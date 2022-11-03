Туркменистан: каждому газопроводу свой черед

На этой неделе высокопоставленный чиновник из Туркменистана вновь заговорил о перспективе поставок туркменского газа напрямую на европейские рынки посредством транскаспийского газопровода, но без энтузиазма, что, вероятно, должно было бы обеспокоить Брюссель.

Выступая на Международной нефтегазовой выставке и конференции в Абу-Даби (ADIPEC), вице-премьер по ТЭК Шахим Абдрахманов сказал, что проект строительства ТКГ «не снимается с повестки дня».

Но европейцам следует подождать своей очереди.

«Туркменистан поставляет энергоносители по экспортно-магистральным газопроводам в северном направлении – это Россия, в восточном направлении – это КНР, а также Иран. И сейчас мы осуществляем строительство газопровода ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия). Реализация ТАПИ позволит снять нагрузку с азиатских рынков, освободившиеся объемы могут быть перенаправлены на европейский рынок», – цитирует Абдрахманова российское государственное информационное агентство РИА Новости.

Еще одной приоритетной задачей, по словам вице-премьера Туркменистана, является развитие внутренней энергетической инфраструктуры, такой как 800-километровый газопровод Восток-Запад, соединяющий в единую систему все газовые месторождения страны, который сейчас находится в стадии строительства.

Обнадеживающие словеса прозвучали и из уст председателя государственной газовой компании «Туркменгаз» Батыра Аманова, который на прошлой неделе говорил о перспективах экспорта в Европу.

«Туркменистан является надежным экспортером газа и ключевым игроком на мировой энергетической арене, имеет большие перспективы поставок природного газа в европейском направлении», – сказал он 26 октября на нефтегазовой конференции в Ашгабате. Однако его высказывания носили весьма уклончивый характер.

В результате последних событий неожиданно выяснилось, что среди ближайших соседей Туркменистана есть желающие приобрести его газ, хоть и в скромных объемах. Во время своего визита в Ашгабат в прошлом месяце президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев намекнул, что хотел бы начать импортировать туркменский газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил ранее в октябре, когда президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов находился с визитом в Астане, что его страна заинтересована в заключении долгосрочного соглашения об импорте 1,5 миллиардов кубометров туркменского газа в год.

26 октября министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев заявил, что его правительство ведет переговоры с Туркменистаном о закупке 350 миллионов кубометров газа и 2 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в придачу.

«Мой первый заместитель сейчас находится в Ашгабате и ведет переговоры о цене [на газ]», – сказал Ибраев, выступая перед парламентом.

Ситуация более чем непонятная, поскольку в апреле Ибраев сообщил, что сделка по импорту Кыргызстаном 270 миллионов кубометров туркменского газа, о которой стороны договаривались в июне 2021 года, сорвалась, поскольку была признана «экономически невыгодной». Не исключено, что сейчас произойдет нечто подобное тому, что случилось в прошлый раз: газ будет передан Узбекистану, который затем поставит вместо него Кыргызстану эквивалентное в стоимостном выражении количество электроэнергии, в чем, собственно говоря, по большей части и заинтересован Бишкек. Но это чистой воды предположение.

28 октября в рамках еще одной энергетической сделки Бердымухамедов подписал указ, разрешающий увеличить поставки электроэнергии в Узбекистан. В сообщениях туркменских государственных СМИ не упоминались объемы или конкретные суммы, но пресс-секретарь президента Узбекистана сказал в прошлом месяце, что Ташкент намерен закупать у Туркменистана 4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии.

В настоящее время электроэнергию у Туркменистана также покупают Афганистан и Иран.

Даже если проект транскаспийского газопровода несколько пробуксовывает, это не означает, что энергетический потенциал моря не вызывает интереса. По сообщениям, Азербайджан и Туркменистан активно обсуждают возможность привлечения российского нефтяного концерна «ЛУКОЙЛ» к совместной разведке подводного месторождения углеводородов, которое некогда было источником разногласий между ними.

В начале 2021 года произошел значительный прорыв в этом вопросе: Азербайджан и Туркменистан, наконец, после десятилетий вялотекущей вражды, отказались от своих претензий на единоличное владение месторождением, известное под названиями Достлук или Достлуг (Дружба), и решили действовать сообща.

