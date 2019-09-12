Туркменистан: грядет судный День независимости

Президент со своим компьютером… или это отечественная игрушка в виде компьютера? (Фото из официальных материалов)

Обычно с тюрьмами Туркменистана связаны только плохие новости.

Поэтому 6 сентября был на редкость счастливым днем. Профсоюзный активист Гаспар Маталаев вышел из тюрьмы, отбыв почти три года по обвинению во взяточничестве и мошенничестве. Его сторонники утверждают, что обвинение было сфабриковано в наказание за документирование фактов принудительного труда во время сбора хлопка.

Гаспар Маталаев.

Тюрьмы Туркменистана широко известны как адские места, хотя посторонних даже близко не подпускают к этим учреждениям. Хуже всего приходится политическим заключенным. Как сообщается, они полностью изолированы от своих родственников и систематически подвергаются жестокому обращению.

The Diplomat, базирующийся в Вашингтоне сайт, освещающий текущие события в Азии, на прошлой неделе опубликовал статью о смерти в туркменских тюрьмах двух выпускников школ, связанных с находящимся в США турецким священнослужителем Фетхуллахом Гюленом. Веб-сайт Turkmen.news 8 сентября сообщил, что еще один предполагаемый сторонник Гюлена – 39-летний Алишер Мукаметгулыев, который содержится в печально известной тюрьме Овадан-Депе, остро нуждается в медицинской помощи.

Скорее всего, Туркменистан усилил давление на людей, связанных с Гюленом, в связи с интенсивными репрессиями против последователей священнослужителя, которые начались в Турции после попытки государственного переворота в 2016 году. Впрочем, Ашгабат никогда и не нуждался в поводах для репрессий.

Организация по защите свободы религии Forum 18 на этой неделе сообщила, что 20-летний последователь «Свидетелей Иеговы» Азат Азаров был заключен в тюрьму за отказ от прохождения обязательной воинской службы. По данным Forum 18, это уже четвертый в этом году случай лишения свободы за отказ от службы в армии по соображениям совести.

Но в «группе риска» не только активисты и последователи эзотерических религиозных групп. Такая же участь ждет опальных чиновников. Азербайджанский новостной сайт Media.az 4 сентября сообщил, что по прибытии в международный аэропорт имени Гейдара Алиева в Баку был арестован 48-летний бывший чиновник по имени Ахмед Хайдов. На веб-сайте без указания конкретного источника информации говорится, что Хайдов находится в розыске в Туркменистане по подозрению в хищении и злоупотреблении служебным положением.

Два источника сообщили Turkmen.news, что Амандурды Ишанов, уволенный в этом месяце с должности министра торговли и внешнеэкономических связей, был взят под стражу 4 сентября. Turkmen.news также сообщил, – подчеркнув при этом неподтвержденность этой информации, – что некий бизнесмен дал показания о вымогательстве Ишановым взятки в бытность председателем Государственной товарно-сырьевой биржи.

Когда ключевой чиновник, ответственный за внешнеэкономические связи, попадает за решетку, это верный признак того, что в стране не все хорошо. Государственным средствам массовой информации приходится использовать любую возможность с радостью сообщить о международных совместных предприятиях. Например, в прошлом году было создано нечто под названием Agzibirlik Tilsimaty – результат партнерства подразделения по развитию информационных технологий Министерства торговли и внешнеэкономических связей и пары малоизвестных китайских компаний. Этот проект якобы очень важен с точки зрения планов по переводу Туркменистана на цифровые рельсы, хотя, судя по производственным помещениям, снятым на видео верным властям новостным изданием Orient, там работает не более 20 (или около того) технических специалистов. Инженер Agzibirlik Tilsimaty в репортаже Orient, опубликованном в интернете 8 сентября, отметил, что именно их компания произвела 80 000 учебных компьютеров для туркменских школ. Но, похоже, речь идет о тех устройствах, которые, как удалось узнать базирующемуся в Вене новостному сайту «Хроника Туркменистана», являются, по сути, всего лишь игрушками в виде компьютеров.

