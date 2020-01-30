Туркменистан: главные силовики страны не чувствуют себя в безопасности

Одна из таинственных и нераскрытых загадок Туркменистана – сколько действительно людей живет в стране?

В последний раз правительство проводило перепись населения в 2012 году, но результаты не обнародовались. Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода» в прошлом году предположило, что это могло быть связано с тем, что, как утверждают некоторые анонимные источники в туркменском правительстве, перепись выявила глубоко отрицательное сальдо миграции – в течение 10 лет страну покинули почти 2 миллиона человек.

Таким образом, численность населения может быть между 4,4 млн (последний имеющийся официальный показатель на середину 1990-х годов) и 5,4 млн (наиболее часто упоминаемая цифра). Более низкий показатель представляется более вероятным, т.к. огромное количество граждан, отчаявшись из-за безнадежного экономического положения и удушающего отсутствия основных свобод, уехали из страны навсегда.

У властей будет еще одна возможность прояснить эту неопределенность через два года. На заседании правительства 24 января заместитель премьер-министра по вопросам экономики и финансов Гочмырат Мырадов рассказал о подготовке к переписи, которая пройдет в 2022 году. «Подготовка» по туркменскому сценарию заключается в том, чтобы объявить тендеры на «необходимое оборудование». На практике, если исходить из недавнего опыта, это может стать еще одной выгодной возможностью для местного бизнесмена с нужными родственными связями.

Для высокопоставленных руководителей силовых органов наступили не лучшие времена. На прошлой неделе президент Гурбангулы Бердымухамедов раздал по выговору двум министрам – обороны и национальной безопасности.

Министр обороны Бегенч Гундогдыев получил в придачу «последнее предупреждение» за некие «недостатки в работе».

Министру национальной безопасности Яйлыму Бердиеву повезло еще меньше. Он сохранил свой пост в министерстве, но был уволен с должности секретаря Госсовета безопасности. Кроме того, Бердиев был понижен в звании с генерал-полковника до генерал-майора, что подразумевает унизительную потерю двух звезд на погонах.

Официальные новостные агентства не дают вразумительных объяснений этим мерам. Впрочем, расположенная в Вене «Хроника Туркменистана» поделилась несколькими предположениями, основанными на информации, предоставленной анонимными источниками.

По одному из них, Бердиев пытался скрыть количество туркмен, которые якобы пересекают границу, чтобы присоединиться к группировкам боевиков в Афганистане. Президент узнал об этом только после того, как его непосредственно проинформировали афганцы. Между тем Гундогдыев, вероятно, был вовлечен в «банальные» делишки – хищение и коррупцию. Судя по печальной участи бывшего министра внутренних дел Исгендера Муликова, Бердымухамедов может запросто отправить своих самых высокопоставленных силовиков за решетку. Так что у Бердиева и Гундогдыева есть основания для тревоги.

А теперь к новостям из параллельного мира. 22 января Межведомственная комиссия по правам человека, которая объединяет должностных лиц различных госструктур, законодателей и представителей так называемых общественных организаций, провела очередное регулярное заседание для обсуждения «выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права». Это смахивает на беззастенчивое издевательство, на которое партнеры Туркменистана, похоже, закрывают глаза.

Энергетический сектор тоже переживает серьезную встряску.

Бердымухамедов утвердил «реорганизацию» Министерства энергетики, отвечающего за производство и распределение электроэнергии. Чарымырат Пурчеков, ранее занимавший должность вице-премьера по вопросам транспорта, связи и промышленности, становится временным главой министерства.

Уходящему министру Мырату Артыкову отводится стратегически важная роль по надзору за завершением реализации мер по экспорту электроэнергии в Афганистан и Пакистан. Это важная задача, поскольку Туркменистан рассматривает электроэнергию как ценный способ диверсификации своего общего экспорта энергоносителей, в котором сейчас преобладает продажа природного газа Китаю.

С этой целью министерство энергетики 24 января подписало соглашение с турецкой компанией Calik Holding, которая уже много лет является крупным игроком во многих промышленных отраслях Туркменистана. В документе определены правовые рамки для планируемого строительства линии электропередачи на 220 киловатт, соединяющей энергетические сети Туркменистана и Афганистана.

Были еще два явно «что-то значащих» назначения в энергетической отрасли. Бердимырат Аманов был назначен заместителем главы государственной компании по добыче природного газа «Туркменгаз» вместо Непеса Бяшимова, который «не справился с возложенными на него обязанностями». А заместитель главы компании по разведке энергоресурсов «Туркменгеология» Мердан Розыев заменил Гурбанмаммета Искенова, который был смещен по той же причине.

Эта хроническая неспособность туркменских чиновников выполнять возложенные на них обязанности, очевидно, заставила задуматься Бердымухамедова, который, увлекшись реорганизациями, распорядился полностью пересмотреть работу Академии государственной службы при президенте. Когда Бердымухамедов создал академию в сентябре 2008 года, менее чем через два года после своего прихода к власти, у общественности появился повод надеяться на повышение профессионализма государственных служащих, но этот оптимизм быстро развеялся. Президент может настаивать на всевозможных реформах, которые он хотел бы видеть в стране, но, учитывая, что все, что требуется от его подчиненных, – это полное и рабское подчинение, было бы странно ожидать серьезных результатов.

Бердымухамедов, который неудержимо стремится к модели импортозамещения, в последнее время заставляет своих миньонов искать возможности экспорта излишков продуктов питания. Этот вопрос будет обсуждаться регулярно, поскольку правительство пытается оправдать свои меры, принятые в пищевой промышленности. Эта индустрия, по всей видимости, развивается в ущерб производству базовых продуктов питания, таких как мясо, яйца и мука, которых, кстати, часто не хватает самим туркменским покупателям.

Министерство здравоохранения на этой неделе протрубило о том, что лаборатории его государственной санитарно-эпидемиологической службы, отвечающей за обеспечение стандартов качества пищевых продуктов, получили аккредитацию по международным стандартам Латвийского национального бюро аккредитации. В общем, покупатели туркменских продовольственных товаров – от молочных продуктов до кондитерских изделий, а также от мяса и рыбы до фруктов и овощей – теперь могут быть относительно уверены, что не отравятся.

Но, как говорится, кто не успел, тот опоздал. На ближайших партнеров Ашгабату рассчитывать не приходится: у Турции своя мощная пищевая промышленность, а Россия возвела «стену» в виде Евразийского экономического союза вокруг себя и других членов этого блока.

Спасает только Афганистан. Как сообщил на этой неделе ашгабатский Gundogar-News, туркменская компания Milly Sungat в 2019 году экспортировала 29 тонн кукурузных чипсов в Афганистан. Теперь предприятие планирует начать производство печенья и арахиса в упаковке.