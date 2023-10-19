Туркменистан: и награда присуждается...

Прошло более семи месяцев с момента проведения в Туркменистане бессмысленных с демократической точки зрения парламентских выборов, и вот он отчет.

Ни для кого не стало неожиданностью, что в своем итоговом отчете по прошедшим 26 марта выборам орган Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, занимающийся мониторингом избирательного процесса, представил перечень критических замечаний.

Обычно БДИПЧ (именно такой аббревиатурой обозначается эта организация) удается подсластить пилюлю, похвалив туркменские власти за уровень технического оснащения выборов, но здесь даже этого было недостаточно.

Помимо отсутствия конкуренции, тотального контроля над СМИ, отсутствия реального выбора и недостаточного вовлечения избирателей наблюдатели отметили, что многие сотрудники избирательных комиссий плохо понимали свои обязанности, а правовое регулирование голосования они оценили и вовсе как неэффективное. Недоумение вызывает тот факт, что в ходе выборов, проходящих в условиях отсутствия реальной политической конкуренции, были обнаружены многочисленные признаки вброса бюллетеней.

В Туркменистане не только не знают (или не хотят знать) как проводить честные выборы; они даже не знают, как сделать вид, что выборы проходят честно.

Но кажется, что международных партнеров не слишком беспокоит сей факт.

9 октября, в день публикации итогового отчета о выборах, в Туркменистан прибыл действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи. В ходе визита он провел встречи с целым рядом высших должностных лиц страны, включая президента Сердара Бердымухамедова. Судя по той скудной информации, которая стала достоянием общественности, не похоже, что тема фиктивных выборов вообще затрагивалась в разговорах.

В первую очередь Османи, который также является министром иностранных дел Северной Македонии, встретился с Дуньягозель Гулмановой, председателем нижней палаты парламента (Меджлиса). Несмотря на то, что Меджлис, по мнению тех же наблюдателей ОБСЕ, является лишенным реальной власти и не представляющим чаяния избирателей органом, сформированным в результате фиктивного процесса, Османи назвал его «важным партнером по реализации инициатив ОБСЕ».

Тем самым он ненароком продемонстрировал истинную ценность осуществляемых в Туркменистане «инициатив ОБСЕ».

Бердымухамедов, разумеется, остался доволен. Будучи уверенным в том, что его слова скорее всего никто не осмелится опровергнуть, он рассказал Османи о том, что Туркменистан «придает большое значение соблюдению ... прав человека, демократических принципов и верховенства права» и что «взаимодействие с ОБСЕ в этом направлении будет продолжено и в будущем».

В реальной же жизни попираются даже самые фундаментальные права граждан Туркменистана, о чем свидетельствуют чрезвычайные трудности, с которыми многие из них сталкиваются при получении международных проездных документов.

Как сообщило 16 октября Радио «Азатлык», число заявителей, обратившихся за получением паспорта в Лебапском велаяте, видимо, уже настолько велико, что до мая 2024 года все желающие не смогут даже подать документы.

И дело не в инертности бюрократических структур. Власти явно чинят препоны, чтобы лишить людей возможности свободно выезжать из страны, на что все туркменские граждане имеют полное право. В сентябре «Азатлык» сообщало, что миграционные службы отказываются принимать заявления от людей со свидетельствами о рождении советского образца, а это означает, что эти люди должны пройти через сложный процесс получения нового документа. Радио также сообщало о том, что в Балканском велаяте участились случаи отказа в приеме заявлений от людей, имеющих несовершеннолетних детей, или тех, кто не смог предоставить документы, подтверждающие отсутствие судимости у родственников в трех поколениях.

К слову сказать, ОБСЕ оказывает Туркменистану помощь в отношении проездных документов. Но помощь заключается не в том, чтобы облегчить их выдачу, а в том, чтобы выявлять случаи мошенничества – можно подумать, туркменским пограничники нужен повод, чтобы воспрепятствовать выезду или въезду людей в страну.

Туркменским властям ничего не стоит запретить въезд в Туркменистан. Для них это обычное дело.

Оказывается, 11 октября Федерация гольфа Туркменистана направила письмо участникам турнира Ashgabat Golf Cup, который должен был состояться на этой неделе, в котором оповестила о переносе соревнований на следующий год из-за коронавирусных ограничений.

О существовании этого письма первым сообщил российский сайт Golf.ru, однако затем статья была удалена.

Возвращаясь к теме Меджлиса. Базирующееся в Амстердаме интернет-издание Turkmen.news в начале этого месяца опубликовало занимательную статью, посвященную, по выражению самого издания, отлынивающим от работы «паразитам», заседающим в палате.

Одно имя заслуживает отдельного внимания. Айлар Нурыева – недавняя выпускница университета, которая, по всей видимости, получила свое место в палате благодаря своем отцу, коим является заместитель министра иностранных дел Вепа Хаджиев. В настоящее время Нурыева находится в декретном отпуске.

Есть и такие, кто оказался в своем кресле благодаря родственным связям, но был вынужден и сам постараться, чтобы оставаться на коне. Например, Атамурат Мурадов, чей старший брат Гочмурад был снят с поста заместителя премьер-министра в феврале 2020 года.

Как поясняет Turkmen.news, занимая должность специалиста сектора печати и связей с общественностью Меджлиса, Мурадов только и делал, что звонил в государственные СМИ, договариваясь с ними о встрече, и стоял в сторонке, пока депутаты давали интервью на камеру. Но как только брата Мурадова сместили с поста, депутат был вынужден доказывать свою полезность. Пошевелив мозгами, он придумал готовить суфлерские карточки для депутатов, выступающих перед тележурналистами.

«Уловка сработала: теперь Мурадов считается ценным специалистом, речь о его увольнении никто не заводит», – пишет сайт. За свои большие «заслуги» он регулярно получает государственные награды, сообщает Turkmen.news.

Награды находят и других своих героев. 10 октября государственные СМИ сообщили о награждении президента Бердымухамедова медалью «Аркадаг», названной так в честь его отца и бывшего президента, за «достойный вклад в успешную реализацию в стране принципов гуманизма». Постановление о вручении награды было принято Меджлисом.