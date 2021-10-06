Туркменистан и Узбекистан выступают за взаимодействие с Афганистаном

По Афганистану главы двух стран сходятся во взглядах. (Фото: President.uz)

Афганистан был главной темой прошедшей на этой неделе в Ташкенте встречи президентов Узбекистана и Туркменистана. Оба лидера подтвердили разделяемую ими позицию о необходимости взаимодействия с талибским правительством.

Это отличает их от другого постсоветского соседа Афганистана – Таджикистана, оказавшего «Талибану» холодный прием.

«Взаимодействие Туркменистана и Узбекистана на афганском направлении способно принести только лишь большую пользу в деле нормализации политической ситуации в этой стране, восстановление экономики, социальной сферы, широко вовлечения в систему региональных и мирохозяйственных связей», — сказал туркменский лидер Гурбангулы Бердымухамедов 5 октября, в первый день двухдневного визита.

Его узбекский коллега Шавкат Мирзиёев добавил, что от развития событий в Афганистане «во многом зависит безопасность и устойчивость развития региона».

Его слова подтверждают обеспокоенность Ташкента по поводу того, что приход «Талибана» к власти станет препятствием для развития регионального сотрудничества, таким образом ударив по амбициозному плану Узбекистана способствовать развитию связей в регионе и превратиться в региональный центр.

Узбекистан и Туркменистан «готовы оказывать всемерную помощь народу Афганистана в целях обеспечения долгосрочного мира и социально-экономического развития этой страны», добавил Мирзиёев.

Хотя ни Ташкент, ни Ашгабат официально не признали сформированное «Талибаном» правительство, они ясно дали понять, что предпочитают взаимодействие, а не изоляцию.

Ранее, 1 октября, Бердымухамедов сказал в интервью российскому новостному агентству ТАСС, что Ашгабат «готов тесно работать с новым правительством Афганистана», а также оказать «необходимое содействие с целью скорейшей нормализации ситуации в этой стране и обеспечения ее устойчивого социально-экономического возрождения».

В сентябре Мирзиёев призвал разморозить счета Афганистана в иностранных банках.

Тем временем риторика Таджикистана в отношении «Талибана» носит явно враждебный характер.

На встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на этой неделе министр иностранных дел Сироджиддин Мухриддин подтвердил позицию Душанбе, согласно которой «Таджикистан признает только инклюзивное правительство, включающее все политические и этнические группы в Афганистане».

Ранее президент Эмомали Рахмон заявил, что Душанбе не признает сформированное «Талибаном» правительство, если таджикскому меньшинству, составляющему около четверти населения Афганистана, не будет отведена «достойная роль».

Мирзиёев и Бердымухамедов также в положительном ключе отзывались о торговых связях между Узбекистаном и Туркменистаном. Раньше страны особо не ладили, но после прихода к власти пять лет назад Мирзиёев занялся пересмотром прежде холодных отношений Узбекистана с соседями.

Согласно статистике правительства Узбекистана, товарооборот за последние три года вырос втрое – с 177 миллионов долларов в 2017 году до 527 миллионов в 2020-м, даже несмотря на пандемию коронавируса. Президенты пообещали удвоить эту сумму до 1 миллиарда долларов в ближайшие годы.

В ходе визита также был подписан ряд экономических соглашений, в том числе о совместной сборке автомобилей и бытовой техники, а также сотрудничестве в области туризма и переработки хлопка.

В дополнение правительства подписали соглашения о визовых послаблениях для предпринимателей и жителей приграничных районов. Однако, несмотря наблюдающееся в в последние пять лет сближение, речи о полном отказе от визового режима не идет.