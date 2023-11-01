Туркменистан: и щенячья преданность в глазах

Жительницам Туркменистана живется лучше остальных женщин, проживающих в странах Центральной Азии. По крайней мере именно такой вывод можно сделать, ознакомившись с новым Индексом «Женщины, мир и безопасность», составленным исследователями Джорджтаунского университета и Института исследования проблем мира в Осло.

Индекс оценивает положение женщин в той или иной стране по 13 показателям, сгруппированным по трем блокам: инклюзивность, справедливость и безопасность, и в итоге присваивает стране место и балл от 0 до 1.

В этом рейтинге Кыргызстан занимает 95-е место с показателем 0,673. Расположенный по соседству Узбекистан занимает 94-е место. Со своими 0,750 баллами Туркменистан, оказался значительно выше своих соседей по Центральной Азии – на 58-м месте.

Такой результат, по-видимому, в значительной степени объясняется наличием в стране «индикатора безопасности сообщества», который «отражает восприятие женщинами безопасности в своем районе».

«Почти две трети (64 процента) женщин во всем мире отмечают, что чувствуют себя в безопасности, гуляя в одиночку в своем районе в ночное время, хотя показатели в обоих направлениях существенно различаются. В Китае, Кувейте, Сингапуре, Туркменистане и Объединенных Арабских Эмиратах этот показатель превышает 90 процентов», – говорится в отчете.

Однако базирующееся в Амстердаме издание Turkmen.news считает, что имеет смысл рассматривать эту обнадеживающую на первый взгляд информацию в правильном контексте, а именно учитывать, что в Туркменистане уже много лет в ночное время действует негласный комендантский час. Более того, поскольку в стране не публикуются общедоступные данные об уровне преступности, невозможно достоверно определить, насколько часто туркменские женщины подвергаются насилию или преследованию. Домашнее насилие – запретная тема, которую категорически запрещено обсуждать со сторонними исследователями и журналистами.

В действительности же активисты, защищающие права женщин, отмечают снижение уровня жизни женщин после прихода к власти президента Сердара Бердымухамедова в начале 2022 года. В мае прошлого года базирующаяся в Лондоне Международная федерация планируемого родительства отметила, что власти вывели «контроль над женским телом на совершенно новый уровень». В качестве доказательства этого утверждения организация привела фактический запрет на аборты, все виды косметических услуг, нахождение женщин на переднем сидении частных автомобилей и, как утверждается, в некоторых случаях вообще на вождение автомобиля.

Но все перечисленное не является поводом, чтобы попасть в официальные сводки. На этой неделе они изобиловали новостями с энергетического фронта, во многом благодаря 28-й международной конференции «Нефть и газ Туркменистана», прошедшей в Ашгабате 25-27 октября.

Как сообщил заместитель председателя госконцерна «Туркменгаз» Мурат Арчаев, второй этап разработки гигантского газового месторождения «Галкыныш», за счет которого планируется увеличить поставки газа в Китай, займет до пяти лет, при условии успешного исхода переговоров с Пекином. Туркменистан намерен увеличить ежегодные поставки газа в Китай на 25 миллиардов кубометров, что станет возможным благодаря прокладке четвертой ветки газопровода «Центральная Азия–Китай», так называемой линии D. Китай выполняет большую часть работ по проекту, однако ясности в отношении хода работ пока нет.

В настоящее время Туркменистан поставляет в Китай 40 миллиардов кубометров газа в год. Выступая на конференции в Ашгабате, президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Хоу Цицзюнь сказал, что по состоянию на сентябрь 2023 года Туркменистан побил исторический рекорд, поставив в Китай 380 миллиардов кубометров газа на общую сумму 76 миллиардов долларов. Это означает, что цена за 1 тысячу кубометров газа составляет 200 долларов. Очевидно, именно это является предметом переговоров, о которых упомянул Арчаев. Туркмены, несомненно, и по понятным причинам, захотят большего.

В ходе своего выступления Арчаев напомнил еще об одном важном покупателе. По его словам, Туркменистан в этом году поставит в Россию весь законтрактованный объем газа – около 5 миллиардов кубометров.

«Туркменистан из года в год полностью выполняет свои обязательства по контракту», – сказал он.

По имеющимся данным, в 2021 году объем проданного «Газпрому» газа составил 10 миллиардов кубометров.

Однако активнее всего на этой неделе туркменский газ обсуждался совсем в другом месте. Как уже было анонсировано ранее, 25 октября президент Бердымухамедов отправился с визитом в Турцию, где встретился с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом для переговоров, в ходе которых основное внимание было уделено сотрудничеству в области энергетики. (Во время встречи были сделаны фотографии, на которых туркменский лидер дарит турецкому президенту щенков).

Участие Турции будет необходимо в случае, если Ашгабат все же когда-нибудь начнет поставлять значительные объемы газа в Европу. Но если для Туркменистана этот вопрос представляет всего лишь коммерческий интерес, то для Эрдогана это возможность использовать газ для усиления стратегического влияния Турции на международной арене.

«В нынешней конъюнктуре поставки туркменского природного газа в Турцию и через Турцию на мировые рынки приобретают особое стратегическое значение», – заявил он.

На практике Анкара, по-видимому, предполагает разместить на своей территории крупное хранилище газа, которое, помимо прочего, позволит ей влиять на цену газа на торгах.

Еще на проведенной в Ашгабате конференции вице-президент азербайджанской государственной нефтегазовой компании SOCAR Эльшад Насиров заявил, что Баку не возражает против размещения подобного газового хаба на территории Турции, если им будут предложены выгодные условия. Однако Насиров отметил, что до получения дополнительной информации о том, кто и как будет управлять этим хабом, продвигать эту инициативу будет сложно.

«Если нам предложат более выгодные условия, чем те, на которых мы работаем сейчас, то почему бы и нет? Но, с другой стороны, нам сложно предложить что-то более выгодное, чем то, что у нас есть: наш газ продан на 25 лет вперед по ценам ликвидного рынка», – цитирует его слова агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Для Туркменистана это звучит не сильно воодушевляюще.

Но есть и другие направления, по которым могут развиваться турецко-туркменские отношения. По итогам переговоров между Бердымухамедовым и Эрдоганом было подписано 13 документов о сотрудничестве, что, казалось бы, немало, хотя в основном это были меморандумы о взаимопонимании, которые зачастую не имеют никакого значения. Впрочем, один из документов выглядит интригующе. Речь идет о меморандуме по вопросам обмена знаниями между администрациями президентов двух стран в области управления человеческими ресурсами.

Самым значительным достижением стало соглашение о строительстве турецкой компанией Chalyk Energy (турецкое название компании – Çalık Enerji) парогазовой электростанции мощностью 1574 мегаватта в расположенном на западе страны Балканском велаяте. Во время своего визита в Анкару Бердымухамедов заявил, что производимая на этой электростанции электроэнергия может поставляться в Турцию по Каспийскому морю и «через третьи страны». На состоявшемся 30 октября заседании Кабинета министров Бердымухамедов подписал постановление правительства о начале строительства объекта.