Туркменистан: замыкая кольцо ТАПИ

Туркменистан призывает Пакистан построить свой участок газопровода к марту, но, похоже, и сам Туркменистан не укладывается в сроки. (turkmenistan.gov.tm)

Человек, которому поручено превратить мечты Туркменистана о трансафганском газопроводе в реальность, на этой неделе отправился в Пакистан с призывами сдвинуть дело с мертвой точки.

Находясь в Исламабаде, Мухамметмырат Аманов, руководитель концерна ТАПИ (TAPI Pipeline Limited Corporation), настоятельно убеждал принимающую его сторону к марту приступить к строительству пакистанского участка проекта. Ранее Аманов уже высказывал надежду, что газ пойдет по трубопроводу в Пакистан к концу 2020 года.

Однако хотя Туркменистан поторапливает своих партнеров по газопроводному проекту, в число которых входят также Афганистан и Индия, поступают сведения, что сам он не вполне честен по поводу проделанной им работы. Как отметил Брюс Панниер, корреспондент Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», опубликованные в ноябре репортажи о том, что Саудовская Аравия профинансировала 35 км труб, чтобы довести до конца строительство туркменского участка газопровода, противоречат утверждениям правительства, что этот участок был завершен еще в феврале.

Пытаясь придать некоторую торжественность мартовской дате, Аманов предложил главам четырех государств, участвующих в проекте, собраться в Пакистане на церемонию, знаменующую начало работ.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не любитель зарубежных поездок, но в последнее время ему пришлось немало поездить. Последнюю из недавних зарубежных поездок он совершил 6 декабря в Санкт-Петербург для участия во встрече глав государств СНГ. Изначально по поводу этой поездки была неопределенность, поскольку в сентябре он пренебрег важной встречей стран СНГ, проходившей в Таджикистане. Отсутствие туркменского президента было особенно заметно, поскольку Таджикистан официально передавал председательство в СНГ Туркменистану.

На этот раз Бердымухамедов приехал, но невозможно скрыть тот факт, что его внешнеполитическая стратегия неизбежно выставляет его на подобного рода встречах в роли чужака, пришедшего на вечеринку и стоящего в сторонке. Расширенный характер этого мероприятия также предоставил возможность для параллельных дискуссий в формате Высшего Евразийского экономического совета. Туркменские государственные СМИ дали понять, что Бердымухамедов тоже принимал участие в этих дискуссиях, однако фотоотчеты свидетельствуют об обратном. Размещенное Кремлем совместное фото показывает, что на встрече присутствовали только главы государств-членов Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России.

Тем не менее, как сообщило Министерство иностранных дел, Бердымухамедов вместе со своими коллегами – лидерами других стран СНГ – побывал на балете Петра Чайковского «Щелкунчик» в Мариинском театре. Ашгабат станет местом проведения следующего саммита, который состоится в 2019 году.

Что касается внутригосударственных дел, то 3 декабря Бердымухамедов анонсировал планы по строительству нового вуза, специализирующегося на изучении всего, что связано с выведенной на территории страны ахалтекинской породой лошадей. Когда специалисты по развитию с тревогой говорят о том, насколько остро сфера среднего и высшего специального образования нуждается во внимании, они, вероятно, имеют в виду нечто совсем другое. Бердымухамедов обосновывает необходимость такого рода специализированных знаний в области коневодства исключительно соображениями международного престижа.

На следующий день президент проинформировал свой кабинет министров, что в Стабилизационном фонде «достаточно средств». Это все, что он был готов сообщить. Точные сведения о средствах фонда, впервые созданного в 2008 году, никогда не предоставлялись.

Однако Бердымухамедов не может полностью скрыть, в каком тяжелом положении оказалась страна. На том же заседании кабинета министров он обратился к уже ставшей лейтмотивом теме, высказав недовольство по поводу «недостаточного использования имеющегося потенциала [индустриального сектора] страны». Но он нашел частичное решение: 3 декабря президент распорядился, чтобы правительство «насытило» рынок товарами местного производства и сократило импорт.

Президент никогда не брал на себя ответственность за неправильную политику, поэтому в своей обычной манере он принялся искать крайнего. На этот раз настала очередь министра промышленности Керима Дурдымырадова, которому, как полагается, на заседании кабинета министров был объявлен строгий выговор. Несчастный Дурдымырадов готовился вот-вот отметить годовщину своего пребывания на посту министра. В апреле он уже получал предупреждение, и, похоже, его славная карьера может вскоре завершиться, если только ему не удастся каким-то чудом обеспечить запуск на полную мощность гигантского завода калийных удобрений.

Отвлекшись от утомительного дела управления страной, 9 декабря Бердымухамедов посвятил целый день тренировкам в Олимпийской деревне в Ашгабате, которая была построена для проведения Азиатских игр по боевым искусствам и состязаниям в помещениях 2017 года и потребовала больших расходов. В смонтированном с изрядным сарказмом видео, размещенном на YouTube базирующимся в Австрии изданием «Хроника Туркменистана», президент отчитывает пристыженных туркменских спортивных чиновников за то, что они не смогли оправдать ожидания на прошедшем ранее в этом году в Ашгабате Чемпионате мира по тяжелой атлетике. В том же видеоматериале президент показан в боулинге, где он выбивает один страйк за другим. А затем Бердымухамедов переходит к силовым упражнениям в тренажерном зале.

Подобное шутовство представляет собой часть стратегии социальной инженерии, якобы для укрепления здоровья и благополучия нации. Там, где правительство иногда слегка подталкивает к той или иной идее, хотя и весьма настойчиво, большинство запретов действуют более явно и решительно. Возьмем для примера очевидную стратегию в отношении символов китайского Нового года.

Радио «Азатлык», туркменская служба Радио «Свободная Европа»/Радио «Свобода», сообщило, что правительство запретило использовать изображения свиньи. 5 февраля по китайскому календарю наступит год свиньи, и власти, судя по всему, не хотят повторения того, что произошло в уходящем году, когда повсюду появились изображения собак.

Для большинства мусульман, строго соблюдающих религиозные предписания, оба животных считаются запретными. Нет никаких очевидных доказательств того, что туркменские власти когда-либо особенно заботились о продвижении строгих религиозных ценностей, зато немаловажное значение придается следованию консервативным традициям.

Возможно, именно в русле вышесказанного на прошлой неделе Меджлис – не имеющий никакого влияния парламент, задача которого состоит лишь в том, чтобы отражать волю президента, – единогласно принял новые строгие правила, регулирующие продажу и потребление алкоголя. Хотя подобные политические решения могут быть продиктованы желанием пропагандировать благочестивый образ жизни, также возможно – и даже наиболее вероятно, – что ограничения главным образом имеют целью обеспечить определенным элитам доминирующее положение на рынке.

Каким бы ни было истинное намерение, воздержание стало сегодня важной темой. Государственные СМИ сообщили о нескольких инициативах по противодействию распространению контрабандных сигарет и запрещенных наркотиков. Turkmenportal сообщил 9 декабря, что в поселке Багабат Ахалской области правительство уничтожило изъятые запасы подобного рода товаров. Представители дипмиссий и местные старейшины, видимо, были приглашены, чтобы поучаствовать в этом ритуальном действе. Местную молодежь также позвали посмотреть (и, возможно, понюхать), как все это целыми пакетами сгорало в топках.