Туркменистан: забудь о новостях, всяк сюда въезжающий

В авторитарных государствах иностранные инвесторы, как правило, обладают стальными нервами. Их не трогают рассказы о подавлении инакомыслия и ограничении основных свобод.

Они всего лишь пожимают плечами, когда такие организации, как Freedom House, оценивают уровень свободы в Туркменистане в два балла из 100 в недавно опубликованном рейтинге «Свобода в мире».

Туркменским властям, пожалуй, следовало бы задуматься над компанией, в которой они оказались в отчете «Индекс экономической свободы – 2021», опубликованном международным Фондом «Наследие» (Heritage Foundation). В этом списке Туркменистан соседствует с группой «подавленных» стран вроде Экваториальной Гвинеи, Венесуэлы и бессменного антилидера рейтинга – Северной Кореи.

«Экономическая свобода в каком-либо значимом смысле недостижима в Туркменистане в условиях существующего в настоящее время правящего режима», – пишет Heritage Foundation.

Вряд ли что-то изменится при президенте Гурбангулы Бердымухамедове. Правящий режим инстинктивно блокирует доступ к неугодной информации.

По сообщению базирующегося в Вене издания «Хроника Туркменистана», 8 марта местные кабельные компании прекратили трансляцию телеканала Euronews, вещающего на всей территории Европы, после показа репортажа о церемонии награждения правозащитной премии имени Мартина Энналса. В число финалистов этого года вошла Солтан Ачилова, 72-летняя журналистка и активистка, которая, находясь под постоянным давлением, освещала преследования со стороны туркменских властей. Материал о ней был недавно опубликован на сайте информационного агентства AFP.

Сложно найти телеканал, который бы освещал события более нейтрально, чем Euronews. До такой степени, что в январе 2020 года в МИД Туркменистана состоялись переговоры о будущем сотрудничестве с главным специалистом телеканала по развитию бизнеса Роландом Николаоу. В этой связи приостановка вещания канала представляется особенно удивительной.

На этот случай у Туркменистана есть «Мир 24», аналог Euronews, базирующийся в Москве и ориентированный на новости из стран СНГ. Туркменистан является ассоциированным членом Сообщества. Телеканал начал вещание на территории страны в декабре 2020 года после того, как месяцем ранее был заключен договор о сотрудничестве с туркменской государственной телерадиокомпанией.

«Мир 24» также снимает максимально безобидные репортажи о происходящих в стране событиях. Последние сюжеты рассказывали о конкурсе красоты для студенток, о праздновании Международного женского дня, а также об учреждении национального ежегодного праздника, посвященного туркменскому алабаю.

Кстати, все местные издания пестрят заголовками об алабаях. Похоже, что собаки – это единственное, что интересует предполагаемого наследника Бердымухамедова, Сердара, с момента его феноменального взлета по карьерной лестнице в феврале. На своем первом заседании Кабмина в качестве вице-премьера Сердар Бердымухамедов говорил в основном о работе, направленной на повышение эффективности деятельности возглавляемой им ассоциации «Туркменские алабаи».

Он вновь затронул эту тему на организованном 2 марта национальном форуме по собаководству, где он презентовал иллюстрированную книгу об алабае. Автором книги, естественно, является его отец.

Запрет на трансляцию телеканала Euronews является «каплей в море» по сравнению с остальными происходящими в стране событиями. 7 марта Радио «Азатлык» сообщило, что полиция принимает активные меры по предотвращению использования VPN-сервисов владельцами смартфонов, желающими получить доступ к заблокированным веб-сайтам. По словам издания, полиция города Мары останавливают людей на улицах для проведения выборочной проверки телефонов.

Переполох был вызван периодически просачивающейся информацией, которая изобличает абсурдные утверждения властей о том, что в стране, якобы, не зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19.

Под пристальным вниманием «всевидящего ока» блюстителей порядка оказались даже дети, хотя в данном случае причиной послужили не политические противоречия, а языковой вопрос.

В опубликованном 4 марта сообщении «Хроники» говорится, что в детских садах детям запрещено показывать турецкие мультфильмы и телепередачи. Власти, по-видимому, опасаются, что малыши могут подхватить турецкие слова и начать использовать их вместо родных туркменских. Соответствующие предписания, разосланные по всем садам, сочли, видимо, недостаточными. Полицейским по всей стране было поручено заглядывать в детские сады два-три раза в неделю, чтобы обеспечить соблюдение запрета. Нарушившие предписание педагоги или администрация могут быть уволены за ослушание.

Но отвергается не все иностранное.

Китайский государственный телеканал CGTN снял репортаж о том, что 6 марта в Туркменистан была доставлена первая партия китайской вакцины от COVID-19. В аэропорту груз встречал представитель Пекина в Ашгабате Цянь Найчэн.

Похоже, Туркменистан, как и соседствующий с ним Узбекистан, в вопросе борьбы с пандемией делает ставку на Китай и Россию. В январе Туркменистан стал первой центральноазиатской страной, зарегистрировавшей российскую вакцину «Спутник V». Этим дело не ограничилось, и в конце того же месяца Туркменистан стал первой страной в мире после России, зарегистрировавшей вакцину «ЭпиВакКорона», разработанную российским научным центром «Вектор». Хотя до завершения клинических испытаний этой вакцины осталось еще несколько месяцев.

Как и было обещано, национальная железнодорожная компания 1 марта возобновила движение по маршруту Ашгабат-Туркменабат, хотя поезда совершают пока один рейс в неделю. Но частичное возобновление внутреннего пассажирского сообщения лишь способствовало дальнейшему разоблачению лжи об отсутствии случаев заражения коронавирусом в государстве. Новостной сайт Jayhun.news написал, что пассажиры, желающие поехать в Ашгабат, должны сначала обратиться в комиссию внутренней миграции в Туркменабате и сдать анализы на COVID-19 для получения разрешения на поездку.

В Туркменистане назревает еще и продовольственный кризис.

Заслушав, как водится, позитивный отчет вице-премьера Эсенмырата Оразгелдиева о положении дел в аграрном секторе, Бердымухамедов отметил, что разочарован отсутствием отдачи от инвестиций в сельхозтехнику и расходные материалы.

«Государство вкладывает огромные средства в сельское хозяйство, закупает новейшие тракторы и другую технику, обеспечивает отрасль семенами и минеральными удобрениями. В сельской местности строятся новые поселки. Но несмотря на все это, мы не можем обеспечить себя сельскохозяйственной продукцией в необходимых объемах», – сказал он.

В Туркменистане действует система квот советского образца, хотя предпринимались слабые попытки привлечь псевдочастный сектор к решению периодически возникающей проблемы дефицита основных продуктов питания. Похоже, это мало помогает.

Как детально и обстоятельно писала «Хроника», уверения о поддержке со стороны государства – не более чем пустые слова. Не хватает техники для полива и посевных машин, а также запчастей для тракторов, которые туркменский агитпроп любит демонстрировать по телевидению. Источники издания связывают эти проблемы большей частью с хищениями и коррупцией.

Нехватка продовольствия – это факт, который сложно будет скрыть даже самому рьяному цензору.