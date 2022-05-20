Туркменистан: женщины имеют право… слушаться и помалкивать

По иронии судьбы на прошлой неделе в Туркменистане прошла конференция, посвященная роли женщин в общественной жизни.

12 мая президент Сердар Бердымухамедов в своей речи на церемонии открытии конференции заявил, что «гендерное равенство играет важную роль в обеспечении стабильности и гармонии в обществе».

«Вопрос обеспечения равных прав и возможностей для женщин является приоритетом политики всех стран мира, в том числе государств Центральной Азии и России», – сказал он.

То, что эти слова не более чем пустой звук, подтвердило и опубликованное в тот же день заявление базирующейся в Лондоне Международной федерации планирования семьи (IPPF), которая выразила сожаление по поводу того, что у туркменских женщин, похоже, стало еще меньше прав и возможностей с тех пор, как в марте Бердымухамедов принял бразды правления от своего отца.

«С апреля 2022 года власти вывели контроль над женским телом на совершенно новый уровень: они ввели фактический запрет на аборты, запрет на ряд косметических услуг, запретили женщинам сидеть на переднем сидении частных автомобилей, а водителям такси – предлагать женщинам подвезти их», – говорится в сообщении IPPF.

Как сообщила в начале месяца медиаорганизация Open Democracy, в апреле был обнародован закон от 2015 года, ограничивающий доступ к услугам по прерыванию беременности с 12 до 5 недель. Подразумевается, что если раньше это предписание было лишь формальностью, то с приходом Бердымухамедова на пост президента предписание начали выполнять.

Президенту может показаться, что его консервативные решения в полной мере отвечают общественным настроениям. Например, опрос, проведенный под эгидой ООН в 2019 году, показал, что 58,4 процентов опрошенных женщин в возрасте от 15 до 49 лет считают, что мужья имеют право бить своих жен по таким причинам, как отказ от выполнения супружеского долга, подгоревший ужин или выход из дома без разрешения мужа.

Однако к таким исследованиям следует относиться с осторожностью или здоровой долей скептицизма. Другие результаты дают возможность проверить степень их достоверности и при более благоприятных обстоятельствах заслуживают дальнейшего изучения. На вопрос о том, есть ли у них доступ к источникам питьевой воды более высокого качества, 99,9 процента респондентов ответили утвердительно. Ответить иначе означало бы поставить под сомнение заботу властей о своем народе.

Иначе говоря, утверждения о том, что многие туркменские женщины безропотно соглашаются на наказание со стороны своих супругов за одну только попытку «возразить», почти наверняка преувеличены и основаны на социально желательных ответах. Феномен социальной желательности – научно доказанное явление, которое имеет место в некоторых развивающихся странах, и вряд ли Туркменистан является исключением.

Еще одна удручающая реальность заключается в том, что в правах отказывают всем и каждому, независимо от пола.

На прошлой неделе правозащитная организация Freedom Now сообщила о том, что согласно заключению Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям, были нарушены основные права адвоката Пигамбергельды Аллабердиева, который был задержан в сентябре 2020 года в городе Балканабат, расположенном на западе страны, якобы за участие в потасовке, зачинщиком которой, по всей вероятности, является представитель властей, но в действительности по подозрению в связях с зарубежным протестным движением. Спустя несколько дней Аллабердиев был приговорен к шести годам тюремного заключения после двухчасового закрытого судебного заседания. С тех пор адвокат остается без связи с внешним миром.

Почетным гостем посвященной женщинам конференции стала Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации – верхней палаты российского парламента. Помимо участия в конференции Матвиенко предстояло проделать в Ашгабате определенную дипломатическую работу по поручению своего государства, пребывающего в глубокой изоляции. На состоявшейся 12 мая встрече с Бердымухамедовым она отметила, что Россия поддерживает перспективу вступления Туркменистана в возглавляемый Москвой Евразийский экономический союз.

«Если бы вы сочли возможным быть в статусе наблюдателя, это была бы хорошая возможность присмотреться к возможностям этого союза […] и определиться с планом действий», – сказала Матвиенко на встрече с президентом, напоминая своим поведением предлагающего товар коммивояжера.

Россия старается изо всех сил дать Туркменистану почувствовать свою значимость. Матвиенко передала Бердымухамедову приглашение президента Владимира Путина посетить Москву с официальным визитом. По ее словам, это предложение было принято, и в настоящее время согласовываются даты.

Однако у Ашгабата на данный момент есть дела поважнее.

10 мая Бердымухамедов принял прибывшего с визитом министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова, который является особенно важной фигурой в энергетической отрасли своей страны. В сообщении туркменской стороны об этой встрече традиционно не приводилось никаких деталей, хотя в нем упоминалось, что они договорились «активизировать установившиеся плодотворные связи» в топливно-энергетической сфере. Это может что-то значить, а может ровным счетом ничего не значить, но, учитывая стремление Европы заполучить доступ к газу из альтернативных России источников, за любым подобным диалогом будут внимательно следить.

Визит Джаббарова мог также послужить подготовкой к долгожданному саммиту глав государств Азербайджана, Турции и Туркменистана, который должен состояться в Туркменистане в конце этого года.

На этой неделе Туркменистан вновь продемонстрировал желание экспортировать свой газ на восток. Джамал Насир Гарвал, который в апреле был назначен временно поверенным в делах Афганистана в Москве, несмотря на то, что Россия по-прежнему считает «Талибан» террористической организацией, сказал в интервью РИА-Новости, опубликованном 13 мая, что угроз безопасности, ранее препятствовавших строительству трансафганского газопровода ТАПИ, больше нет.

«На данный момент желающих [реализовать проект] очень много. Самое главное, что нас очень радует ситуация с безопасностью: тех угроз, которые были раньше, нет», – сказал он.

Это достаточно самоуверенное заявление, учитывая признание талибами того факта, что группировка «Исламское государство» действует в приграничных районах и угрожает соседним странам.

Одной из стран, которая предположительно является мишенью действующих из Афганистана боевиков «Исламского государства», является Таджикистан. Поэтому неудивительно, что таджикские и туркменские службы безопасности обязались активизировать усилия по борьбе с терроризмом, экстремизмом и транснациональной организованной преступностью. Неясно, во что выльется такое сотрудничество на практике, но власти обеих стран недвусмысленно заявили о том, что их беспокоит именно Афганистан.

15 мая официально открылся курортный сезон в туристической зоне «Аваза», но чтобы попасть туда, не достаточно просто забронировать место в отеле. Как сообщила 17 мая газета «Нейтральный Туркменистан», для начала туристам необходимо зарегистрироваться на сайте Государственной миграционной службы. Людям больше не нужно «выходить из дома, чтобы оформить все необходимые документы», – похвасталась газета. Для получения пропуска заявители должны предоставить копию паспорта, бронь отеля и справку о получении трех доз вакцины против COVID-19.