Выступая на Евразийском экономическом форуме в Вероне 28 октября, заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов дал понять, что «ЛУКОЙЛ» действительно может взять на себя руководство разработкой месторождения.

«Мы знаем об их («ЛУКОЙЛА») намерении участвовать, мы понимаем это и обсуждаем это с нашими туркменскими коллегами. Не думаю, что там есть какие-либо возражения», – сказал Солтанов.

Азербайджан готов налаживать более тесное сотрудничество с Туркменистаном в этой сфере и иными способами. 27 октября российское информационное агентство «Голос СНГ» сообщило, что азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR собирается открыть свое представительство в Ашгабате. Об этом сообщил заместитель начальника отдела по науке и техники SOCAR Эмин Алекперов, который дал интригующий ответ на вопрос «Голоса СНГ» о перспективах проекта транскаспийского газопровода. По его словам, морские нефтяные и газовые месторождения Азербайджана соединены с берегом сетью трубопроводов, как и месторождения Туркменистана.

«При деловом подходе их можно совместить, что не займет больших материальных ресурсов», – сказал Алекперов, описывая идею, совпадающую с концепцией, которую в последнее время продвигает базирующаяся во Флориде недавно созданная компания Trans Caspian Resources.

Если будет найден способ транспортировки туркменского газа через Каспий, Грузия тоже не прочь примкнуть к этому процессу. В своем выступлении на нефтегазовой конференции в Ашгабате генеральный директор Корпорации нефти и газа Грузии Георгий Чиковани сказал, что в перспективе его страна хочет покупать туркменское топливо. Для того чтобы это произошло, сказал он, потребуется «более широкий диалог между ЕС и правительствами Южного Кавказа, центральноазиатских стран и представителями промышленности».

Отец нынешнего лидера страны, экс-президент и нынешний председатель Сената Гурбангулы Бердымухамедов продолжает руководить страной наряду со своим сыном, и на этот раз он взял на себя инициативу по так называемой оптимизации органов местного самоуправления. На недавнем совместном заседании обеих палат парламента было принято решение о переименовании ряда городов и сел по всей стране. Они больше не будут носить имена первого после обретения независимости правителя Туркменистана Сапармурата Ниязова и его матери Гурбансолтан эдже. Государственные СМИ утверждают, что этот шаг был предпринят в ответ на призывы общественности, хотя более вероятно, что Бердымухамедов-старший желает лишь потешить свое эго и поддержать собственный культ личности.

Одной из наиболее странных особенностей механизма мифотворчества режима Бердымухамедова является его стойкая зависимость от совершенно несерьезных «Мировых рекордов Гиннесса», используемых им для укрепления своего международного авторитета.

В 2019 году, например, Туркменистан был занесен в книгу Гиннеса за проведение крупнейшего в мире урока по экологии. Представители фиксирующей рекорды организации наблюдали за тем, как более 2900 человек слушали лекцию об окружающей среде, а затем, несомненно, вернулись в отель, чтобы посмеяться над глупыми туркменскими чиновниками, вручающими им очередной чек на крупную сумму.

На этот раз Туркменистан пытается попасть в книгу рекордов Гиннеса, проведя 28 октября семинар по бахчеводству под открытым небом, в котором приняли участие более 500 специалистов сельского хозяйства. На сайте государственного информационного агентства говорится, что это было крупнейшее мероприятие такого рода, которое когда-либо проводилось, хотя не уточняется, имелось ли в виду обычное собрание специалистов сельского хозяйства или мероприятие, темой которого было именно бахчеводство.

На момент публикации этой статьи пресс-служба Книги рекордов Гиннесса не ответила на обращение по поводу разъяснений.

Дополнение: Всемирная организация рекордов Гиннесса связалась с Eurasianet.org, чтобы заявить, что ее предполагаемый представитель Айдын Тюркгуджи, чье имя было упомянуто в туркменских государственных СМИ, в действительности не является их сотрудником.

«Сообщение не соответствует действительности, никто из представителей Книги рекордов Гиннесса не присутствовал на этом мероприятии. Господин Туркгуджи не является представителем организации, мы связались с ним, чтобы откорректировать опубликованные в СМИ сообщения», – сказал пресс-секретарь организации.