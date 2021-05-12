Туркменистан: драки из-за пайков и любопытный способ выращивать бананы

Глядя на то, какое количество ненужных фонтанов было построено в Туркменистане за эти годы, сложно поверить, что вода в этой пустынной стране на вес золота.

В этой связи тем более удивительно, что на этой неделе президент Гурбангулы Бердымухамедов продемонстрировал несвойственный ему прагматизм, уделив столько внимания дефициту этого критически важного товара.

4 мая он совершил рабочую поездку в Каахкинский район Ахалского велаята, чтобы ознакомиться с работой местной насосной станции и изложить свою точку зрения относительно водохозяйственной сферы. Он отправился туда на вертолете, хотя станция расположена всего в 90 минутах езды на автомобиле от Ашгабата. Этот объект примечателен по целому ряду причин.

Во-первых, вся ирригационная система принадлежит консорциуму, объединившему четыре местных предприятия. Это означает, что он якобы управляется как частная коммерческая организация, что соответствует заявленному намерению властей перевести экономику страны на рыночные рельсы. Акционерное общество Miwe утверждает, что планирует производить большие объемы грецких орехов, миндаля, яблок, груш, фиников и даже бананов. Последняя культура будет выращиваться в теплицах.

Технические характеристики этого проекта заслуживают некоторого внимания, поскольку они красноречиво свидетельствуют о том, какую расточительность может позволить себе такая богатая энергоресурсами страна, как Туркменистан. Но это пока. Вода забирается из Каракумского канала при помощи шести насосов мощностью 400 киловатт и подается в 27,5-километровую водопроводную сеть. По этой сети вода последовательно поступает на две другие насосные станции, которые в конечном итоге перекачивают ее в расположенное на высоте 60 метров водохранилище объемом 70 тысяч кубических метров. Затрачивать такое количество электроэнергии, которое необходимо для обеспечения бесперебойной работы всей системы, не представляется возможным в странах с более жесткими тарифами на электроэнергию.

Но даже в этом случае сложно представить, как такие компании, как Miwe, планируют продавать бананы, выращенные таким технологически сложным методом, если когда-нибудь им придется конкурировать с компаниями, импортирующими фрукты из стран, где они растут сами по себе в естественных условиях. И это не абстрактные рассуждения. Не стоит забывать, что Туркменистан давно мечтает о вступлении во Всемирную торговую организацию. Однако сторонники импортозамещения редко задумываются о последствиях.

Такой способ оптимизации продуктивности сельскохозяйственных культур решает целый ряд регулярно упоминаемых стратегических задач. А именно: содействие импортозамещению, обеспечение продовольственного изобилия и формирование экспортного потенциала.

Но вернемся к вопросу рационального водопользования. Довран Худайбердыев, председатель Союза промышленников и предпринимателей (СППТ), полугосударственной организации, которой Бердымухамедов поручил обеспечить переход страны к рыночной экономике, утверждает, что инфраструктура насосных станций, подобная той, которую построила компания Miwe, поможет сократить потери воды на 35-50 процентов. По словам Худайбердыева, вода могла бы подаваться на высоту до 150 метров над уровнем Каракумского канала.

В опубликованном 5 мая сообщении СППТ подробно рассказал о честолюбивых планах Miwe по строительству еще одного водозаборного сооружения, благодаря которому станет возможным решить три задачи одновременно: предотвратить оползни за счет сдерживания селевых потоков, сходящих с Копетдагских гор, обеспечить дополнительный объем воды, необходимый для орошения сельхозугодий, и снизить зависимость от других источников, таких как река Амударья.

«Это уникальный проект, которому нет аналогов», – говорится в сообщении.

Однако будет ли всего этого достаточно для того, чтобы смягчить последствия нынешних кризисов? Даже Бердымухамедов на состоявшемся 7 мая заседании Кабинета министров был вынужден признать, что стране в нынешнем году грозит нехватка воды из-за недостаточного количества осадков, выпавших весной.

Специализированное российское интернет-издание «Метеожурнал», которое в последнее время проявляет повышенный интерес к Туркменистану, сделало еще более неутешительный прогноз. Нынешняя засуха в стране, предупреждает сайт, может оказаться сильнее засухи в 2018 году.

«Первые признаки надвигающейся засухи стали проявляться осенью прошлого года. С конца 2020 года засуха уже отмечалась в отдельных районах страны, а в январе-феврале о возможности масштабной засухи можно было говорить с высокой долей вероятности», – отмечает сайт.

Впрочем, это нисколько не умерило планы по увеличению объемов выращивания хлопчатника – сельхозкультуры, которая потребляет большое количество воды, не приносит прибыли фермерам и непригодна для употребления в пищу. В 2020 году Туркменистан собрал 1,25 миллиона тонн хлопка-сырца с 6200 квадратных километров полей, а в январе Бердымухамедов распорядился повторить этот подвиг в нынешнем году.

На этой неделе базирующееся в Амстердаме интернет-издание Turkmen.news сообщило о последних печальных инцидентах, свидетельствующих об углублении продовольственного кризиса в стране. Один из источников в городе Туркменабат рассказал о восьмилетней девочке, которая упала в обморок, стоя в очереди в государственном магазине. Девочке понадобилась срочная медицинская помощь. Днем ранее в том же магазине произошла драка из-за продовольственных пайков. В большинстве случаев полиции удается усмирить граждан, но, похоже, что даже сотрудники правоохранительных органов с трудом справляются с беспорядками в таких местах, как Ашгабат.

Еще одним поводом для недовольства Бердымухамедова на этой неделе стал строительный бизнес. Он оценил работу, проделанную в этом секторе за прошедшие четыре месяца, как «удовлетворительную». По его словам, необходимо прикладывать больше усилий по привлечению инвестиций.

Возникает вопрос: чьи именно инвестиции? Обычно государство вкладывает огромные суммы денег в строительство, но, похоже, президент намерен положить этому конец.

Что касается иностранных инвестиций, то практически единственным направлением, интересующим инвесторов, является энергетическая отрасль. На прошлой неделе высокопоставленные представители энергетического сектора Ирана встретились с туркменским послом в Тегеране с целью обсудить возможность совместной разведки и разработки ресурсов в Каспийском море. Однако дальше разговоров дело не зашло.

Тем временем, оптимистам из посольства США в Ашгабате только и остается, что обсуждать такие вопросы, как создание института уполномоченного по защите прав предпринимателей (бизнес-омбудсмена) в Туркменистане.

«В соответствии с намерением правительства Туркменистана укрепить частный сектор страны, создание института бизнес-омбудсмена является позитивным шагом в разрешении трудовых споров с соблюдением международных стандартов в области прав человека в стране», – говорится в опубликованном 4 мая заявлении посольства по итогам проведенного в режиме онлайн трехстороннего обсуждения между представителями USAID, ООН и туркменского правительства.

В отличие от других стран Пакистан разговаривает более прямо и по существу. В ходе состоявшихся на прошлой неделе торговых переговоров между двумя странами представитель Исламабада посетовал на обстоятельства, препятствующие расширению торговых отношений, сообщило пакистанское издание Daily Times. По этой причине нынешний уровень двухсторонней торговли не отражает ее истинного потенциала, цитирует газета слова чиновника.