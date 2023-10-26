Туркменистан делает ставку на Турцию в газовых проектах

На этой неделе президент Туркменистана должен отправиться в Турцию на переговоры, которые, как ожидается, будут посвящены транспортировке природного газа.

На протяжении десятилетий размышления о том, как доставить туркменский газ на запад, сводились к необходимости строительства транскаспийского трубопровода из Туркменистана в Азербайджан. Предположительно существующее сопротивление России долгое время оставалось главным камнем преткновения.

Но это лишь одна часть уравнения.

Для того чтобы европейские страны могли импортировать достаточные объемы туркменского газа, необходимо также существенно расширить пропускную способность Трансанатолийского газопровода (TANAP), проходящего по территории Турции.

И тут удача – в прошлом году Азербайджан и Турция согласовали план по увеличению пропускной способности TANAP с 16 до 32 миллиардов кубометров в год. Выступая на энергетическом форуме в Стамбуле в октябре 2022 года, тогдашний министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез выразил уверенность, что это план может быть реализован «в короткие сроки».

В июне в беседе с турецким информационным агентством Anadolu посол Азербайджана в Анкаре предположил, что дополнительные мощности позволят Баку увеличить экспорт газа в Турцию до 10,2 миллиардов кубометров в год. По словам посла Рашада Мамедова, еще 12 миллиардов кубометров в год будут предназначены для Европы.

Нехитрая математика подсказывает, что Туркменистан также может договориться о своем вхождении в TANAP. Возможные пути реализации этой идеи будут обсуждаться 25-26 октября в ходе визита в Турцию туркменской делегации во главе с президентом Сердаром Бердымухамедовым.

Как нельзя кстати, 23 октября министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов находился в Люксембурге для проведения широких консультаций с высокопоставленными европейскими дипломатами на полях министерской встречи в формате «Центральная Азия – Европейский Союз».

В своем выступлении на совещании Мередов предельно четко обозначил повестку дня энергетического сотрудничества.

«Затронув вопрос сотрудничества в энергетической сфере, туркменский дипломат отметил, что транспортировка энергоресурсов имеет для Туркменистана важнейшее значение, – говорится в сообщении МИДа по поводу его выступления. – Особое внимание было уделено вопросу расширения экспорта газа в Европу по Транскаспийскому газопроводу».

Приезду Бердымухамедова в Турцию по обыкновению предшествовали безрадостные события.

Базирующееся в Вене интернет-издание «Хроника Туркменистана» сообщило, что 17 октября несколько десятков туркменских граждан, в том числе один из критиков властей Сердар Дурдылыев, были депортированы из Турции на родину. И если у многих в этой группе и были проблемы с документами, то у Дурдылыева, по имеющимся данным, на момент задержания был действующий вид на жительство. Этот документ был аннулирован при непонятных обстоятельствах, а активисту было отказано в возможности встретиться с адвокатом. Следующим местом его пребывания, практически наверняка, станет тюрьма.

Туркменам, критически настроенным по отношению к своим властям, стало рискованно оставаться в Турции, которая долгое время считалась своего рода безопасной гаванью. Впрочем, выбор у этих людей невелик. Россия по первому требованию высылает туркмен на родину. А добраться до Евросоюза – задача не из легких.

В действительности туркменам становится все труднее выезжать за границу по той простой причине, что получение загранпаспорта может представлять собой большую сложность.

19 октября базирующееся в Вене интернет-издание Turkmen.news сообщило, что в городе Туркменабат время ожидания получения проездного документа может длиться до 10 месяцев. Поговаривают, что число желающих покинуть страну настолько велико, что детям до 18 лет могут перестать выдавать загранпаспорта. Аналогичная ситуация наблюдается и в других регионах страны.

Неназванные источники Turkmen.news называют виновником всего происходящего экс-президента (и отца действующего лидера страны) Гурбангулы Бердымухамедова. Этого так называемого национального лидера, видимо, возмущает большое количество людей, желающих покинуть страну. Больше всего его удручает количество туркмен, подающих заявки на участие в лотерее «Грин Кард» в США. Их число выросло с почти 13 тысяч в 2016 году до более чем 56 тысяч в 2021-м.

И если Бердымухамедов-старший хочет, чтобы меньше граждан покидали страну, то с газом все наоборот – он мечтает о том, чтобы как можно больше туркменского газа отправлялось за границу, о чем он в очередной раз заявил на третьем международном форуме «Пояс и путь», состоявшемся на прошлой неделе в Пекине. В частности, он говорил о прогрессе, якобы достигнутом в реализации проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

13 октября сайт TOLO News со ссылкой на представителя Министерства горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана сообщил, что правительство самопровозглашенного Исламского Эмирата Афганистана, решило вопрос о покупке земли, на которой будет построен трубопровод ТАПИ. Однако опрошенные TOLO News эксперты признали, что впереди еще больше проблем.

«Сейчас этот проект сталкивается с двумя основными проблемами: первая – нежелание признавать Исламский Эмират, что препятствует его реализации и является предметом нескончаемых переговоров. Другой серьезной проблемой является напряженные отношения между странами-участницами, особенно конфликт между Индией и Пакистаном», – сказал TOLO News экономист Сейяр Куриши.

Одной из главных преград, как всегда, являются деньги. Страны-участницы ТАПИ делают ставку на государства Персидского залива.

22 октября председатель Государственного банка внешнеэкономической деятельности Туркменистана (Туркменвнешэкономбанка) встретился в Эр-Рияде с директором Саудовского фонда развития Султаном Аль-Маршадом, чтобы обсудить сотрудничество в «жизненно важных отраслях» для Туркменистана.

В прошлом месяце власти Пакистана, возможно, с излишней уверенностью заявили, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты готовы инвестировать многие миллиарды долларов в крупные проекты, включая ТАПИ.

Тем временем 21 октября президент Бердымухамедов отправился в учебно-тренировочный центр «Келете», чтобы понаблюдать за совместными военными учениями всех родов войск страны, проведенными в духе «Бури и натиска».

В этот день состоялись тренировочные учения с использованием ударных беспилотных летательных аппаратов неустановленного типа. По сообщениям государственных СМИ, учения демонстрировались с помощью собственного спутника связи Туркменистана TürkmenÄlem.

Также во время учений была осуществлена групповая атака с воздуха, которую успешно отразила команда зенитчиков. Тема земли, воздуха и моря получила продолжение и в другом эпизоде с участием водолазов-десантников.

«В результате проведенных совместных боевых действий групп спецназа... незаконной вооруженной группировке нанесен большой урон», – сообщают государственные СМИ.