Туркменистан: защищаемся от коронавируса дымом

Что бы там ни говорили в некоторых кругах, президент Туркменистана не разработал метод защиты от коронавируса COVID-19.

Выступая на заседании правительства 13 марта, Гурбангулы Бердымухамедов говорил о защитных свойствах растения, известного на туркменском языке как «юзарлик» (гармала обыкновенная). Дым при сжигании этого растения якобы можно использовать для фумигации дома, предотвращая тем самым распространение различных инфекционных заболеваний. Учитывая время и контекст этого заявления, президент явно имел в виду COVID-19.

Туркменская служба РСЕ/РС, Радио «Азатлык», сообщила 16 марта, что после этого государственные служащие начали окуривать правительственные учреждения, школы и даже кладбища два раза в день дымом гармалы.

Окурили даже помещение в Ашгабате, где 14 марта прошла конференция ООН, во время которой иностранные делегаты, как выразилось проправительственное издание Orient, «не отказались от стандартного приветствия», т.е. рукопожатий.

Бросается в глаза, что власти демонстративно игнорируют охвативший весь мир кризис. Слово «коронавирус» не упоминалось ни на одном официальном сайте с 5 марта.

Если настоятельные утверждения властей о том, что на сегодняшний день в Туркменистане не было выявлено ни одного случая заболевания COVID-19, являются правдой, то в этом, безусловно, нет заслуги гармалы. Страна отреагировала на коронавирус быстрее большинства остальных государств и самоизолировалась, закрыв границы и приостановив международное сообщение. Кстати, людям, чьи рейсы были отменены государственной авиакомпанией «Туркменские авиалинии», не получили возмещения, сообщает расположенный в Амстердаме новостной сайт Turkmen.news.

Необходимо учитывать и другие аспекты. Неясно, существует ли какой-либо режим проверки граждан на наличие коронавирусной инфекции. Россия отправила 800 тест-систем для лабораторной диагностики коронавируса более десятку союзных государств, включая Туркменистан, но в сообщении не уточняется, сколько конкретно получила каждая отдельная страна.

Также нетрудно поверить в то, что туркменские чиновники, возможно, лгут. Радио «Азатлык» сообщило 3 марта, со ссылкой на источники в системе здравоохранения, о двух случаях заболевания, но надежного способа проверить точность этой информации нет.

Базирующийся в Вене сайт «Хроника Туркменистана» утверждает, что прибывшие в город Туркменабат международными рейсами люди, которых должны были поместить под карантин, смогли избежать хлопот, заплатив взятку в размере до 150 долларов. Если это правда, то данное сообщение вызывает еще большую обеспокоенность.

Возможно, это не имеет отношения к коронавирусу, но на этой неделе президент приказал Министерству здравоохранения закупить «современное оборудование» из-за рубежа с целью повышения качества больничных услуг. В сообщении на веб-сайте Turkmenistan.ru, редакция которого располагается в посольстве Туркменистана в Москве, не уточняется, какое конкретно оборудование будет приобретено, но отмечается, что часть его будет предназначена для роддома «Ене мяхри» («Материнская нежность»). В Туркменистане существует более одного роддома с таким названием. Кстати, об одном из них – том, что расположен в городе Дашогуз на севере страны – в декабре писал сайт Turkmen.news, обрисовавший роддом в черных красках и назвавший его одной из причин высокой детской смертности.

Между тем Бердымухамедов не собирался позволять международной панике сорвать его планы поездок. 11 марта он посетил с официальным визитом Азербайджан, где провел переговоры со своим коллегой Ильхамом Алиевым.

На всех встречах между ними неизменно в воздухе витает тема энергоносителей, и в свое совместное заявление они ожидаемого включили формальную декларацию о «намерении в дальнейшем совместно разрабатывать и осуществлять энергетические проекты с целью обеспечения энергетической безопасности в регионе». Документ в очередной раз подтвердил, что, согласно их интерпретации, Конвенцией 2018 года о правовом статусе Каспийского моря предполагается, что если между двумя прикаспийскими государствами возникают спорные вопросы, они могут решить их между собой, без согласия всех пяти прикаспийских стран, в число которых также входят Иран, Казахстан и Россия.

Заявление Бердымухамедова и Алиева – чисто политический документ, но теоретически он может в конечном итоге заложить основу для подвижек по вопросу об уже полумифическом Транскаспийском газопроводе. Скептики посмеются над ним как над пустой болтовней. Те, кто считает, что у трубопровода есть будущее, утверждают, что демонстрация политической воли имеет решающее значение.

В заключительных замечаниях в конце визита Бердымухамедов ясно дал понять, что трубопровод был ключевой темой для обсуждения. «В контексте диверсификации энергетических и транспортных потоков будут использованы возможности для дальнейшей реализации потенциалов двух стран, осуществления совместных проектов», – сказал он.

Тем временем в новостях как обычно появилось сообщение о том, что очередной высокопоставленный чиновник получил выговор от президента, командующего своими приспешниками как строгий родитель. 12 марта председатель государственной химической компании «Туркменхимия» Ныязлыев Ныязлы получил последнее предупреждение о необходимости исправить недостатков в своей работе.

Что необычно, сообщение об этом выговоре содержало подробности о том, что конкретно Ныязлыев делает не так: Бердымухамедов недоволен убыточностью Гарлыкского калийного горно-рудного комплекса. Этот объект, который был построен «под ключ» белорусской государственной компанией «Белгорхимпром» и официально сдан в эксплуатацию в марте 2017 года, превратился в катастрофу. Даже туркменские государственные СМИ сейчас открыто признают этот факт, хотя и возлагают вину на белорусов.

«Воплощение этого важного проекта затягивалось подрядчиком, с большим отставанием от графика велось сооружение производственных объектов комплекса, неоднократно переносились сроки его сдачи в эксплуатацию, некачественно выполнялись строительные и другие предусмотренные контрактными обязательствами работы», – ворчливо сказал на этой неделе Бердымухамедов во время визита в Лебапский велаят (область), где расположен данный комплекс.

Тем не менее, ситуацию можно исправить, если руководство комбината проявит компетентность, но Ныязлыев не справляется с этой задачей, заключил туркменский лидер. Ныязлыеву и раньше объявляли «строгий выговор», но пока для него все заканчивалось без особых последствий.

К слову о компетентных государственных чиновниках, в январе Бердымухамедов высказывал недовольство по поводу состояния Академии государственного управления при президенте, которая была учреждена в сентябре 2008 года, дав мимолетную надежду на профессионализацию государственной службы. В рамках прописанных президентом перемен академия должна получить новые помещения. Строительство будет осуществляться туркменской компанией «Байлы гурлушык» и должно быть завершено к июню 2022 года.

«Байлы гурлушык» – очередная компания, действующая под эгидой Союза промышленников и предпринимателей (UIET), полугосударственного образования, которому поручено перевести экономику Туркменистана на якобы рыночные рельсы. 17 марта UIET провел конференцию, посвященную 12-й годовщине своего основания, в то время как по всему миру подробные публичные мероприятия отменялись.

Бердымухамедов пожелал участникам конференции всего хорошего, но сделал это, судя по имеющимся изображениям на правительственном сайте, с безопасного расстояния – из своего кабинета.