Туркменистан: долгая дорога к Авазе

В Туркменистане зарегистрировано более 3,5 миллионов избирателей.

По крайней мере, так заявили на прошлой неделе представители избирательной комиссии.

Эта информация имеет немаловажное значение, поскольку количество проживающих в Туркменистане людей до сих пор остается загадкой. В репортаже Радио «Азатлык» от 2021 года приводились слова трех близких к правительству источников о том, что число жителей страны может составлять всего 2,8 миллиона человек.

Как сообщается, перепись населения и жилищного фонда проходила в течение 10 дней в декабре. Это третья перепись в современной истории страны. Результаты ожидаются к середине этого года.

Данные о количестве людей, имеющих право голоса, дают некоторое представление о том, чего следует ожидать, хотя никто не может знать, насколько точны эти цифры.

Актуальность данной темы обусловлена назначенными на 26 марта выборами. Постановочные выборы – привычное для Туркменистана явление. Избиратели смогут проголосовать на более чем 2 600 избирательных участках, 240 из которых будут оборудованы веб-камерами для прямой трансляции хода голосования на сайте Центральной избирательной комиссии.

Весь этот день – апогей бессмысленности. Большинство из 125 мест в законодательном органе (Меджлисе) достанется Демократической партии Туркменистана, фактической преемнице Коммунистической партии советского периода. Еще часть мест получит пара других партий, представляющих интересы верных власти предпринимателей и фермеров.

20 марта Туркменистан в очередной раз официально вернулся к однопалатной системе. Соответствующий закон был опубликован в государственной газете. Это положило быстрый и бесславный конец очень короткому эксперименту с двухпалатной системой, который начался в сентябре 2021 года, когда была создана верхняя палата. Единственной очевидной целью этого небольшого отвлекающего маневра было назначить экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова спикером Сената и тем самым наделить его статусом, который почти равнозначен с точки зрения конституции статусу его преемника (и сына) – президента Сердара Бердымухамедова.

Выходом из этого затруднительного положения стало решение просто присвоить Бердымухамедову-старшему титул «национального лидера» и сделать его де-факто сопрезидентом.

Эта неоднозначная ситуация означает, что никогда нельзя быть полностью уверенным в том, кто именно руководит страной и представляет ее. Однако именно Бердымухамедов-младший отправился в Катар с двухдневным государственным визитом 19 марта. (Туркменского президента уже узнают в Дохе – он приезжал сюда в декабре, чтобы посмотреть четвертьфинальный матч чемпионата мира по футболу, и даже нашел время встретиться с другим пользующимся неограниченной властью президентом – главой Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино).

Официальные СМИ назвали эту последнюю поездку исторической вехой. Основанием для такого громкого заявления послужила причина нахождения Бердымухамедова в Катаре – торжественное открытие дипломатической миссии в этой стране.

Если оставить в стороне взаимные уверения в безграничном восхищении и уважении, то единственное, что действительно интересует Ашгабат – это катарские инвестиции. Во время своего пребывания в Дохе Бердымухамедов встретился с рядом представителей местных деловых кругов. На выставке товаров, произведенных туркменскими компаниями для ознакомления с ними потенциальных катарских инвесторов и импортеров, были представлены ковры, травяные чаи и шоколад – на случай, если что-нибудь из перечисленного в дефиците на Ближнем Востоке.

Эти навыки странствующего коммивояжера, которыми ранее овладел в совершенстве Бердымухамедов-старший, были преподнесены как часть спущенной сверху инициативы (к слову сказать, далекой от реальности) по развитию малого и среднего предпринимательства в Туркменистане. На состоявшемся в прошлом месяце заседании Кабинета министров президент заявил, что к концу этого года не менее 71,3 процента (причина, по которой указана конкретно эта цифра, неясна) экономики страны (за вычетом нефтегазового сектора) должно приходиться на частный сектор. За несколько дней до поездки президента на Ближний Восток полугосударственный Союз промышленников и предпринимателей отметил свое 15-летие проведением в Ашгабате торговой ярмарки, в которой приняли участие более 200 компаний. Большая часть представленных товаров, включая одежду, конфеты, скоростные катера и специи, призвана свести на нет необходимость импорта указанной продукции. Чтобы хоть одна из компаний выжила в реальном мире, эти же товары необходимо будет экспортировать, но клюнет ли кто-нибудь на это? Время покажет.

Настоящей (и труднодостижимой) наградой для Туркменистана стало бы согласие Катара вложить свои деньги в трансафганский газопровод ТАПИ. Бердымухамедов ожидаемо поднял этот вопрос во время своего визита. Учитывая, что две страны из этой четырехбуквенной аббревиатуры – Пакистан и Индия – в настоящее время покупают катарский газ, не совсем понятно, по какой причине Доха должна поддержать реализацию этого проекта.

Режиму Бердымухамедова свойственно поступать шиворот-навыворот.

20 августа в Ашгабате прошла конференция, на которой обсуждался «потенциал развития туризма в Туркменистане». Если бы власти не тратили миллиарды долларов, которые можно было бы рациональнее использовать, на развитие своего прикаспийского курорта «Аваза», то ситуация с этой бредовой идеей могла бы быть не столь вопиющей. В настоящее время получить туристическую визу для въезда в страну крайне сложно, дорого и зачастую невозможно, что делает затею с развитием сферы отдыха бессмысленной.

Однако официальные представители туркменского туристического сектора считают, что они нашли решение. Туркменистан совместно с другими прикаспийскими странами, к которым относятся Азербайджан, Иран, Казахстан и Россия, вновь рассматривает вариант организации морских круизов. Почему кто-то должен захотеть потратить круглую сумму на то, чтобы неспешно доплыть до дорогостоящего курорта в Туркменистане, когда за меньшую цену можно позагорать в Таиланде или Турции, – вопрос, который не особо интересует чиновников в Ашгабате.

Еще драматичнее ситуация складывается для граждан Туркменистана: им по-прежнему сложно выезжать за пределы страны, сообщило 14 марта базирующееся в Амстердаме издание Turkmen.news. Обучающиеся за границей молодые люди теперь должны преодолеть еще большее количество бюрократических препятствий, чтобы продлить свои паспорта. В частности, с места учебы студентов должен быть подан письменный запрос в миграционную службу Туркменистана на выдачу или замену документа.

Но и это еще не все. Заявители также должны записаться на прием к начальнику миграционной службы в месте своего проживания и, как утверждает Turkmen.news со ссылкой на неназванные источники, дать ему взятку.