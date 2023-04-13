Туркменистан: гольф развивается, а права женщин попираются

Новость о кончине бабушки президента Туркменистана стала любопытным примером того, как распространяется информация в этой патологически закрытой стране.

Эту новость сообщил (кто бы мог подумать!) официальный сайт президента Таджикистана, на котором было опубликовано соболезнование. Туркменские государственные СМИ сподобились разместить объявление о смерти 86-летней Огулабат Бердымухамедовой только на следующий день – 8 апреля.

Оперативность, с которой таджики заполучили информацию, объясняется тем, что президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов должен был отправиться в Душанбе на этой неделе. Теперь эта поездка, а также бизнес-форум, который должен был состояться незадолго до официального визита, будут отложены.

До появления этой информации не было никаких видимых признаков того, что в семье Бердымухамедова что-то неладно.

5 апреля, за пару дней до кончины Бердымухамедовой, президент встретился в Ашгабате с группой представителей деловых кругов США, которую возглавил уже знакомый нам персонаж – исполнительный директор Туркмено-американского делового совета Эрик Стюарт. Делегаты были подобраны с учетом имеющегося в Туркменистане ограниченного выбора объектов инвестирования: вице-президент по продажам газотурбинного оборудования General Electric Gas Power, представитель гиганта сельскохозяйственного машиностроения John Deere, вице-президент компании по возобновляемым источникам энергии и председатель правления компании-разработчика решений для нефтеперерабатывающей отрасли.

Однако несколько имен в этой группе заслуживают отдельного внимания.

Одним из них был вице-президент компании Nicklaus Companies Джон Риз, который вновь прибыл в Туркменистан с предложением построить поля для гольфа. В 2017 году в стране открылось одно единственное поле для гольфа, но, по некоторым данным, американская компания, основанная легендой спорта Джеком Никлаусом, готова открыть еще три. Надвигающийся дефицит водных ресурсов, который может возникнуть в результате строительства канала в соседнем Афганистане, является новой причиной для беспокойства. Однако даже она вряд ли удержит туркменские власти от траты огромных сумм на требующий больших объемов воды вид спорта, которым почти никто в стране не интересуется. На родине Риза любители гольфа переживают, что измельчание рек может сказаться на этом виде спорта, но в Туркменистане подобные опасения практически не высказываются. (Хотя, справедливости ради нужно отметить, что 4 апреля другой потенциальный инвестор – турецкий предприниматель – лоббировал интересы своей компании в вопросе строительства опреснительных установок и применения передовых методов орошения).

Не менее абсурдным является тот факт, что еще одним желающим сотрудничать американским инвестором является генеральный директор Smartmatic – компании, позиционирующей себя в качестве мирового лидера по поставкам оборудования и технологий для выборов. И, возможно, ей даже удастся загнать несколько тысяч аппаратов, поскольку режим Бердымухамедова глубоко заинтересован во всем, что имеет хоть малейшее отношение к цифровизации. Но несмотря на это, сами выборы по-прежнему будут носить фиктивный характер.

К слову, о выборах. 6 апреля Бердымухамедов председательствовал на первом заседании нового парламента после того, как вся страна пришла 26 марта на избирательные участки, на которых разыгрывался тщательно отрепетированный спектакль. Не то чтобы это имело какое-то значение, но глава избирательной комиссии представил протокол об итогах голосования, в результате которого якобы правящая Демократическая партия получила 65 из 125 мест в Меджлисе. Аграрную партию и Партию промышленников и предпринимателей будут представлять 24 и 18 депутатов соответственно. Еще 18 избранных депутатов баллотировались как независимые. На предыдущих выборах в Меджлис в законодательный орган прошли 48 независимых депутатов, так что этот процесс, похоже, был направлен на укрепление (хотя и совершенно искусственным и по сути бессмысленным образом) роли политических партий.

Гульшат Маммедову, покидающую пост председателя Меджлиса, сменит другая женщина – Дуньягозель Гульманова, что является реверансом в сторону гендерной представленности. Новый спикер, несомненно, заслужила назначение своим упорным трудом, но серьезность, с которой власти обеспечивают гендерное равенство, вызывает сомнения, поскольку есть понимание того, что многое в этом вопросе носит поверхностный характер и делается для показухи.

В тот же день, когда была одобрена кандидатура Гульмановой, Торгово-промышленная палата провела мероприятие под названием «Туркменская женщина – образцовый пример в общественной и государственной деятельности». Одной из таких женщин была присутствовавшая в зале поэтесса Гозель Шагулыева, которая частенько мелькает на публичных мероприятиях, где она восхваляет президента и его отца, экс-президента, а ныне национального лидера Гурбангулы Бердымухамедова.

Вставшие костью в горле властей туркменские активисты, большинство из которых из-за репрессий вынуждены были бежать за границу, будут настойчиво напоминать о том, что подвергающимся насилию женщинам некуда обратиться за поддержкой, что государство постепенно сокращает доступ к интернет-ресурсам, содержащим информацию о планировании семьи, и что женщины повсеместно подвергаются преследованиям. Неправительственная организация «Саглык» проделала огромную работу, пытаясь исправить ситуацию, сложившуюся в результате безразличия патриархального государства, с помощью таких мер, как создание приложения на туркменском языке, которое помогает женщинам отслеживать свой менструальный цикл и получать информацию о своих правах.

Судя по заявлениям президента Бердымухамедова на первом заседании парламента, одной из приоритетных задач новоизбранных законодателей может стать реорганизация вооруженных сил. Не уточняя, что именно он имеет в виду, Бердымухамедов сказал, что пришло время пересмотреть закон, регулирующий призыв в армию и статус военнослужащих. По его словам, в армии должны служить люди, обладающие сильной волей и здравым смыслом, из чего фактически можно заключить, что нынешним военным этих качеств очень не хватает.

Читая между строк, можно сделать вывод, что на повестке дня будут стоять вопросы создания профессиональной армии и, возможно, смягчения условий призыва, которые вынуждают бежать из страны любого молодого человека, у которого есть такая возможность.

В тот же день, когда в страну прибыли американские бизнесмены, Бердымухамедов встретился с гостями, которых он явно считает гораздо более значимыми. Одним из них был глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, который также регулярно наведывается в Ашгабат. Политика Москвы в отношении Туркменистана заключается в том, чтобы наладить с ним экономическое сотрудничество посредством отношений с двумя регионами, близкими с культурной и географической точки зрения. И так вышло, что 5 апреля Бердымухамедов также провел переговоры с Игорем Бабушкиным, губернатором Астраханской области, которая, как и Туркменистан, выходит к Каспийскому морю.

Главным вопросом, стоящим на повестке дня представителей обеих стран, было деловое сотрудничество. Минниханов и Бердымухамедов с одобрением отозвались о прошедшем 15-16 марта туркмено-татарстанском бизнес-форуме, отметив, что это и другие мероприятия, несомненно, вскоре принесут свои плоды. Беседа с Бабушкиным была посвящена сотрудничеству в области логистики и судостроения. Одним из самых обсуждаемых вопросов стал план по созданию судоходного коридора между портами Туркменбаши и Астрахани, который позволит перенаправить поток российских товаров на юг.

Кстати, визит Бабушкина в Ашгабат состоялся в рамках мотопробега вокруг Каспийского моря. Можно лишь догадываться, что думают астраханцы по поводу двухнедельного вояжа своего губернатора.