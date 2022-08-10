Туркменистан: долгая дорога домой

Туркменистан постепенно открывает свои границы, но попасть на самолет не так-то и просто. (Фото: официальные материалы правительства)

В Туркменистане царит некоторое затишье – в стране наступил сезон отпусков.

В соответствии с поручением президента правительство весь август будет находиться в отпуске, наслаждаясь отдыхом в одном из строго определенных отечественных санаториев.

Президент Сердар Бердымухамедов якобы тоже отдыхает.

Это событие подробно освещалось в вышедшем 4 августа вечернем выпуске новостей. В репортаже показали, как Бердымухамедов вместе с сыном Керимгулы разъезжают на велосипедах по абсолютно пустынным улицам курорта Аваза, расположенного на побережье Каспия. Затем они провели легкую тренировку в тренажерном зале. В отличие от своего отца, которого он сменил в этом году на посту президента, Бердымухамедов-младший, похоже, не испытывает удовольствия от телевизионных съемок, во время которых он неизменно сохраняет отрешенное каменное выражение лица.

Однако во всем этом есть идеологическая подоплека.

Культ вокруг фигуры Бердымухамедова-старшего – дело привычное. Но не менее навязчивыми по своей сути являются внимание, уделяемое туркменскими властями спорту, и упорство, с которым они пытаются приобщить каждого порядочного гражданина к ежедневным занятиям спортом.

На первый взгляд, ничего предосудительного в идее властей нет.

«Медицина утверждает, что выполнение физических упражнений активизирует все органы и мышцы человека. Он набирается сил, у него улучшается настроение, стабилизируется кровяное давление», – говорится в репортаже о поездке Бердымухамедовых в Авазу.

Но есть и другая причина маниакального интереса правящего режима к спорту: они отчаянно пытаются укрепить свой международный авторитет посредством спортивных достижений, которых, по большому счету, у Туркменистана нет. Например, из всех государств Центральной Азии Туркменистан до недавнего времени был единственной страной, не заработавшей ни одной олимпийской медали. (Ситуация изменилась на летних Олимпийских играх 2020 года, когда уроженка Ашгабата Полина Гурьева завоевала серебро в женских соревнованиях по тяжелой атлетике в весовой категории до 59 килограммов – событие, которому помешанный на спорте Бердымухамедов-старший уделил относительно мало внимания, вероятно, из-за одного неловкого обстоятельства – славянского происхождения Гурьевой).

Выход из сложившейся тупиковой ситуации власти увидели в подходе, применявшемся в Советском союзе, где государственные идеологи приводили доводы в пользу «массовости» как условия для выявления спортивных талантов в стране. Массовые коллективные спортивные состязания (к примеру, велосипедные заезды по Ашгабату, осуществляемые тысячами государственных служащих под руководством Бердымухамедова-старшего) определенно напоминают подобные зрелища, проводившиеся в СССР в 1930-х годах.

В отсутствие собственных спортивных достижений Туркменистан удовольствовался бы и тем, чтобы принять у себя соревнования действительно мирового масштаба. В выступлении президента Бердымухамедова, опубликованном 3 августа в газете «Нейтральный Туркменистан», проскользнула мысль о том, что однажды Туркменистан проведет Олимпийские игры.

8 августа Бердымухамедов прервал свой отпуск, чтобы принять участие в церемонии закладки фундамента нового моста, строящегося вдоль западной границы залива Гарабогаз.

Значимость этого объекта инфраструктуры заключается в том, что он позволит осуществлять комфортные автомобильные перевозки больших объемов грузов из Казахстана через Туркменистан в Иран и Персидский залив и наоборот.

Бердымухамедов привел еще более весомый и, пожалуй, надуманный довод в пользу строительства моста длиной 354 метра.

«Новый мост призван эффективно обслуживать потребности грузоперевозчиков из Туркменистана, России, Казахстана, Ирана и Индии. С его вводом в эксплуатацию откроется кратчайший путь для перевозок товаров из наших стран в направлении Северной и Восточной Европы посредством морского, железнодорожного и автомобильного транспорта», – сказал он.

Строительство моста планируется завершить в 2024 году.

Этот контракт выиграла украинская строительная компания «Альтком», и хотелось бы надеяться, что работы по контракту будут выполнены качественно. Чего нельзя сказать об автомобильной развязке с тоннелем, построенной в центре Ашгабата в 2020 году компанией «Нусай Ёллары», которая, как говорят, принадлежит Аннаназару Реджепову, мужу одной из сестер экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова.

8 августа базирующееся в Амстердаме интернет-издание Turkmen.news со ссылкой на свои источники сообщило, что тоннель был закрыт из-за просевшего грунта – в нынешнем состоянии он представляет опасность для транспорта, движущегося как по нему, так и под ним. Издание отмечает, что компания «Нусай Ёллары» выиграла этот суливший выгоду контракт всего через четыре дня после того, как были обнародованы условия тендера.

Для «Нусай Ёллары» получение государственных контрактов на миллиарды долларов – обычное дело. Об истории успеха компании Turkmen.news подробно рассказывало в одной из своих публикаций.

Туркменистан редко комментирует события, происходящие за пределами своих границ, поэтому особое удивление вызвало сделанное 5 августа заявление Министерства иностранных дел, в котором оно вновь подтвердило приверженность политике «одного Китая», что означает отказ от самой идеи суверенитета Тайваня. В заявлении ни разу не было упомянуто о состоявшемся 2 августа визите в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, но вывод напрашивается сам собой.

Факт того, что Ашгабат нарушил привычное молчание и отреагировал, хоть и и размыто, на разворачивающиеся в другой стране события, свидетельствует о влиянии, которое Китай оказывает на Туркменистан. Эксперты ведут нескончаемые споры по поводу роли долга перед Китаем, но в данном случае очевидно, что именно вливание наличных денег обеспечило лояльность Туркменистана.

На протяжении последней недели в Турции разворачивается драматическая ситуация: большое число туркменских граждан отчаянно пытаются найти способ улететь домой. В последние несколько недель и месяцев страна вновь с предосторожностями открывает границы и снимает ограничения на поездки, введённые в связи с распространением COVID-19. Однако достать билет на самолет не так-то просто.

Как сообщило базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана», на чартерные рейсы «Туркменских авиалиний», следующие из Стамбула в расположенный на западе страны город Туркменбаши, могут попасть только те, кто предварительно записался в очередь в туркменском консульстве. Поздним вечером 2 августа большая группа туркменистанцев, скопившихся в аэропорту Стамбула, выразила свой протест свистом и криками. Суть одной из претензий заключается в том, что некоторые билеты якобы продаются из-под полы за взятку в размере до 3 тысяч долларов. 8 августа ситуация повторилась, сообщила «Хроника».

В связи с этим облегчение вызывает тот факт, что компании «Туркменские авиалинии» и Flydubai вроде бы планируют вскоре возобновить продажу билетов на рейсы в Ашгабат. 6 августа Turkmen.news сообщило, что было объявлено об увеличении количества чартерных рейсов «Туркменских авиалиний». По мнению сайта, это решение связано с готовностью людей отстаивать свои права.