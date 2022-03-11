Туркменистан: голосуйте досрочно, голосуйте много раз

В Туркменистане стартовал процесс досрочного голосования на внеочередных президентских выборах, намеченных на 12 марта.

Однако это всего лишь отвлекающий маневр. Сын президента Сердар Бердымухамедов с легкостью обойдет всех восьмерых своих формальных соперников.

Среди насущных, реально существующих проблем значится разработка правового механизма, в соответствии с которым будет действовать новая власть.

Выступая на состоявшемся 1 марта совместном заседании палат парламента, уходящий со своего поста президент Гурбангулы Бердымухамедов говорил о необходимости еще раз пересмотреть конституцию. В 2020 году в основной закон страны уже вносились серьезные поправки, включая изменения, позволившие сформировать верхнюю палату парламента, спикером которой сейчас является Бердымухамедов-старший.

Никаких подробностей о том, что повлекут за собой очередные поправки к конституции, предоставлено не было, но, вероятнее всего, правительство согласовывает формальности, касающиеся правления тандема отца и сына Бердымухамедовых.

Как бы то ни было, Бердымухамедов-старший сохраняет значительное формальное влияние в силу занимаемого им в Сенате поста. В обязанности этого органа, название которого на туркменском языке звучит как Халк Маслахаты, входит проведение общенациональных референдумов и рассмотрение кандидатур на должности глав Верховного суда, Генпрокуратуры, МВД и Минюста.

Вопрос о будущем статусе Бердымухамедова как экс-президента был поднят на проведенном 2 марта заседании Совета безопасности. Начальник службы безопасности президента Довлетгельды Мередов вскользь упомянул о том, что конституция предусматривает «специальные нормы права» на этот случай, но в подробности вдаваться не стал.

Раздражает тот факт, что все же приходится проходить через скучнейшую процедуру фиктивных выборов, чтобы обеспечить Сердару Бердымухамедову место на вершине властной пирамиды. Предвыборная программа Бердымухамедова-младшего, опубликованная 7 марта в газете «Нейтральный Туркменистан», содержит стандартный набор обещаний о развитии демократии и гражданского общества.

«Мы разработаем меры по совершенствованию политико-правовых основ Туркменского государства и общества, углублению национальной демократии, развитию гражданского общества, повышению политической активности нашего народа, содействию развития избирательной системы, расширению деятельности по обогащению мирового опыта в этом направлении», – говорится в его предвыборной программе.

В своем списке обещаний Сердар неосознанно выявил все существующие в Туркменистане проблемы, которые пока решить не удается. Он клянется обеспечить большую прозрачность, которой в настоящее время нет, больше рабочих мест, которых недостаточно, и больше продовольствия, которое в дефиците.

В целом, однако, бредовые идеи и риторика Бердымухамедова-младшего настолько напоминают бредовые идеи и риторику его отца, что происходящее трудно назвать передачей власти в полном смысле слова.

8 марта Радио «Азатлык» сообщило о том, что власти Балканского велаята на западе страны уже ведут подготовку к визиту нового президента в середине марта. Ожидается, что Сердар примет участие в открытии новой больницы в Туркменбаши, отметив таким образом свое вступление в должность. Однако, как сообщает «Азатлык», участники массовых мероприятий, устраиваемых по случаю приезда нового президента, до начала визита должны быть помещены на карантин в целях профилактики.

«В мероприятиях кроме бюджетников, в том числе медработников, вынуждают участвовать стариков и детей. На мероприятие также были приглашены гости из других регионов страны. Все они были помещены на карантин», – рассказал источник радиостанции.

На случай, если у кого-либо остались сомнения по поводу того, кто может стать будущим президентом, в Туркменбаши уже повсеместно развесили совместные портреты Сердара с отцом.

Что касается вторжения России в Украину, то Ашгабат игнорировал и будет намеренно игнорировать происходящие там события. Но это вовсе не означает, что оно не возымеет последствий для туркменских граждан.

Базирующееся в Амстердаме издание Turkmen.news сообщило, что государственная авиакомпания «Туркменские авиалинии» организовала 9 марта вывозной рейс для туркменских граждан, находящихся в столице Румынии – Бухаресте. Хотя скорость, с которой проводится эта операция, может показаться достойной похвалы, источник издания в Министерстве иностранных дел предполагает, что причина такой спешки может оказаться не столь благородной. По словам чиновника, туркменские власти обеспокоены тем, что кто-то из эвакуируемых молодых людей может попытаться попросить политического убежища в странах ЕС.

Въезд и выезд из Туркменистана были сильно затруднены из-за сохраняющихся ограничений, введенных еще в разгар пандемии COVID-19. На помощь в этом вопросе пришла российская частная авиакомпания S7, которая наладила регулярные чартерные рейсы между Москвой и расположенным на востоке Туркменабатом. Однако международные санкции против России привели российский авиационный сектор на грань полного краха, в связи с чем S7 заявила, что больше не сможет выполнять ни этот, ни любой другой международный маршрут. И тут в дело вступает компания «Туркменские авиалинии», которая предложила осуществлять рейсы из Москвы в Ашгабат, а не в Туркменабат, сообщает источник Turkmen.news в МИД страны.

Международные санкции против России оборачиваются для Туркменистана неожиданными выгодами. 4 марта Россельхознадзор, российская служба по фитосанитарному надзору, объявила о снятии всех ограничений на поставки овощей, включая помидоры и болгарский перец, из многих стран, в том числе из Туркменистана, а также из Армении, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. В недавнем прошлом туркменские экспортеры овощей столкнулись с препятствиями при попытках доставить свою продукцию на рынки России, официальные представители которой предупреждали об опасениях, связанных с выявлением случаев ввоза из Туркменистана томатов, зараженных вирусом коричневой морщинистости плодов томата. Пока Россия испытывает сложности с поставками товаров, подобных жалоб больше не будет, так что для Туркменистана это может быть редкая возможность воспользоваться моментом.

Оно и к лучшему, поскольку нефтегазовая промышленность страны, а точнее темпы ее развития, приносит президенту Бердымухамедову мало радости. На состоявшемся 4 марта заседании Кабинета министров он посетовал, что, несмотря на значительную поддержку отрасли, оказываемую со стороны государства, нет никаких признаков улучшения, к которым он призывал в прошлом.

Это типичный когнитивный диссонанс по-туркменски. Упрек прозвучал как раз в тот момент, когда вице-премьер по ТЭК Шахим Абдрахманов отчитался перед Бердымухамедовым о перевыполнении плана по добыче нефти и природного газа, равно как и по производству бензина, дизельного топлива, смазочных материалов и полипропилена.

В чем же кроется проблема? Возможно, на этот вопрос ответит команда Сердара по обеспечению прозрачности.

Поступают свежие новости о «Вратах ада» – гигантском огненном кратере, который вот уже более полувека горит в пустыне Каракум. В начале этого года Бердымухамедов объявил о закрытии достопримечательности, заявив, что она представляет большую экологическую опасность, несмотря на ее привлекательность для иностранных туристов. Вопрос, который президент оставил без ответа, состоит в том, как это будет сделано. Эксперты предупреждают, что это будет нелегко.

8 марта «Нейтральный Туркменистан» сообщил, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) взял на себя решение этого вопроса. Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо оформила ее как часть более широкого проекта своей организации по оказанию помощи Туркменистану в сокращении большого количества выбросов углекислого газа и метана.