Возможно, все не так уж и плохо, учитывая любовь президента Гурбангулы Бердымухамедова к большим игрушкам. Государственное телевидение показало потрясающий новостной выпуск вечером 5 сентября. В репортаже Бердымухамедов, одетый в камуфляж, наблюдал (чаще – катаясь на велосипеде) за феерическим процессом военных учений, практическая полезность которых вызывают сомнения.

Солдаты, выстроившись в ряд на пустынном склоне холма, выполняли приемы боевых искусств, бегали с алабайскими и эльзасскими собаками вверх и вниз по ступенькам; беспомощно крутились в колесообразных тренажерах; ездили на мотоциклах по двое – пока один управлял, другой выдавал очереди из автомата; медики неслись вниз по тарзанке, удерживая сослуживцев на носилках; вооруженные всадники на скаку сбивали мишени; «свои» десантники и условные враги столкнулись в эпической битве за контроль над химическим заводом. И т.д. и т.п.

Казалось, что все эти учения были организованы специально ради развлечения Бердымухамедова, который под конец дня устроил себе ралли в пустыне и собирал траву. Такие спектакли практически не дают представления о реальных возможностях туркменских вооруженных сил.

Сын Бердымухамедова Сердар тоже оказался в новостях. 2 сентября он перерезал ленточку в новой школе в Гёкдепе, селе в Ахалском велаяте (области), которым он управляет в качестве губернатора.

Семья Бердымухамедовых имеет корни в Гёкдепе, поэтому этот район имеет особое символическое значение для кланового режима. Если все пойдет по плану, в Гёкдепе Бердымухамедов намерен на пустом месте возвести новый город с населением 70 000 человек к 2020 году.

Позже, 7 сентября, Сердар Бердымухамедов возглавлял торжественные мероприятия по случаю начала строительства неприлично большого административного здания для Ахалского велаята.

Забегая вперед, надо отметить, что страна готовится к следующему крупному национальному празднику – Дню независимости. Туркменистан уже второй раз отметит это событие 27 сентября. В прошлом году Бердымухамедов по неизвестным причинам перенес дату на один месяц вперед.

Основным событием в этот период будет специальный созыв Халк Маслахаты (Народного совета). Этот так называемый представительный орган, объединяющий высокопоставленных чиновников и общинных старейшин, был расформирован в 2008 году и восстановлен указом президента в октябре 2017 года. Его основной задачей на съезде в сентябре прошлого года было придать видимость легитимности явно непопулярным решениям. Например, Халк Маслахаты решил, что Туркменистану немедленно пора покончить с бесплатными коммунальными услугами.

Какого «сюрприза» ждать в этом году? Остается лишь догадываться. Репортажи государственных СМИ не дают зацепок, но, очевидно, сегодня остро стоит вопрос «перехода к рыночной экономике», что в туркменских реалиях можно интерпретировать как «правительство дает людям меньше, но требует, чтобы они отдавали больше».

Переход Туркменистана к рыночной экономике – это звучало бы смешно, если бы реальность не была настолько мрачной. Огромное количество людей по-прежнему зависят от скудно оплачиваемой государственной работы. Такие люди, как недавно освобожденный Маталаев, документируют свидетельства того, что этих государственных служащих принудительно отправляют на сбор хлопка. Не говоря уже о массовых гуляниях в северокорейском стиле, устраиваемых специально для Бердымухамедова.

Радио «Азатлык» (туркменская служба РСЕ/РС) 9 сентября сообщило, что школьники и студенты в Марыйском велаяте были вынуждены участвовать в шестичасовых репетициях в рамках подготовки к празднованию Дня независимости. Сообщается, что также для участия в репетициях из велаятов в Ашгабат были направлены государственные служащие и воинские части. По данным Turkmen.news, некоторым студентам пришлось начать подготовку к празднованию Дня независимости уже 1 августа.