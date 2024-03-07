Туркменистан: Кабульский рынок

Около 100 производителей были представлены на выставке афганских товаров в Ашгабате. (Фото: официальный сайт правительства Туркменистана)

Туркменистан настроен серьезно в отношении своей мечты об экспорте газа, но ее реализация пока пробуксовывает.

1 марта национальный лидер Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, отец нынешнего президента, отправился в Турцию для участия в Анталийском дипломатическом форуме.

Во время визита он встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе встречи стороны щедро обменялись любезностями. Бердымухамедов в честь недавнего 70-летнего юбилея турецкого президента подарил ему ичмек – туркменский овчинный тулуп, который традиционно преподносится в качестве подарка мудрым старцам. Несколькими днями ранее его сын, президент Сердар Бердымухамедов, утвердил указ о присвоении Эрдогану звания «Почетного старейшины Туркменистана».

Что касается более серьезных вопросов, то официальные лица двух стран подписали пару документов, которые теоретически могут положить начало экспорту туркменского газа в Турцию. Один из них – Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в газовом секторе, другой – Декларация о намерениях, закладывающая основу для создания совместных предприятий в углеводородном секторе.

Возможно, это звучит несколько неопределенно, но министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар недвусмысленно высказался по этому поводу.

«Теперь, когда документы подписаны, мы намерены поставлять туркменский газ сначала в Турцию, а затем на мировые рынки», – написал он на своей странице в X 1 марта.

Государственные информационные агентства Туркменистана были более осторожны в формулировках. В самых общих чертах они рассказали о том, что стороны обсудили вопрос своповых поставок туркменского газа. Туркменистан также хотел бы продавать Турции электроэнергию.

Если не будет неожиданных подвижек в реализации проекта строительства Транскаспийского трубопровода (что маловероятно), своповое соглашение выглядит наиболее реалистичным вариантом развития событий.

В настоящее время Турция импортирует газ по трубопроводам из Азербайджана, Ирана и России. Тем временем Туркменистан экспортирует газ в отдаленные северо-восточные регионы Ирана.

Было бы естественно, если бы Иран, Турция и Туркменистан заключили трехстороннее своп-соглашение. Аналогичная сделка с участием Азербайджана, Ирана и Туркменистана была приостановлена в январе, и нет никаких признаков того, что в ближайшее время поставки будут возобновлены, так что теоретически в наличии имеется некоторый высвободившийся объем газа.

Еще один положительный момент для Анкары и Ашгабата заключается в том, что возможное участие в подобной сделке Ирана, находящегося под жесткими санкциями, похоже, не вызывает беспокойство Вашингтона. В январе посол США в Туркменистане Мэтью Климоу заявил журналистам, что, по мнению американских властей, своповые сделки с участием Ирана не нарушают никаких санкций.

«Это будет зависеть от того, как будет организована сделка», – процитировал Климова «Интерфакс-Азербайджан», переведя его заявление на русский язык.

Из других новостей нефтегазовой отрасли: 4 марта руководитель консорциума TAPI Pipeline Company Limited Мухамметмырат Аманов заявил, что Туркменистан работает с контролируемым талибами правительством Афганистана над «реализацией стратегии строительства 150-километрового участка [трансафганского газопровода ТАПИ] до Герата». Целью строительства этого участка газопровода является обеспечение газом промышленных предприятий и домохозяйств в западной афганской провинции Герат, сказал Аманов в своем выступлении, переданном информационным агентством ТАСС в сообщении, которое не было опубликовано в интернете.

Однако пока не ясно, реализацию какой именно части проекта готов обеспечить Туркменистан.

Почти вся последняя неделя в Туркменистане прошла под эгидой сотрудничества с Афганистаном. 4 марта в Ашгабате открылась трехдневная выставка афганских товаров, которая призвана передать два взаимодополняющих послания: первое – Афганистан открыт для бизнеса и производит широкую линейку экспортируемых потребительских товаров; второе – Туркменистан готов развивать торговые отношения со своим восточным соседом.

