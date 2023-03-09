Туркменистан: добро пожаловать в офис омбудсмена, или посторонним вход воспрещен

Раз в несколько лет Комитета ООН по правам человека учиняет Туркменистану допрос.

Состоявшееся на прошлой неделе двухдневное заседание прошло по уже привычному сценарию. То, что члены Комитета успели перечислить за ограниченное время, – лишь малая толика всех тех нарушений прав человека, которые совершает Туркменистан. Туркменские представители ответили шквалом вводящих в заблуждение и целенаправленно искаженных фактов, опровергающих обвинения аргументов, которые невозможно проверить, и пустых обещаний стать лучше.

Туркменистан мог бы как минимум дать разрешение на въезд в страну 15 мандатариям, назначенным для выполнения специальных процедур ООН, то есть таким экспертам, как специальный докладчик по вопросу о пытках или специальный докладчик по вопросу о внесудебных казнях, казнях без надлежащего судебного разбирательства или произвольных казнях. Но, как отметила Марсия Кран, эксперт по правовым вопросам в комитете, Туркменистан захлопнул двери перед ними всеми, кроме специального докладчика по культурным правам.

Ашгабат настаивает на том, что его граждане могут беспрепятственно обращаться за защитой своих прав. В конце концов, говорят они, в Туркменистане даже есть уполномоченный по правам человека. Но, как отметила Кран, вся комичность и одновременно трагичность ситуации заключается в том, что в действительности лично связаться с омбудсменом физически невозможно.

«Мы знаем [...] о серьезных препятствиях, затрудняющих доступ в офис омбудсмена. Он располагается в правительственном здании, в котором обеспечивается высокий уровень безопасности. Омбудсмен, а также ее сотрудники не встречаются лично с гражданами, чтобы обсудить их жалобы. Жалобы, направленные в письменном виде, остаются без ответа», – сказала она.

Туркменские власти отреагировали на этот легко решаемый, но важный вопрос с характерным пренебрежением. По словам одного туркменского представителя, в последнее время доступ к омбудсмену, возможно, был ограничен из-за протоколов COVID-19. «На мой взгляд вопрос доступа к ней не является проблемой», – добавил он.

Впрочем, не должен был быть проблемой и COVID-19, учитывая, что Туркменистан – единственная страна в мире, которая настаивает на отсутствии зарегистрированных случаев заболевания. Выступая 2 марта на проведенной в Баку встрече на высшем уровне Движения неприсоединения, посвященной стратегиям восстановления экономики после пандемии COVID, президент Сердар Бердымухамедов не преминул выразить признательность Всемирной организации здравоохранения. Он заявил, что ВОЗ проявила «компетентность и профессионализм». Что и следовало ожидать, поскольку эта организация и не думала подвергать сомнению опасные с точки зрения эпидемиологии заявления туркменских властей, на которых они настаивали на протяжении всей пандемии.

Тема коррупции довольно широко обсуждалась на консультациях Комитета по правам человека. Базирующееся в Амстердаме интернет-издание Turkmen.news с некоторым удовлетворением сообщило, что заместитель министра иностранных дел Вепа Хаджиев был вынужден наконец-то ответить на вопрос о том, как правящая семья на протяжении многих лет извлекала выгоду из выгодных государственных контрактов.

Один из самых скандально известных случаев связан с автобаном Ашгабат-Туркменабат. Строительство дороги протяженностью 640 километров должно было обойтись в 2,3 миллиарда долларов. Как сообщило Turkmen.news в январе 2019 года, одной из четырех компаний, участвующих в совместном предприятии, получившем контракт на выполнение работ, была компания «Нусай Йоллары», которая, по слухам, принадлежит Аннаназару Реджепову, мужу одной из сестер экс-президента (а ныне национального лидера) Гурбангулы Бердымухамедова. А этот Бердымухамедов является отцом действующего президента.

Хаджиев заявил (явно намекая на «Нусай Йоллары», хотя и не упоминая ее названия), что эта компания больше не участвует в проекте.

«Одна компания, которая, как вы полагаете, связана с родственниками президента, вышла из этого акционерного общества», – сказал он.

Однако, как отмечает Turkmen.news, у «Нусай Йоллары» имеется много других возможностей набить свои карманы, взамен выполнив довольно некачественно работу. В августе издание со ссылкой на источники сообщило, что построенная компанией в Ашгабате подземная развязка была закрыта в связи с опасениями по поводу проседания, которое представляло опасность для транспорта, проходящего как поверху, так и под ней. Компания «Нусай Йоллары» выиграла этот контракт всего через четыре дня после объявления тендера, сообщило Turkmen.news.

Туркменистан, по-видимому, не хочет, чтобы подобные инциденты произошли еще на одном крупном объекте инфраструктуры, находящемся в процессе строительства. 4 марта Бердымухамедов-старший встретился (предположительно в качестве национального лидера) с главой российской компании «Возрождение» Игорем Букато, чтобы еще раз взглянуть на чертежи автодороги, которая проляжет от города Гарабогаз до границы с Казахстаном вдоль берега Каспийского моря. Этот жест выглядит несколько унизительно по отношению к президенту Сердару Бердымухамедову, поскольку в мае прошлого года он уже ознакомился с (вроде бы) теми же чертежами.

Основное и очевидное предназначение этой трассы – расширить транспортное и торговое сообщение между Россией и странами Персидского залива. Это идея вынашивалась на протяжении многих лет, но приобрела особую актуальность сейчас, когда Россия все больше отворачивается от Запада.

3 марта издаваемая в Тель-Авиве газета «Исраэль Хайом» сообщила, что Израиль готов в ближайшее время открыть свое постоянное представительство в Ашгабате. Торжественное открытие представительства состоится во время предстоящего визита министра иностранных дел Эли Коэна. Как отмечает издание, это не просто вопрос соблюдения протокола, учитывая, что посольство будет располагаться менее чем в 20 километрах от границы с Ираном.

«Этот шаг призван дать понять Ирану, что Израиль имеет реальное и растущее влияние в регионе», – отмечает редакция «Исраэль Хайом».

Это событие ожидалось давно. Впервые Израиль провел переговоры об открытии дипломатического представительства в Ашгабате в мае 2009 года на фоне многочисленных протестов со стороны Тегерана по поводу кандидатуры предполагаемого посла Реувена Динеля, уроженца Литвы, который, как утверждалось, был агентом Моссада. Первый посол был аккредитован только в мае 2013 года, и с тех пор Израиль был вынужден ждать открытия полноценного посольства.

Все, кто испытывает ностальгию по эпатажным выходкам Бердымухамедова-старшего, получили удовольствие 5 марта, когда национальный лидер (он же спикер Сената, который скоро станет частью истории) заехал на автодром, принадлежащий Министерству внутренних дел. (К слову, МВД владеет автодромом, потому что спорт очень важен для главы страны, заботящегося о своем здоровье, а автогонки – это, в конце концов, спорт). Быстро осмотрев новую партию спортивных моделей BMW, 65-летний экс-президент сел за руль одного из автомобилей и проехал по трассе на огромной скорости. По крайней мере, так показалось. Кадры, на которых BMW выполняет опаснейшие маневры, были сняты с большого расстояния, поэтому невозможно с уверенностью сказать, что за рулем действительно находился национальный лидер.