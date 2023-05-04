Туркменистан: даешь Дубай!

Любителям пари стоило бы поставить на то, что новая туркменская футбольная команда выиграет национальный чемпионат в этом сезоне.

Команда «Аркадаг», которая была сформирована в прошлом месяце и названа в честь экс-президента, а ныне национального лидера Гурбангулы Бердымухамедова, именуемого также «Аркадаг» («Покровитель»), на данный момент выиграла все три матча в премьер-лиге. Причем выигрывают они с легкостью. 29 мая они разгромили незадачливый «Шагадам», который находится в нижней части турнирной таблицы, со счетом 4:0.

А тем временем у рабочих, строящих новый город Аркадаг, также названный в честь Бердымухамедова-старшего, естественно, меньше поводов для радости. В конце апреля базирующееся в Вене издание «Хроники Туркменистана» сообщило, что рабочим, задействованным в строительстве того, что правительственные чиновники окрестили «умным городом», подобного которому в регионе еще не было, не выплатили зарплату за март. По словам источников издания, руководители строительной компании Polat Gaýa, участвующей в реализации проекта, скрываются от возмущенных рабочих.

Возникшие финансовые затруднения вызывают особую тревогу, поскольку совсем недавно официальные лица проговорились, что строительство Аркадага обойдется почти в 5 миллиардов долларов.

До тех пор, пока в Туркменистане не будет построена диверсификационная экономика, о развитии которой регулярно заявляют в Ашгабате, все это будет оплачено из доходов, полученных от продажи природного газа и других ресурсов.

К вящей радости, эта тема стала центральной на мероприятии с говорящим само за себя названием «Международный форум по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор Туркменистана», состоявшемся в Дубае 26-27 апреля. В посвященном этому событию официальном репортаже говорится, что участие представителей такого уровня может объясняться растущим интересом иностранных инвесторов к туркменскому нефтегазовому сектору. Однако не похоже, что это мероприятие по составу участников или повестке дня заметно отличалось от бесчисленного множества других конференций по энергетике, которые Туркменистан организовывает на протяжении десятилетий.

Одной из наиболее заметных тенденций последнего времени, пожалуй, можно назвать большие надежды, которые Ашгабат возлагает на инвесторов из стран Персидского залива, чьи слова ублажают слух туркменских властей. Выступавший на конференции Ахмед бин Саид Аль Мактум, высокопоставленный представитель властей и член правящей семьи Дубая, якобы заявил, что эмиратская компания Dragon Oil в ближайшие 15 лет инвестирует 8 миллиардов долларов в проекты в Туркменистане. (Туркменское профильное издание «Небит-Газ», которое первым опубликовало эти прогнозы, похоже, удалило их со своего сайта).

Поражает наглость, с которой туркменские власти заявляют, что соблюдение экологических стандартов является для них главным приоритетом при реализации промышленных проектов. Но это откровенно нелепое утверждение, учитывая то, что Туркменистан занимает одно из первых мест в мире по утечке метана.

Этот общеизвестный, но несколько неудобный факт не остался незамеченным на конференции в Дубае, где в конце этого года пройдет очередная Конференция ООН по вопросам изменения климата (COP28).

Агентство Bloomberg процитировало главу отдела энергетических преобразований COP28 Саамира Эльшихаби, который сказал, что пришло время устранить связанные с выбросами проблемы выбросов и Туркменистану следует наконец воспользоваться этой возможностью. Однако далее агентство отмечает, что «практически ничто не указывает на то, что Туркменистан согласился предпринять какие-либо конкретные меры по сокращению утечек метана».

По имеющейся информации, Аль Мактум выразил заинтересованность в оказании помощи Туркменистану в дальнейшем развитии сферы возобновляемых источников энергии, но и это пока по большей части пустая болтовня.

Некоторые шаги по внедрению возобновляемых источников энергии выглядят несколько дилетантски. В конце февраля Министерство энергетики объявило о проведении международного тендера на поставку комплектующих для строительства солнечной электростанции в отдаленном районе. Однако несколько обескураживает тот факт, что претендентам было дано время до августа 2022 года для подачи своих предложений. Одно из зарубежных изданий отметило, что на самом деле срок подачи заявок истекал 26 апреля, но если с тендером что-то и не так, то министерство не посчитало нужным дать хоть малейшее объяснение.

Но рано или поздно что-то все же произойдет. Министр энергетики Хаджымухаммет Реджепмырадов сообщил на конференции в Дубае, что первая в его стране гибридная солнечно-ветряная электростанция будет введена в эксплуатацию где-то на просторах пустыни Каракарум в 2024 году. И эта 10-мегаваттная электростанция – только начало, сказал он. По словам Реджепмырадова, в настоящий момент Туркменистан изучает перспективы привлечения эмиратской компании Masdar к строительству солнечной электростанции мощностью 100 мегаватт.

Среди появляющихся с завидной регулярностью новостей энергетики выделяется одна: председатель правления концерна «Туркменгаз» Батыр Аманов сообщил инвесторам в Дубае, что Туркменистан рассчитывает в ближайшие 3-4 года увеличить объем ежегодно поставляемого в Китай газа до 65 миллиардов кубометров. В настоящее время газ доставляется в Китай по трем параллельным веткам магистрального газопровода, которые пролегают через территории Узбекистана и Казахстана и имеют максимальную пропускную способность 55 миллиардов кубометров. Чтобы воплотить в жизнь слова Аманова, сначала придется построить так называемую линию D, которая пройдет через Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан.

Предполагается, что дополнительный газ будет получен из запасов, разработанных на втором этапе освоения гигантского месторождения «Галкыныш». А третья фаза этого же проекта призвана обеспечить газом эфемерный трансафганский трубопровод ТАПИ мощностью 33 миллиарда кубометров. Однако лишь одному богу известно, когда или ТАПИ, или третья фаза «Галкыныша» станут реальностью.

Ашгабат также не готов оставить затею с транскаспийским трубопроводом. В письменном обращении к участникам конференции в Дубае президент Сердар Бердымухамедов, который по совместительству является сыном экс-президента (а по сути и нынешнего главы государства) назвал этот маршрут еще одним «самым амбициозным проектом» по экспорту газа в Европу.

Однако с некоторых пор складывается впечатление, что такие слова, как «амбициозный», могут служить синонимом к слову «невозможный».

Единственным в этом плане реалистичным вариантом в краткосрочной перспективе является обсуждаемый в настоящее время проект Транскаспийского интерконнектора, который будет, грубо говоря, подключен к существующей инфраструктуре и позволит Туркменистану отправлять по крайней мере небольшие объемы газа в Азербайджан для дальнейшей транспортировки его в Европу. Однако в своей статье, написанной для Атлантического совета в прошлом году, два эксперта в области энергетики Джон Робертс и Джулиан Боуден, ссылаясь на свои источники, отметили следующее: Туркменистан «заявил американским дипломатам, что не заинтересован в проекте интерконнектора и дал понять, что и пальцем не шевельнет ради чего-то меньшего, чем десятилетиями вынашиваемая идея строительства газопровода мощностью 30 [миллиардов кубометров в год]».