Туркменистан: дрифтуя без цели

Президент постановил, что отныне в Туркменистане большое внимание должно уделяться частному сектору, поэтому раздача государственных подрядов стала обычным делом.

Страсть Гурбангулы Бердымухамедова к велосипедной езде побудила его прошлой осенью распорядиться о возведении нового огромного монумента – шаткой и пышной, как свадебный пирог, конструкции, украшенной позолоченными велосипедистами, символами мира и резвящимися ахалтекинскими скакунами. На нынешней неделе задача по созданию этого произведения искусства была доверена частному предприятию Sport Yyldyzy, которое также известно под русским названием «Звезда спорта».

Это предприятие и раньше получало от правительства заказы, например на строительство спорткомплекса «Багтыярлык» в Ашгабате. Чтобы удостовериться, что компания не слишком далеко отклоняется от поставленной перед ней задачи, курировать работу поручено заместителю премьер-министра Дадебаю Амангелдиеву.

Другая малоизвестная компания, «Гундогды» (Gündogdy), получила еще более привлекательный контракт – на строительство аэропорта в городе Керки Лебапской области. Это место как никакое другое заслуживает название захолустья, но в одном из репортажей говорится о будущем терминале как о важной составляющей в достижении целей правительственной программы социально-экономического развития до 2025 года. Французская транснациональная компания Thales Group, которая уже получила изрядную прибыль от туркменского расточительства, как сообщается, займется техническим оснащением аэропорта.

Настойчивые заявления правительства, что работа над подобного рода проектами осуществляется на основе законно проведенных тендеров, трудно принять за чистую монету. «Гундогды», как, похоже, и все местные действующие предприятия, является членом вездесущего Союза промышленников и предпринимателей.

Для тех же, кто не входит в этот круг избранных, дела обстоят менее блистательно. Вероятное самоубийство в Ашгабате турецкого топ-менеджера Гектуга Гёзитока (21 февраля турецкие СМИ подтвердили эту информацию) мрачно намекает на тот стресс, который приходится испытывать постоянным инвесторам. Гёзиток работал в туркменском представительстве Coca Cola Içeсek, турецкого производителя и поставщика безалкогольных напитков.

Радио «Азатлык», туркменская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», ссылается на неназванный источник, по словам которого Гёзиток, возможно, столкнулся «с финансовыми проблемами, связанными с деятельностью компании в этой стране». По сведениям источников Eurasianet.org в Ашгабате, менеджер отеля, с балкона которого выбросился Гёзиток, был уволен. В ближайшие дни, вероятно, полетят еще чьи-то головы.

Подобно новоявленному стороннику экономической стратегии Рейгана, Бердымухамедов превозносит достоинства рынка, но при этом у него сохраняется инстинкт регулирования, продиктованный политической целесообразностью. 22 февраля он подписал постановление, согласно которому правительство будет устанавливать цены на определенные виды товаров и услуг, список которых пока еще не определен. Информация о том, что именно будет подлежать ценовому контролю, появится через два месяца.

Не то чтобы Бердымухамедов прямо-таки создает благоприятные условия для появления местного Джеффа Безоса. Онлайн-торговля в Туркменистане начинается не с гаража в Дашогузе, а, скорее, появляется по воле государства. Заместитель премьер-министра Чары Гылыджов представил Бердымухамедову свои предложения по этому вопросу на заседании Кабинета министров, состоявшемся 22 февраля. Бердымухамедов потребовал, чтобы правительство наладило «строгий контроль за внедрением данной системы».

Газопровод Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) вновь появился в новостной повестке дня в связи с визитом в Ашгабат президента Афганистана Ашрафа Гани. Бердымухамедов еще раз подчеркнул, что строительство должно вестись усиленными темпами, по-видимому, опровергая сделанное в прошлом феврале заявление, что туркменский участок газопровода уже завершен. Некоторые закоренелые циники продолжают настойчиво требовать доказательств того, что по строительству газопровода была проделана хоть какая-то работа.

Возможно, следует ожидать умышленного искажения фактов и попыток ввести в заблуждение.

Возьмем, к примеру, грандиозное начинание по строительству искусственного озера Алтын Асыр, длиной около 100 км и шириной около 20 км. Проект, предназначенный для сбора дренажных вод, стекающих с орошаемых полей, чтобы они не исчезали без всякой пользы в пустыне Каракумы, подробно обсуждался еще с советских времен. На нынешней неделе Бердымухамедов вновь подчеркнул, что этот проект имеет «исключительное значение для всей Центральной Азии». Старт строительным работам был дан с надлежащей помпой в 2009 году, но не похоже, чтобы там что-то происходило после того, как уехали съемочные группы. Еще в августе Бердымухамедов объявил, что наконец должна быть введена в строй первая очередь проекта. Однако, похоже, этого до сих пор не произошло.

И опять же с мыслями о воде официальная делегация отправилась на этой неделе в Испанию в город Аликанте, посетив с ознакомительной целью местный опреснительный завод. В ноябре шли разговоры о том, что та или иная немецкая компания готова помочь Туркменистану наладить производство по очистке и опреснению морской воды.

Как бы ни были похвальны такого рода усилия, поразительно наблюдать, как такая бедная водой страна выставляет напоказ поле для гольфа, что и произошло 24 февраля, когда Бердымухамедов ненадолго заехал туда, чтобы сделать несколько ударов клюшкой.

Было еще более волнительно, когда Бердымухамедов демонстрировал автотрюки на новом гоночном треке Министерства внутренних дел. Непонятно, зачем министерству понадобилось это сооружение, хотя увлечение президента автоспортом означает, что он не станет жаловаться. Одетый в спортивный костюм Boston Celtics, он носился сломя голову по трассе, всеми силами стараясь подражать телешоу Top Gear. Однако смонтированный видеоматериал вызывает подозрение, не могли ли государственные телекомпании вклеить кадры с кем-то еще за рулем, чтобы Бердымухамедов выглядел и того лучше. Базирующееся в Вене новостное издание «Хроника Туркменистана» повеселилось, сделав свой собственный видеоколлаж:

Если денег хватает, чтобы потакать президентским прихотям, то с обычными людьми – совсем иное дело. 25 февраля «Хроника Туркменистана» сообщила, что 8 февраля скончалась женщина, впавшая в кому в результате травм, полученных в давке в Дашогузе. Как предполагается, давка возникла из-за того, что люди торопились снять деньги в банкомате, в котором они были в наличии – редкий случай. Это же издание рассказало о подобном инциденте в мае прошлого года.

Как сообщается, полиция в Ашгабате вновь стала требовать, чтобы водители перекрасили свои автомобили, заплатив 10 тыс. манатов (непомерная сумма в $2850 по официальному курсу), в соответствии с неписаными правилами, которые, как говорят, возникли из-за неприязни Бердымухамедова к черному цвету. Кроме того, полицейские, судя по всему, начали лишать женщин водительских прав под надуманными предлогами. Радио «Азатлык» опубликовало видео, примечательное своей редкостью, на котором одна из таких женщин разгневанно обличает сконфуженных полицейских, которые отобрали у нее водительское удостоверение.