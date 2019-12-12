Туркменистан: дети, о которых забыли

По данным ЮНИСЕФ, в Туркменистане самый высокий уровень детской смертности со значительным отрывом среди государств Центральной Азии. Возможно, это связано с тем, что в стране хронически не хватает медицинских товаров, и туркменам настоятельно рекомендуется прибегать к народным средствам от Бердымухамедова. (Фото из государственных СМИ)

В Германии начался судебный процесс над бывшим менеджером мюнхенского автомобильного концерна MAN, который обвиняется в даче взяток высокопоставленным чиновникам в Туркменистане в размере 8,4 млн евро (9,3 млн долларов) в период с 2000 по 2007 год.

69-летний обвиняемый, чье имя не было раскрыто в сообщении информационного агентства dpa о начале судебного процесса 9 декабря, пояснил, что «в Туркменистане коррупция была в порядке вещей».

За прошедшие годы практически ничего не изменилось.

3 декабря бывший министр внутренних дел Исгендер Муликов, которого два месяца назад театрально уволил президент Гурбангулы Бердымухамедов, вновь появился на экранах ТВ. С выбритой головой, в наручниках и в темной тюремной робе. Как сообщили в вечерних новостях, в ходе обысков в доме Муликова якобы были обнаружены ювелирные украшения, дорогие часы, а также десятки пачек долларовых банкнот, которые были преподнесены как вещественное доказательство его коррумпированности.

Мейлис Нобатов, бывший глава Государственной миграционной службы, который, по-видимому, с конца 2017 года занимал пост руководителя службы безопасности Бердымухамедова, также признался в коррупции и вымогательстве в отношении предпринимателей.

Источники расположенного в Амстердаме Turkmen.news сообщают, что Муликов был приговорен к 20 годам лишения свободы. По данным же «Хроники Туркменистана» из Вены, Муликов и Нобатов получили по 15 лет. В любом случае, если только не свершится величайший акт милосердия в виде президентского помилования, вряд ли они выйдут на свободу в обозримом будущем, учитывая то, как надежно и надолго Ашгабат упекает наиболее видных заключенных в исправительную систему.

Представляется весьма вероятным, что ни Муликов, ни Нобатов не были добросовестными чиновниками, но было бы крайне наивно верить в то, что Ашгабат бросил все силы на борьбу с коррупцией. Приговоры в отношении них – лишь последние в серии тюремных заключений, которые слухи связывают с возможной внутренней борьбой за власть. Также весьма возможно, что Бердымухамедов со все большей жестокостью пытается переложить на других вину за разразившийся под его руководством экономический кризис в Туркменистане.

6 декабря он пригрозил дальнейшими кадровыми перестановками ближе к концу года, если положение дел в ключевых государственных предприятиях не улучшится.

Бердымухамедов никогда открыто не признает существование какого-либо кризиса, вместо этого заявляя о стабильном росте экономики. Выступая 6 ноября перед своим Кабинетом министров, он подтвердил прогноз роста ВВП на 6,3% в 2019 году. Он также заявил, что его усилия по увеличению доли частного сектора в экономике принесли плоды. И по уже отработанному сценарию Бердымухамедов призвал к «дальнейшему укреплению рыночных институтов, развитию свободной конкуренции, стимулированию частных предпринимательских инициатив».

В той же речи он поручил вице-премьеру Чары Гылыджову «наладить строгий контроль над обеспечением в изобилии рынков и магазинов страны продуктами питания по доступным ценам».

Ноябрьская встреча, похоже, оказалась результативной. 9 декабря Радио «Азатлык» (туркменская служба RFE/RL) сообщило, что в последние дни в столице было зафиксировано изобилие некоторых основных продуктов питания, хотя в Мары все еще наблюдается дефицит. Между тем сын Бердымухамедова Сердар, которого, очевидно, готовят в качестве преемника, играет роль «спасителя». 5 декабря он запустил новую теплицу для выращивания помидоров в Геоктепинском районе Ахалского велаята (области), губернатором которого является. Через три дня он принял участие в открытии аналогичного сооружения в Каахкинском районе вверенного ему велаята.

В то же время есть признаки того, что в душу президента прокралась тревога. Бердымухамедов 5 декабря провел вторую встречу за последние три недели с главой Высшей контрольной палаты Гадыргельды Мушшиковым. Мушшикову было поручено изучить возможности смягчения последствий острой, но так и не признанной проблемы хронической безработицы.

Из позитивных новостей: полеты «Туркменских авиалиний» в Европейский Союз возобновились 8 декабря, что стало долгожданным событием после 10-месячного запрета, наложенного на национальную авиакомпанию Европейским агентством авиационной безопасности.

Строгий изоляционизм может постепенно уйти в прошлое. На состоявшемся в конце прошлой недели заседании Кабинета министров, посвященном 25-й годовщине провозглашения Туркменистаном постоянного нейтралитета, Бердымухамедов напомнил присутствующим, что Россия является «стратегическим партнером» его страны. Ни один другой партнер не был удостоен подобной чести.

В этом году наблюдается заметное потепление отношений с Россией. Это привело к возобновлению закупок государственным концерном «Газпром» туркменского газа начиная с апреля. 2 декабря стало известно о еще одной договоренности в сфере энергетики, когда Reuters сообщил, что Туркменистан снова будет экспортировать бензин и дизельное топливо через Россию, хотя, судя по всему, это заслуга торгового дома Vitol, а не Ашгабата.

Также развиваются торговые отношения с Турцией, что Бердымухамедов с удовлетворением отметил в своем выступлении. Ашгабатское новостное агентство Orient опубликовало заявление главы туркмено-турецкого делового совета о том, что объем двусторонней торговли уже на 89 млн долларов превышает показатель 2018 года. Ашгабат, как сообщается, импортировал турецких товаров на 565 млн долларов, при этом экспорт составил 370 млн долларов.

Бакинское информационное агентство Trend по понятным причинам заострило свое внимание на высказывании Бердымухамедова о том, что одним из его внешнеполитических приоритетов является укрепление «добрососедских связей» с Азербайджаном.

4 декабря Turkmen.news, ссылаясь на данные ЮНИСЕФ, сообщил, что в Туркменистане отмечен самый высокий уровень детской смертности со значительным отрывом среди государств Центральной Азии. Это может быть связано с тем, что в стране хронически не хватает медицинских товаров, и туркменам настоятельно рекомендуется прибегать к «народным» средствам от Бердымухамедова, многие из которых изложены в одной из целой серии книг, которые он якобы написал. Эти тревожные цифры «всплыли» невовремя для властей – когда президент подписывал Национальную стратегию на 2020-2025 годы по раннему развитию ребенка. Как и всегда в Туркменистане, объявляя такие масштабные стратегии, никто не предоставляет каких-либо подробностей.

Нескончаемая сага о туркменском участке газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) получила продолжение 4 декабря, когда было объявлено, что итальянская компания RINA, предоставляющая услуги консалтинга в сфере энергетики, была выбрана в качестве технического руководителя проекта. Судя по всему, это говорит о том, что туркменская часть трубопровода не только не завершена, как утверждалось ранее, но работы, возможно, еще даже не начинались. И если раньше Бердымухамедов утверждал, что газ пойдет через ТАПИ к концу 2019 года, то теперь даже сдвинутые до 2021 года сроки выглядят нереалистичными.