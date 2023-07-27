Туркменистан: жизнь под прицелом камер видеонаблюдения

После долгого забвенья уже почти мифический Транскаспийский газопровод вновь на повестке дня.

21 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев затронул тему газопровода, как и прежде, переложив ответственность на Туркменистан. Поскольку магистраль будет транспортировать туркменский газ, именно Ашгабат должен начать инвестировать в проект, подчеркнул он.

«Мы можем предоставить нашу существующую инфраструктуру или какую-то территорию, чтобы построить на ней новую инфраструктуру», – процитировало его российское информационное агентство ТАСС.

По словам Алиева, усилия Баку в большей степени сосредоточены на расширении мощностей Трансадриатического трубопровода, по которому азербайджанский газ поступает в Грецию и Италию.

На этот раз МИД Туркменистана решил ответить, припомнив при этом некоторые события прошлого. В своем заявлении от 24 июля ведомство назвало официальный визит экс-президента Гурбангулы Бердымухамедова в Брюссель в ноябре 2007 года отправной точкой европейско-туркменского диалога по всей этой инициативе.

В последующие годы были выработаны многочисленные соглашения и расплывчатые обязательства.

В сентябре 2011 года Евросоюз одобрил мандат, уполномочивающий его вести переговоры между ним, Азербайджаном и Туркменистаном о заключении юридически обязывающего договора о строительстве газопровода. В то время Брюссель назвал этот документ «первым случаем, когда ЕС предложил договор в поддержку инфраструктурного проекта».

«Транскаспийский трубопровод – это крупный проект в рамках “Южного коридора”, призванный обеспечить Европу новыми источниками газа. Мы намерены добиться этого как можно скорее», – заявил тогда комиссар ЕС по вопросам энергетики Гюнтер Эттингер.

Многонациональный консорциум под названием «Каспийская корпорация развития» задумывался как «волшебная таблетка», предлагаемая Еврокомиссией для выхода из возникшей ситуации. Добиваясь участия Туркменистана в качестве единого фронта (а не отдельных компаний) и заманивая его возможностью использовать этот консорциум в качестве источника средств для развития инфраструктуры, европейцы надеялись ускорить решение этой задачи.

Однако вся эта инициатива потерпела крах. И спустя почти 12 лет трубопровод остается все такой же иллюзорной идеей.

Туркмены считают, что со своей стороны они приложили достаточно усилий, сосредоточившись на политическом аспекте этой проблемы. МИД Туркменистана сослался на Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря 2018 года, указав на то, что он добился согласия прикаспийских государств, включая Азербайджан, Иран, Казахстан и Россию, в частности, на прокладку трубопроводов по дну моря. Однако Туркменистан, очевидно, не желает выделять на этот проект собственные средства, при этом настаивая на том, что Транскаспийский трубопровод «оправдан с экономической точки зрения».

Короче говоря, с точки зрения Туркменистана, европейцы должны предоставить план реализации проекта, денежные средства и быть готовы подписать долгосрочное соглашение о продаже, а также, видимо, перевязать все это подарочной лентой.

Туркменский МИД, естественно, избегает неудобной для них темы, которую вместо них прокомментировал бывший старший советник президента Сербии Дамьян Крневич.

«Даже если предположить, что финансирование, спрос и контракты будут обеспечены, – сказал Крневич базирующемуся в Баку информационному агентству Trend, – этого было бы недостаточно, чтобы развеять опасения туркмен по поводу негативной реакции России и Ирана».

Туркменистан считает более перспективным для себя партнерство со странами Персидского залива.

18 июля президент Сердар Бердымухамедов вылетел в Саудовскую Аравию для участия в первом совместном саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и пяти государств Центральной Азии. (Отец президента и его предшественник Гурбангулы в прошлом месяце находился в Саудовской Аравии для совершения паломничества).

Среди всех присутствовавших на саммите президентов стран Центральной Азии, пожалуй, никто не возлагал на этот формат сотрудничества столько же надежд, сколько Бердымухамедов. В своем выступлении на саммите 19 июля он предложил, в частности, учредить Транспортный комитет стран формата «Центральной Азии и ССАГПЗ» и совместную рабочую группу по энергетическим вопросам, «функция которой будет заключаться в анализе потенциала коллективной деятельности в энергетической сфере».

После этого он принялся рекламировать Туркменистан с целью привлечь инвесторов из этих стран.

«Туркменистан всегда открыт к сотрудничеству по реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики, – сказал президент. – В этой связи предлагаем в 2024 году организовать в Туркменистане Первый инвестиционный форум стран Центральной Азии и Совета сотрудничества Залива».

С востока поступает предложение о финансировании, но уже в другом направлении. 19 июля базирующееся в Сеуле информационное агентство Yonhap со ссылкой на министра торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи Ли Чан Яна сообщило, что его правительство стремится заручиться поддержкой Ашгабата в обеспечении крупных проектов строительства заводов в Туркменистане. Стоимость двух проектов строительства заводов по производству удобрений оценивается в 2,5 миллиардов долларов, сообщает Yonhap.

В качестве успешного прецедента Ли упомянул о строительстве химического завода стоимостью 3,4 миллиарда долларов, открытого в селе Киянлы в 2018 году и построенного совместно корейской LG International Corp и японской TOYO Engineering Corporation.

Туркменистан, вне всякого сомнения, готов разбрасываться миллиардами, когда ему это нужно. Возьмем, к примеру, самый молодой город страны Аркадаг.

Но, как сообщает базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана», уже поступают тревожные звоночки, сигнализирующие о том, что Аркадаг является еще одним чрезмерно дорогостоящим и нерентабельным проектом. Корреспондент издания рассказал, что через три недели после открытия город выглядит «абсолютно безжизненным».

Ранее частным автомобилям было запрещено въезжать в город, но сейчас требование к проезду смягчили, хотя в город допускаются только новые и «чистые» машины. Решение по этому поводу выносят охраняющие въезды в Аркадаг полицейские.

В результате в центре города полностью отсутствуют пешеходы и транспортные средства. Но как отметил корреспондент «Хроники», вся эта пустота находится под неусыпным заботливым контролем огромного количества камер видеонаблюдения.

Еще одна проблема заключается в том, что покупка недвижимости в Аркадаге может сопровождаться определенными осложнениями. Первоначально сообщалось, что квартиры могут быть переданы в собственность их жильцам по прошествии десяти лет, но, по словам источников издания, сейчас речь идет о продаже домов в ипотеку сроком на 30 лет.

Поскольку многие правительственные ведомства еще не переехали в город, рабочих мест не так много. А учитывая, что о местной экономике пока говорить не приходится, частному сектору мало что есть предложить.

Пока же, чтобы жить в Аркадаге, нужно отдать большую часть своей трудовой жизни работе в правительственном учреждении, выплачивая обременительные долги и подвергаясь проверке со стороны служб безопасности. Звучит это не слишком привлекательно.