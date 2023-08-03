Туркменистан: интернет-пользователям продолжают перекрывать кислород

Туркменам с раннего возраста дарят компьютеры. Но есть ли в этом смысл? (Фото: Официальный сайт правительства Туркменистана)

Туркменистан нанес очередной удар по свободе пользования интернетом, заблокировав систему TOR, позволяющую сохранять анонимность пользователей и обходить цензуру.

Как сообщило 28 июля базирующееся в Амстердаме издание Turkmen.news, эта мера была принята в связи с растущей популярностью этого способа обхода блокировок.

Это привело к своего рода междоусобным разборкам среди туркменских интернет-пользователей. Старые пользователи TOR раздосадовано утверждают, что именно после того, как возможности сети были широко разрекламированы в Telegram-каналах и на других платформах, государственные службы кибербезопасности были вынуждены принять меры.

Однако в статье упоминается одна интересная деталь: как отмечает Turkmen.news со ссылкой на неназванные источники, в данном случае Служба кибербезопасности стремится не оградить население от политически значимой информации, а извлечь из ситуации прибыль. По имеющимся данным, чиновники, ответственные за этот процесс, за плату вносят в «белый список» некоторые VPN-сервисы, которые используются для входа на заблокированные сайты. В результате интернет-пользователи вынуждены подписываться на услуги, предоставляемые администраторами включенных в «белый список» VPN-сайтов.

Если бы чрезмерно подозрительные туркменские власти были всерьез обеспокоены цензурой, они, вероятно, запустили бы наконец собственный «суверенный интернет» (что-то вроде северокорейской интранет-системы «Кванмён»), но этого не происходит, поскольку это не принесет им никакой выгоды.

В целом использование интернета в Туркменистане – головная боль, независимо от наличия или отсутствия цензуры. Базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана» сообщило об очередной прокатившейся по стране волне отключений, продолжающихся с 23 июля. В статье упоминаются свидетельства местных источников и данные, предоставленные сервисом Cloudflare Radar.

По иронии судьбы, проблемы с интернетом возникли 29 июня – в этот день состоялось торжественное открытие «умного» города Аркадага. Умным новый город называют потому, что там все работает якобы благодаря применению технологии «интернет вещей». Предполагается, что управление движением транспорта, кондиционерами, счетчиками воды и даже пылесосами будет бесперебойно осуществляться в режиме онлайн, однако сложно представить, как это будет работать в нынешних условиях.

Там, где не срабатывают новомодные способы осуществления цензуры, власти прибегают к более традиционным, проверенным временем методам. Радио «Азатлык» сообщило, что 25 июля в прикаспийском портовом городе Туркменбаши состоялось собрание государственных служащих, которым сотрудники службы безопасности, в частности, прочитали лекцию о том, что им не следует отправлять Радио «Азатлык» информацию о социально-экономических проблемах. Далее госслужащим было сказано, что им, собственно говоря, вообще не следует читать Радио «Азатлык».

«Каждого из присутствующих призвали следить за членами своей семьи», – рассказал Радио «Азатлык» один из участников собрания, тем самым продемонстрировав, что все призывы остались без внимания.

Среди проблем, о которых чиновники не хотят читать на иностранных новостных сайтах, – бесконечные очереди в государственных магазинах, неработающие банкоматы, врачебная халатность в государственных больницах.

В последнее время разговоры о потенциале Туркменистана как транспортно-транзитного хаба обычно сводились к обсуждению таких масштабных с точки зрения географии проектов, как международный транспортный коридор «Север – Юг» – железнодорожный маршрут, который, как рассчитывает Россия, позволит ей получить выход к Индийскому океану и выйти из нынешней международной изоляции. Эта концепция берет свое начало в соглашении, достигнутом между Индией, Ираном и Россией в 2000 году, и с тех пор расширяется за счет привлечения других стран.

Но только в прошлом месяце, 11 июля, премьер-министр России Михаил Мишустин дал согласие на то, чтобы Туркменистан официально присоединился к соглашению о Международном транспортном коридоре «Север-Юг».

Однако с тех пор внимание стало уделяться более мелким инициативам, которые, тем не менее, могут быть включены в более широкую концепцию проекта «Север-Юг». В заявлении Министерства транспорта Узбекистана от 31 июля говорится, что власти Ирана, Туркменистана и Узбекистана в настоящее время разрабатывают соглашение о создании транспортного коридора между тремя странами.

Представители транспортных ведомств обсуждали главным образом предложения по снижению платы за международные автомобильные перевозки через Иран, более широкому использованию иранских портов Бендер-Аббас и Чабахар, а также развитию транспортного коридора Узбекистан-Афганистан-Иран. Хотя Россия постоянно фигурирует в этих разговорах, для Центральной Азии важнее то, что использование всего потенциала таких портов, как Чабахар, позволит региону улучшить транспортное сообщение и укрепить экономические связи с Индией и другими регионами Южной Азии.

Однако, возможно, нет смысла думать о больших проектах, не решив мелких проблем.

Как сообщили 27 июля узбекские СМИ, представители государственных железнодорожных компаний Туркменистана и Узбекистана встретились, чтобы обсудить ряд проблем, ограничивающих потенциал развития торговых отношений между странами. В первую очередь речь шла о плачевном состоянии туркменских грузовых вагонов, многие из которых нуждаются в ремонте. Несколько однообразные сообщения об этих переговорах также указывают на серьезные задержки со стороны Туркменистана.

С туркмено-узбекской границы поступают и более радостные новости: в Дашогузском велаяте Туркменистана должны начаться работы по строительству торгового центра. Объект будет построен в соответствии с подписанным в октябре 2021 года двусторонним соглашением о создании общей зоны приграничной торговли. Объект должен быть сдан в эксплуатацию к июлю 2025 года.

Проект региональной интеграции может получить новый толчок благодаря трехстороннему саммиту президентов Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, который состоится в Ашгабате в конце этого месяца. Программа саммита пока не разглашается, но, скорее всего, будут обсуждаться вопросы торговли и продолжающиеся работы по завершению строительства так называемой «линии D» газопровода Центральная Азия – Китай.

В то время как государственная пропаганда трубит о великих достижениях Туркменистана, вопросы, затронутые на состоявшемся 28 июля заседании Кабинета министров, обнажили проблемы, с которыми сталкивается правительство в процессе обеспечения даже элементарных потребностей населения. Президент Сердар Бердымухамедов услышал, как «предпринимаются меры по бесперебойному обеспечению Ашгабата чистой питьевой водой», а это является верным признаком того, что в настоящее время этого не происходит.

Ранее «Хроника Туркменистана» сообщала о том, что 22 июля около 10 часов вечера в микрорайоне Парахат-7 и других районах столицы была отключена вода. Воды не было до утра следующего дня. Ситуация повторилась через несколько дней. Ранее на сайте Turkmen.news была опубликована новость о том, что в целях экономии воды в городе были отключены фонтаны.

Пока подобные перебои с водой в разгар лета вызывают лишь легкое недовольство, но, учитывая заметный рост урбанизации в Туркменистане в условиях зарождающегося в регионе водного кризиса, стоит ожидать повторения подобных ситуаций, если не будут приняты меры по исправлению ситуации.