Туркменистан изнывает от жары и дефицита воды

Президент Туркменистана дал свое второе в жизни интервью иностранным СМИ, и оно ожидаемо оказалось скучным и неинформативным, не считая одной странной детали.

Этой сомнительной чести удостоился телеканал «Мир 24», который, по сути, является вещающей из Москвы бледной копией «Euronews». Вопросы, которые зачитывал с листа сам председатель канала, были составлены таким образом, чтобы туркменский лидер мог в привычной ему монотонной манере рассказывать о достижениях своего правительства.

Бердымухамедов лишь однажды давал интервью. Этот знаменательный момент произошел в апреле 2018 года, когда он, прогуливаясь с корреспондентом российского государственного телевидения, на протяжении 20 минут отвечал на его вопросы, в то время как окружавшая их толпа непрерывно скандировала «Аркадаг шухрат!» (Слава Аркадагу!). Аркадаг (покровитель) – почетный титул, который был неофициально присвоен Бердымухамедову и активно продвигается властями. В тот раз всему разговору тон задал первый вопрос о том, как так получилось, что президент оказался таким искусным наездником.

«Мир 24» заполучил вышедшее в эфир 31 мая интервью благодаря своим усилиям по налаживанию отношений в Туркменистане. Телеканал начал вещание на территории страны в декабре 2020 года, спустя месяц после подписания соглашения о сотрудничестве с туркменским государственным телевидением. С тех пор он регулярно выпускает массу низкопробного и беззубого контента, касающегося этой страны.

Впрочем, зачастую приходится идти на уступки, чтобы не остаться не у дел. И «Мир 24», похоже, согласился на одно странное условие для проведения эксклюзивного интервью с Бердымухамедовым, отмечает базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана». На протяжении всего интервью в области подбородка и шеи туркменского лидера можно было наблюдать наложенный эффект размытия изображения, что, возможно, говорит о том, что редакторы (неясно, с чьей стороны) пытались замаскировать признаки старения.

Если интервью и преследовало какую-либо конкретную цель, то точно представить Бердымухамедова в образе вершащего историю созидателя. И эта тема будет эксплуатироваться еще не раз, в случае если (ну, или когда) президент официально завершит свое пребывание на посту.

Еще одним подтверждением сказанного стало участие Бердымухамедова в состоявшейся 25 мая церемонии закладки фундамента нового крупного жилого комплекса «Ашгабат-сити», площадь которого составит 7,5 квадратных километров. По сообщению государственных СМИ, комплекс рассчитан на проживание до 100 тысяч человек. По туркменским меркам этот проект реализуется медленно. Эскизы были представлены президенту на рассмотрение еще в 2019 году. О сроках завершения проекта ничего не известно.

После торжества по случаю закладки фундамента, ставшего еще одним событием в череде мероприятий, посвященных 140-летию основания Ашгабата, Бердымухамедов отправился на автобусе в Чоганлы – готовый к открытию жилой комплекс, расположенный на окраине туркменской столицы. В поездке лидера сопровождали особо приближенные к нему министры, которые ни на секунду не переставали записывать в блокнотики каждое его слово.

Раньше в этом районе располагалось около 10 тысяч отдельно стоящих домов, пока Бердымухамедов не приказал снести их в 2015 году. Государственные СМИ сообщили, что на их месте будут построено всего 140 новых двухэтажных домов.

Когда-то Чоганлы был так называемым дачным поселком, куда люди приезжали на выходные. Со временем он превратился в полноценный жилой район, где на участке возле каждого дома была возможность выращивать собственные продукты. Облик нового Чоганлы очень сильно напоминает безликие пригороды в снятом в 2019 году психологическом фильме ужасов «Вивариум».

На периферии, вдали от всех этих радужных картин, царят мрачные настроения. 31 мая «Хроника» сообщила, что ситуация с урожаем пшеницы в Ахалском велаяте, на территории которого расположена столица, вызывает тревогу. Высота стеблей едва достигла 20 сантиметров, а поля зарастают сорняками, сообщило издание со ссылкой на свои источники. Подобные жалобы звучат и в других регионах страны.

Бывший работник сельского хозяйства, к которому обратился сайт, связал низкий урожай с деградацией почвы и маловодием.

Это привело к нехватке хлеба, которую Туркменистан, похоже, испытывает каждый год. 28 мая базирующееся в Амстердаме интернет-издание Turkmen.news сообщило, что дефицит основного продукта питания обострился в Ашгабатском, Балканском и Дашогузском велаятах. Тем временем частные магазины поднимают цены на хлеб. Однако большинство туркменов зависят от товаров, продаваемых в госмагазинах по субсидируемым ценам.

Даже цены на питьевую воду растут, отмечает Turkmen.news. Водопроводная вода небезопасна для употребления, поэтому покупка очищенной воды – единственный безопасный вариант. Особенно ощутимым рост цен на воду стал в конце мая, когда в Ашгабате воздух прогрелся до температуры, которая по определению российского специализированного издания «Метеожурнал», стала самой высокой за последние 130 лет. 30 мая столбик термометра поднялся до 45,6 градусов по Цельсию (114 градусов по Фаренгейту), что на целых 1,1 градуса выше предыдущего рекорда, установленного в мае 1951 года.

29 мая во втором по величине городе страны – Туркменабате в домах не было даже водопроводной воды, сообщает Turkmen.news. Коммунальная служба не отвечала на звонки расстроенных плательщиков. Некоторые районы Туркменабата остались еще и без электричества.

Государственная газета «Нейтральный Туркменистан» посоветовала своим читателям воздержаться в жаркую погоду от употребления сладкой, жареной и жирной пищи и предпочесть ей овощи, фрукты, отварную рыбу, курицу и холодные супы.

Слабым утешением может служить тот факт, что курорт «Аваза» на Каспийском море с 1 июня возобновил свою деятельность. Хотя введены определенные правила. Отдыхающие должны иметь при себе документальное подтверждение того, что они прошли вакцинацию от COVID-19. Купание в Каспийском море было запрещено с середины мая 2020 года.

О том, как проходит программа вакцинации, известно немного. Министерство здравоохранения и медицинской промышленности утверждает, что существует 18 специализированных пунктов вакцинации, разбросанных по медицинским центрам в столице и в регионах. Таким образом, на каждые 300 тысяч граждан приходится примерно один пункт вакцинации. На данный момент нет информации о том, сколько человек получили прививку. Пара китайских вакцин и российский «Спутник» – единственные доступные варианты.

Желающие отдохнуть на Каспии отпускники также должны пройти тестирование на COVID-19 в течение 72 часов перед отправкой на отдых.

Подобные строгие меры предосторожности весьма примечательны, поскольку Туркменистан настаивает на отсутствии зарегистрированных случаев заболевания с начала пандемии. Но это, конечно, вопиющая ложь, как и многое другое, о чем заявляют власти.