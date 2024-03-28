Туркменистан: Евротур

Национальный лидер и фактический сопрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прощается с чиновниками после осмотра хода работ по строительству нового города Аркадаг. (Фото: Скриншот из программы государственного телевидения)

В этом году Туркменистан ожидается наплыв гостей из Европы.

По крайней мере, так утверждает министр иностранных дел Рашид Мередов.

На прошлой неделе Мередов отправился в пятидневную поездку, в ходе которой посетил Бельгию и Италию.

В Брюсселе он встретился с целым рядом важных европейских чиновников, в том числе c вице-президентами Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом и Маргаритисом Схинасом, еврокомиссаром по международным партнерствам Юттой Урпилайнен и главным советником по вопросам внешней политики президента Совета Европы Саймоном Мордю.

Итогом поездки стало подписание 18 марта Протокола к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве между Туркменистаном и ЕС. В пресс-релизе дипломатической службы Евросоюза это событие было охарактеризовано не иначе как «важная веха».

Вернувшись в Ашгабат, Мередов на состоявшемся 23 марта заседании Кабинета министров проинформировал президента Сердара Бердымухамедова о том, что в этом году планируется «регулярный и систематический визит представителей ЕС в Туркменистан». Одной из основных целей такого диалога является создание рамочного соглашения о сотрудничестве в области энергетики. Это формальное основание для любых долгосрочных сделок по поставкам природного газа.

Но у этого сотрудничества есть и другие направления, о которых Мередов рассказал на круглом столе в Брюсселе, посвященном партнерству частных секторов Туркменистана и Евросоюза. Туркменистан намерен использовать европейский опыт и инвестиции для развития водородной энергетики, решения проблем с выбросами метана и переработки природного газа для вывода его на более широкий рынок.

Руководитель отдела Центральной Азии Организации экономического сотрудничества и развития Грегори Лекомт, также выступавший на круглом столе, положительно отозвался о проделанной Туркменистаном работе по улучшению доступа к правовой информации, касающейся иностранных инвестиций.

«Это может показаться мелочью, но это важно для потенциальных иностранных инвесторов», – сказал он.

В качестве негативного фактора Лекомт упомянул жалобы инвесторов на систему правосудия. В случае неисполнения контракта у иностранной компании практически нет никаких реальных средств правовой защиты в Туркменистане.

«Мы предлагаем властям рассмотреть возможность создания более сильной и эффективной судебной системы для альтернативного разрешения споров иностранных инвесторов», – сказал он.

Есть вероятность, что на основании этих рекомендаций Туркменистан может задуматься о создании аналога суда Международного финансового центра «Астана» в Казахстане – правовой площадки для урегулирования инвестиционных споров.

Рядовые туркменские граждане, тем временем, вынуждены по-прежнему терпеливо сносить несправедливость.

В своем заявлении от 25 марта Комиссия США по международной религиозной свободе отметила, что туркменские власти попирают права мусульман, в частности тех, «кто отклоняется от интерпретации ислама, которой придерживается государство» во время священного месяца Рамадан.

Чиновники, которым поручено следить за соблюдением предписаний, похоже, находятся в замешательстве. Радио «Азатлык» сообщило, что ученикам средних школ и высших учебных заведений в некоторых районах страны мешают соблюдать пост, заставляя пить воду. Тем временем руководители органов государственной власти в Лебапском велаяте принуждают подчиненных поститься по примеру экс-президента, а ныне национального лидера Гурбангулы Бердымухамедова (отца нынешнего президента).

Любителям напитков покрепче тоже приходится нелегко. По имеющимся сообщениям, полицейские в Марыйском велаяте в начале Рамадана конфисковали спиртное в магазинах и, видимо, будут хранить его до тех пор, пока не будет снят запрет. Закона, запрещающего продажу алкоголя во время Рамадана, не существует.

Вторая часть европейского турне Мередова прошла в Риме, где он встретился с вице-премьером, министром транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини. Встреча в итальянской столице завершилась подписанием Меморандума о сотрудничестве между портами Туркменбаши и Неаполя.

В какой именно форме будет осуществляться это сотрудничество, заявлено не было, но можно предположить, что руководство первого порта рассчитывает перенять опыт у второго. Общая проводимость Туркменбаши составляет 17 миллионов тонн грузов в год. Неаполитанская портовая система, состоящая из трех портов, в прошлом году перевалила 31 миллион тонн грузов, так что масштабы примерно одинаковые.

Интерес к Туркменбаши обусловлен тем, что сторонники так называемого «Срединного коридора» считают необходимым расширять мощности везде, где это возможно. В настоящее время туркменский порт задействует лишь малую часть своих мощностей. Потенциал порта был продемонстрирован в декабре 2022 года, когда состоящий из 46 вагонов поезд, груженный медным концентратом, был отправлен в тестовом режиме из восточной части Узбекистана в Туркменбаши, где товар был перегружен на паром, следовавший через Азербайджан в Грузию, откуда он уже на другом пароме был доставлен в Бургас (Болгария). Весь смысл проекта по превращению Туркменбаши в технически оснащенный «интермодальный перевалочный порт», на который Туркменистан выделил 1,5 млрд долларов, заключался в повышении эффективности такого вида перевозок, но результаты пока не впечатляют. Европейцы, похоже, не прочь придать этой инициативе новый импульс.

Хлопкоробы четырех из пяти велаятов страны собрались 20 марта, чтобы принять участие в церемонии по случаю начала посевной хлопчатника. Пятая провинция Дашогуз присоединится к кампании 27 марта.

В этом году под хлопчатник было выделено 600 тысяч гектаров. Это больше, чем 580 тысяч гектаров в 2023 году. Это странный выбор, учитывая, что хлопок – водоемкая культура, а ситуация с водной безопасностью в настоящий момент вызывает серьезные опасения на фоне строительства Афганистаном канала Кош-Тепа, который забирает воду из Амударьи – реки, от которой так сильно зависит Туркменистан.

Власти не говорят об этом вслух, но, похоже, что прошлогодний урожай хлопка не слишком удался. Последствия этого ощутили на себе такие предприятия, как масложиркомбинат в городе Байрамали Марыйского велаята, который вынужден был уволить 70 сотрудников, сообщило базирующееся в Вене интернет-издание «Хроника Туркменистана». Сохранившим свое место сотрудникам предлагают выплатить зарплату натурой, поскольку с наличностью туго.

По словам источников издания, завод столкнулся с финансовыми трудностями из-за снижающейся урожайности хлопчатника, из которого получают масло для приготовления пищи. Экспорт снизился, поскольку туркменское масло считается низкокачественным. Реализуемое внутри страны масло продается по субсидированным ценам и не приносит прибыли.

Аналогичные сокращения ожидаются и на других заводах страны, сообщает «Хроника».

Тем временем национальный лидер и фактический сопрезидент страны Бердымухамедов-старший занят куда более важными делами. 23 марта он решил ознакомиться с ходом реализации своего любимого проекта – нового города Аркадаг, названного в его честь. В привычной для него манере он придирчиво осматривал фонарные столбы, беседки и оконные рамы, чтобы убедиться, что его вкусы были учтены.

«Оконные рамы, установленные [на зданиях в Аркадаге], должны соответствовать международным стандартам», – отметил он.

Аэрофотоснимки города, который был открыт в июне 2023 года, запечатлели абсолютно пустынные улицы.