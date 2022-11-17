Туркменистан: и снова на арене клоуны

Как будто он и не уходил.

Хотя Гурбангулы Бердымухамедов покинул пост президента в марте, чтобы освободить место для своего сына Сердара, в последнее время он все чаще ведет себя так, будто все еще управляет страной.

12 ноября он отправился в Марыйский велаят, чтобы лично проконтролировать ход сбора хлопка и сева пшеницы. Вероятно, необходимость его вмешательства была продиктована трудностями, которые переживает сельскохозяйственный сектор.

Президент Сердар Бердымухамедов периодически жалуется на плохую работу ирригационной системы и, как сообщает базирующееся в Вене издание «Хроника Туркменистана», в октябре он потребовал от фермеров работать быстрее, чтобы достичь намеченных показателей по хлопку и пшенице.

Бердымухамедов-старший, по всей видимости, считает, что именно он должен выполнить эту работу. Но, как сказал редактор сайта «Туркменские новости» Руслан Мятиев в очередном выпуске подкаста EurasiaChat на этой неделе, это неприемлемо с институциональной точки зрения, поскольку старший Бердымухамедов теперь всего лишь глава верхней палаты парламента.

«Это не то, чем глава Сената ... должен заниматься. Это прерогатива президента», – сказал EurasiaChat Мятиев.

В этом нет ничего нового. В октябре бывший президент председательствовал на совещании глав велаятов и отчитывал их за возможное несоответствие ожиданий и реальных показателей урожайности пшеницы. К слову, он попытался оправдать «трудолюбивых сельских работников» и свалить всю вину за происходящее на жаждущих власти царьков в велаятах.

Как пояснил Мятиев, юридически все это не входит в зону ответственности Бердымухамедова-старшего, хотя государственные СМИ утверждают, что роль парламента заключается в обеспечении политической стабильности и укреплении социальной гармонии. Решение, принятие которого неизбежно в ближайшее время, направлено на преобразование административно-территориального устройства – процесс, которым бывший президент намерен заниматься лично.

Из-за всего этого действующий президент выглядит глуповато, ведь именно он должен стоять у руля. Но, наверное, показательно, что почти половина часового выпуска вечерних новостей от 12 ноября была посвящена визиту Бердымухамедова-старшего в Мары, в то время как о работе его сына было упомянуто лишь вскользь. Можно только догадываться, возмущает ли Сердара подобное положение дел.

Президенту Бердымухамедову даже не удалось поприсутствовать на саммите Организации тюркских государств, состоявшемся 11 ноября в Самарканде. Эта честь также выпала Бердымухамедову-старшему. Возможно, утешением для Сердара в данной ситуации может служить тот факт, что Туркменистан является лишь членом-наблюдателем в организации, но в целом все это выглядит не самым лучшим образом.

В своем выступлении Бердымухамедов-старший привычно ограничился общими рассуждениями, а конкретику он оставил другим. В частности, он сказал, что одним из приоритетов Организации тюркских государств должна стать «активизация партнерства в транспортном и энергетическом секторах». Спустя несколько дней президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намекнул на то, что это могло бы значить, вновь заговорив об идее создания в его стране энергетического транспортного узла для транзита газа в Европу.

Эта идея впервые была высказана в середине октября, когда президент России Владимир Путин на полях конференции в Астане высказал предположение, что Турция может стать идеальным транзитным пунктом для переправки российского газа в Европу. Вскоре после этого была выдвинута идея размещения узла во Фракии, прямо на границе с Грецией.

13 ноября Эрдоган заявил, что намерен обсудить эту идею с лидерами Азербайджана и Туркменистана в начале декабря. Непонятно, было ли это заявление анонсом долгожданной трехсторонней встречи глав государств Азербайджан-Турция-Туркменистан.

Однако эта инициатива может создать геополитическую проблему. Европа постоянно предпринимает усилия, направленные на избавление от зависимости от российского газа в основном за счет сжиженного природного газа. На этой неделе богатый энергоресурсами Мозамбик отправил свою первую в истории партию СПГ в Европу, а такие страны, как Италия и Германия, активно стараются укрепить регазификационные мощности.

Между тем предложение о создании турецкого хаба выглядит как попытка Москвы сбыть свой газ, от которого практически все отказались, на европейские рынки, смешав его с топливом из Азербайджана и, теоретически, Туркменистана. Участие последнего потребует, как это ни парадоксально, реализации проекта транскаспийского газопровода, против которого традиционно выступает Россия.

Среди других новостей, касающихся экспорта энергоносителей: на прошлой неделе официальные представители Туркменистана и режима талибов в Афганистане встретились для обсуждения перспектив дальнейших поставок туркменской электроэнергии в Афганистан. Туркменские власти одобрили продление контракта, сказал посол Туркменистана в Кабуле Ходжа Овезов, воздержавшись от предоставления каких-либо цифр.

Очевидно, что Туркменистан получает небольшую прибыль от продажи электроэнергии (и скорее всего, он даже несет убытки, поскольку Кабул с трудом оплачивает счета других поставщиков электроэнергии), так что, похоже, эта сделкой Ашгабат на деле, а не только на словах, доказывает свое стремление содействовать стабильности в Афганистане.

Один из тех якобы забавных фактов о Туркменистане, которыми люди обычно любят делиться, является запрет на цирки, который наложил покойный президент Сапармурат Ниязов, посчитав их чуждым явлением для культуры своей страны. Возвращение этого вида зрелищного искусства в страну в 2010 году было воспринято как готовность (пусть и не абсолютная) тогдашнего президента Гурбангулы Бердымухамедова «ослабить гайки». В настоящее время парламент ведет работу над принятием закона, регулирующего цирковое искусство, о чем 9 ноября сообщил сайт правительства. Проект, по словам его авторов, «определит правовую и социально-экономическую основы государственной политики» в отношении цирков, что является потребностью, которую туркменское государство, очевидно, считает нужным удовлетворить.

Другим свидетельством любопытной расстановки приоритетов стала новость о том, что Национальное спутниковое агентство Туркменистана объявило о начале этапа планирования проекта второго спутника связи. В 2015 году корабль SpaceX вывел на орбиту первый туркменский спутник весом 4,5 тонны, который был построен по заказу французской компанией Thales Alenia Space и, как сообщается, эксплуатировался Министерством связи Туркменистана для предоставления телекоммуникационных услуг в Европе, Центральной Азии и Африке. Но, как отметил генеральный директор Национального спутникового агентства Батыр Ораздурдыев, спутник уже отработал половину назначенного срока службы, поэтому пришло время готовить ему замену.