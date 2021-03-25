Туркменистан: интернет – привет, VPN-сервисам скажем «нет»

Как и в прошлом году, штормовой ветер нанес серьезный урон отдельным районам Туркменистана.

22 марта радио «Азатлык» сообщило, что несколько городов в Лебапском велаяте, расположенном на востоке страны, остались без электричества и связи в результате стихийного бедствия, обрушившегося в конце прошлой недели. На одном из видеороликов, опубликованных на YouTube, можно увидеть, как порывы ветра сорвали крышу жилого здания в Туркменабате.

«Азатлык» отмечает, что власти вновь бездействовали, как это было в 2020 году, и не оповестили население о надвигающемся природном катаклизме.

«Ураган застал жителей Лебапа врасплох, – пишет вебсайт. – Когда поднялся ветер, многие находились на улицах».

Одним из последствий прошлогодней катастрофы стали протестные выступления, организованные проживающими за рубежом туркменскими активистами перед дипломатическими представительствами Туркменистана в таких странах, как США и Турция.

«Азатлык» приводит слова местных жителей о том, что государство до сих пор так и не оказало должную помощь людям, пострадавшим от прошлогодней катастрофы, но, судя по некоторым признакам, власти хотят, чтобы все выглядело так, будто на этот раз они приняли более активные меры по ликвидации последствий урагана.

Так, 22 марта в Туркменабат прибыл сын президента Сердар Бердымухамедов, занимающий пост вице-премьера и другие не менее важные должности. Но, как отмечает базирующийся в Амстердаме новостной сайт Turkmen.news, краткий визит чиновника не только не облегчил ситуацию, а напротив, усугубил и без того бедственное положение жителей.

Несмотря ни на что, для почетного гостя пришлось раскатать красную ковровую дорожку. Рынки закрыли, видимо, из соображений безопасности, что дало возможность ушлым владельцам магазинов поднять цены на свои товары, рассказал Turkmenistan.news один из жителей города. А курс доллара на черном рынке взлетел почти до 32 манатов. Далеко углубившийся в область фантастики официальный курс составляет 3,5 маната за доллар.

Официальные новостные агентства даже не упомянули об урагане, за исключением проправительственного новостного сайта Gundogar News. Издание даже отметило, что бушевавший 19 марта на протяжении нескольких часов штормовой ветер привел к разрушениям и сорвал крыши с 15 жилых строений, но не преминуло заявить, что в течение дня было полностью восстановлено электро- и водоснабжение.

Подобные случаи, когда полугосударственные СМИ предоставляют населению чуть-чуть больше информации, довольно примечательны, указывая на готовность государства время от времени идти на ослабление информационной блокады, сравнимой с той, что введена в Северной Корее.

Но это скорее исключение из правил – в стране по-прежнему господствует жесткая цензура.

18 марта базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана» сообщило, что в начале этого месяца туркменские интернет-пользователи столкнулись с перебоями в работе VPN-приложений, которые позволяют обходить интернет-цензуру. В настоящий момент заблокированы также приложения для проведения видеоконференций и платежная система PayPal.

Примечание редактора «Хроники» дает некоторое представление о том, какое количество людей в Туркменистане используют VPN-приложения. Веб-сайт пишет, что за две недели количество посещений в определенные дни сокращалось примерно на 50-75 процентов.

Постоянные читатели этого бюллетеня знают, что внедрение информационных технологий во все сферы общественной жизни Туркменистана является одной из приоритетных задач для президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Новая стратегия заключается в том, чтобы, с одной стороны, сделать интернет более доступным, а с другой – ужесточить контроль. В феврале Бердымухамедов потребовал облегчить доступ населения к интернету. Разумеется, уже на следующий день госкомпания «Туркментелеком» снизила ежемесячный тариф со скоростью подключения 256 кб/с со 150 манатов (42,6 долларов по официальному курсу или примерно 5 долларов по последнему курсу черного рынка) до 100 манатов.

С точки зрения режима, известного своей чрезмерной подозрительностью, подобная попытка модернизации – достаточно рискованный шаг.

19 марта вице-премьер Гадыргельды Мушшиков отчитался перед президентом о ходе реализации государственной стратегии по созданию автоматизированной системы электронной базы данных в региональных и национальных правительственных ведомствах до 2025 года.

Однако электронное правительство нуждается в защите от стороннего вмешательства, поэтому готовятся предложения о создании «отделов цифровой безопасности» для предотвращения «внутренних и внешних информационных угроз». Ряд правительственных учреждений, таких как министерства энергетики, строительства, образования, здравоохранения, спорта и по делам молодежи, уже создают видимость работы по формированию внутриведомственных «структур, отвечающих за кибербезопасность».

По мнению Бердымухамедова, это позволит защитить конституционные права и свободы граждан Туркменистана, обеспечить им достойный уровень жизни и сохранить независимость страны.

Не уточняется, однако, какие информационные угрозы имеет в виду президент. Будет справедливо предположить, что среди них имеются те, которые несут реальные риски, такие как компьютерный взлом и слежение. Кроме того, вполне вероятно, что власти намерены и дальше защищать общенациональную информационную систему от предполагаемого негативного воздействия свободных СМИ, демократии, проживающих за рубежом оппозиционных активистов и т. п. А пресловутые отделы цифровой безопасности, скорее, призваны шпионить и надзирать, нежели защищать. В Туркменистане действует негласное правило: не допустить утечки информации.

Теперь, когда Бердымухамедов предал огласке масштабы кредитного бремени Туркменистана, тема рационализации расходов и ужесточения контроля за механизмом, обеспечивающим приток поступлений, становится все более актуальной.

На состоявшемся 19 марта заседании Кабинета министров вице-премьер Шамухаммет Дурдылыев доложил о создании центра обработки данных, предназначенного для контроля за своевременной оплатой населением коммунальных услуг. Проблема неплательщиков стала актуальной с тех пор, как были отменены государственные субсидии в результате решения Бердымухамедова перевести на рыночные рельсы всю экономику страны.

Естественно, свободный рынок требует изыскивать возможности для получения дополнительных прибылей при каждом удобном случае. По сообщению «Хроники», представители управления водоснабжения и газовой компании в Ашхабаде обходят многоквартирные дома, проверяя исправность труб и другого оборудования, и взимают 10 манатов за ставшую обязательной услугу.

Оказывается, Ашгабат может искусно (до известной степени) выкачивать деньги даже из своих зарубежных партнеров. 20 марта российское информационное агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на данные китайской таможни, что Пекин платит Туркменистану 187 долларов за тысячу кубометров газа.

Это показатель за январь, когда Туркменистан поставил в Китай 2,79 млрд. кубометров газа. Казахстан и Узбекистан запрашивают чуть меньше, а Россия значительно меньше – всего 118,5 долларов за тысячу кубометров. То есть без учета транзитных сборов и других затрат, Туркменистан получает около полумиллиарда долларов в месяц.

Однако остается непонятным, какая часть этих денег идет на погашение вышеупомянутых задолженностей.