. По оценкам Международного валютного фонда, представленным в очередном докладе о состоянии экономики стран Ближнего Востока и Центральной Азии, в 2022 году валовой внутренний продукт Туркменистана вырос на мизерные 1,8 процента. Для любой развитой экономики это было бы хорошим показателем, но сам Туркменистан заявляет о 6,2 процентах. Последнее, что нужно стагнирующей экономике, – это некомпетентный мошенник, руководящий ключевой отраслью.

10 мая президент Бердымухамедов наконец-то прибыл в Таджикистан с двухдневным государственным визитом, который пришлось отложить после смерти его бабушки в прошлом месяце. Как обычно, визит завершился подписанием большого количества соглашений по вопросам экономики, безопасности и культуры, а также взаимными уверениями в бесконечном восхищении. Но тем, которые представляли настоящий интерес, было мало.

Среди них следует отметить стремление Туркменистана убедить Таджикистан в полной мере задействовать западный транспортный коридор, соединяющий обе страны с Каспийским морем. В частности, Бердымухамедов пытается убедить таджикские грузовые компании использовать морской порт Туркменбаши, в строительство которого его правительство вложило большие деньги.

Однако Туркменистану придется предложить им привлекательные цены. Таджикские грузовые компании, работающие с Турцией, например, как правило, неохотно переправляют грузы по Каспийскому морю, поскольку этот вариант дороже (и затратнее по времени при отсутствии бесперебойного и регулярного движения паромов) по сравнению с сухопутным путем через Иран.

В официальной повестке дня ничто не указывает на то, что стороны уделили достаточное внимание вопросу, связанному с так называемой Линией D газопровода «Центральная Азия-Китай», который должен быть построен (если он вообще будет построен) через территорию Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Таджикистан рассчитывает на успешную реализацию этого проекта, по завершении которого он получит доступ к дешевому газу, выплаты за транзит и дивиденды от проекта строительства.