А Кабул очень хочет всем доказать, что он играет по правилам.

Среди выступавших на туркмено-афганском бизнес-форуме, состоявшемся в день открытия выставки, был министр торговли и промышленности Афганистана Нуруддин Азизи. Базирующееся в Ашгабате издание NewsCentralAsia процитировало Азизи, затронувшего одну из самых животрепещущих тем в отношениях Афганистана и стран Центральной Азии: осуществление афганской стороной работ по строительству 285-километрового канала Кош-Тепа, который вскоре может начать забирать до 20 процентов всего стока Амударьи. По сообщениям, Азизи заявил, что Кош-Тепа «не затронет интересы Туркменистана», хотя он, похоже, не объяснил, каким образом ему удастся этого избежать.

Азизи также провел переговоры с Бердымухамедовым-старшим и, по некоторым данным, выразил заинтересованность в использовании Афганистаном транзитных возможностей туркменского порта Туркменбаши.

На данный момент для Афганистана важную роль играет именно экспорт электроэнергии из Туркменистана. Официальный представитель Министерства энергетики Туркменистана Мырат Артыков заявил на бизнес-форуме, что в 2024 году Туркменистан поставит в Афганистан 1,8 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Это больше, чем 1,4 миллиарда киловатт-часов, экспортированных в 2023 году.

В настоящее время электроэнергия поставляется по линиям электропередачи напряжением 220 киловольт, но, по словам Артыкова, в «ближайшем будущем» планируется установить линии напряжением 500 киловольт и таким образом нарастить объемы экспорта электроэнергии.

Проект строительства линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП) будет осуществляться турецкой компанией Calyk Holding, сказал Артыков в своем выступлении, которое процитировало агентство РИА-Новости (в интернете эта новость не была размещена). Работы будут вестись в три этапа: на первом этапе будет проложена 375-километровая линия электропередачи напряжением 220 киловольт от гидроэлектростанции в Марыйском велаяте (Туркменистан) до афганской провинции Герат. Второй этап предусматривает прокладку 1150-километровой линии электропередачи напряжением 500 киловольт от Мары до Кветты в Пакистане. Третий этап завершится строительством 575-километровой линии электропередачи напряжением 220 киловольт, которая протянется от провинции Герат до провинции Кандагар.

Туркменистан продает Афганистану электроэнергию по льготным тарифам.

Но все это не означает, что Ашгабат готов ослабить бдительность. 1 марта, за несколько дней до открытия выставки афганских товаров, заместители министров иностранных дел России и Туркменистана встретились в Ашгабате для консультаций, посвященных, в частности, вопросам «безопасности и противодействия новым угрозам». Российский дипломат Сергей Вершинин дал высокую оценку политике Туркменистана в отношении Афганистана, которая делает основной упор на «восстановление экономики и политической стабильности».

Специализированное российское интернет-издание «Метеожурнал» обычно приносит неутешительные вести о Туркменистане. Однако, вопреки обыкновению, новость от 29 февраля рассказывает о несколько более радостных событиях. Отметив, что в конце февраля в городе Серхетабад выпало аномальное количество снега, сайт добавил, что впервые за очень долгое время в этом районе выпало большое количество осадков. Похоже, осадки помогут Туркменистану избежать на этот раз засухи, от которой он страдает на протяжении нескольких лет.

В прошлом месяце «Метеожурнал», проанализировав спутниковые снимки, пришел к выводу, что Туркменистан этой зимой накопил в водохранилищах большие запасы воды. Один из экспертов, с которым поговорило базирующееся в Амстердаме издание Turkmen.news, объяснил это тем, что Амударья впервые за три года стала полноводной. В репортаже говорится, что нынешнее состояние реки вызвано «естественными причинами», но какими именно издание не поясняет.