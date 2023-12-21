Туркменистан: Дерзкие и красивые

Как говорится в старой поговорке, красота в глазах смотрящего.

Однако в Туркменистане она в карманах семьи президента.

По итогам расследования, проведенного совместно базирующимися за границей информационными изданиями Turkmen.News и Gundogar, а также Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (ЦИКОП), выяснилось, что центр косметических услуг стоимостью 51 миллион долларов, построенный за государственный счет, был продан с большой скидкой родственникам правящей семьи.

Международный ожоговый и эстетический центр (именно таково полное название комплекса), как это обычно водится, был открыт с помпой и фанфарами в октябре 2020 года. Тогдашний президент (а ныне национальный лидер) Гурбангулы Бердымухамедов удивил своих гостей, среди которых были медицинские специалисты из Германии, Австрии и Швейцарии, тем, что якобы произнес речь на немецком языке не по бумажке. (Однако просматривая телевизионный репортаж с церемонии, сложно не заметить, что Бердымухамедов выступал на фоне хромакея, а это дает возможность предположить, что его телевизионная речь могла быть предварительно записана).

Как сказал президент во время своего выступления, приоритетом его правительства является обеспечение населения «высококачественными медицинскими услугами» и «увеличение продолжительности жизни».

Однако, похоже, это все же не является его главным приоритетом. Как стало известно, всего за два дня до торжественного открытия Бердымухамедов втайне утвердил постановление, позволяющее приватизировать центр косметических услуг без проведения тендера. Цена в манатах была установлена в эквиваленте 44,5 миллиона долларов США по официальному курсу. В реальности, определяемой черным рынком, цена скорее всего была ближе к 6,6 миллионам долларов.

Как стало известно Turkmen.News, Gundogar и ЦИКОП, конечным покупателем является компания «Ашгабатский международный центр эстетического лечения», среди акционеров которой есть родственники Бердымухамедова.

Публиковать подобные смелые разоблачения под силу только базирующимся за рубежом изданиям. В Туркменистане нет настоящей независимой экосистемы медиа, и уж точно ничто и никто не может поставить под сомнение поступки и решения режима.

Так уж случилось, что повышение «прозрачности деятельности и эффективности взаимодействия органов государственной власти, институтов гражданского общества, СМИ и частного сектора» значится в качестве одной из целей Национального плана действий в области прав человека в Туркменистане на 2021-2025 годы. Как и формирование «культуры нетерпимости к коррупции в обществе», но об этом не будем.

18 декабря делегация правительства Туркменистана отправилась в Брюссель, чтобы обсудить с представителями Евросоюза процесс реализации этого плана действий.

Туркменская инициатива по правам человека и Международное партнерство по правам человека, воспользовавшись этой возможностью, призвали ЕС оказать давление на Туркменистан по ряду острых вопросов. К ним относятся регулярные преследования журналистов и активистов внутри страны и за ее пределами, фактически существующие ограничения на выезд из страны для большинства туркменских граждан, пытки политических заключенных, а также действующий запрет на общественные собрания и свободное выражение мнений.

Брюссель отзовется на эти призывы лишь на словах, если вообще обратит на них внимание, и уж точно не решится поставить туркменские власти в неловкое положение перед мировой общественностью.

Европейцев можно легко умилостивить крайне размытыми обещаниями туркменских властей о развитии сотрудничества. Выступая на заседании Кабинета министров 15 декабря, министр иностранных дел Рашид Мередов перечислил направления конструктивного взаимодействия между Ашгабатом и ЕС на период до 2023 года.

Среди них – встреча президента Сердара Бердымухамедова (сына экс-президента) с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в сентябре, когда не было сказано и сделано ничего значимого. Затем было мероприятие, проведенное в рамках межпарламентского диалога ЕС-Туркменистан. Абсолютно бессмысленное занятие, поскольку туркменский парламент – бесполезная структура, от решения которой ничего не зависит. Мередов продолжил перечислять мероприятия, которые по сути являются пустой тратой времени.

На проводимых Россией встречах, по крайней мере, есть возможность подкрепить свои слова цифрами.

Выступая 18 декабря в Москве на встрече глав правительств СНГ, вице-премьер по экономическим вопросам Ходжамырат Гелдимырадов сообщил, что в январе-октябре товарооборот Туркменистана с партнерами по СНГ достиг 2,6 миллиарда долларов. По его словам, это 16,5 процента от общего объема внешнеторгового оборота Туркменистана. В 2022 году этот показатель составил 3,2 миллиарда долларов.

Гелдимырадов, воспользовавшись случаем, еще раз выразил желание туркменских властей создать новые транспортные коридоры, упомянув порт Туркменбаши в качестве ключевого фактора, способствующего этому.

Различные варианты фразы «готовность развивать отношения с [указать партнера]», используемые президентом Бердымухамедовым и его приспешниками, начинают повторяться с поразительной частотой. 18 декабря Бердымухамедов направил послание эмиру Катара, в котором поздравил его с Национальным днем. Затем он заверил эмира в том, что Туркменистан по-прежнему готов «к совместной работе по дальнейшему всестороннему укреплению отношений между нашими странами».

15 декабря Бердымухамедов также пообещал своему казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву, что они «продолжат укреплять взаимопонимание и расширять сотрудничество... на благо наших народов». Тогда же короля Бахрейна, отмечавшего в этот день Национальный день, заверили в том, что Туркменистан привержен «дальнейшему развитию и расширению отношений в интересах наших народов».

С одной стороны, это простая вежливость, но с другой – такое проявление дружеских чувств продиктовано желанием привлечь инвесторов из этих стран.

16-17 декабря министр иностранных дел Мередов совершил рабочую поездку в расположенный в соседнем Афганистане город Герат для проведения очередного раунда переговоров о ходе реализации проектов трансафганского газопровода ТАПИ и высоковольтной линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан. Еще одной темой переговоров стала реализация проекта по расширению железнодорожной сети Афганистана.

Однако в заявлении Министерства иностранных дел говорится, что туркменские и афганские компании в настоящее время работают над установкой неких объектов энергетической и транспортной инфраструктуры. На сопровождавшей заявление фотографии запечатлен Мередов, беседующий с главой внешнеполитического ведомства в правительстве талибов Амир Ханом Муттаки перед заброшенным обломком недостроенного газопровода. Министерство иностранных дел самопровозглашенного Исламского эмирата Афганистан заявило лишь, что после десятилетий прозябания настало время для строительства ТАПИ.