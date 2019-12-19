Туркменистан: как защитить имидж президента

Похоже, что Туркменистан все же волнует, как его освещают международные СМИ, по крайней мере, когда на кону имидж президента.

В августе в адрес президента Гурбангулы Бердымухамедова прозвучало много саркастических шуток, особенно в программе Daily Show на американском канале Comedy Central, после его выдающейся игры в боулинг. Государственное телевидение, в попытке повысить имидж главы государства, показало, как президент выбивает несколько страйков подряд, но было очевидно, что это «спортивное достижение» – всего лишь неубедительный видеомонтаж.

На этой неделе Бердымухамедов вновь появился в боулинг-центре. В этот раз удары были показаны в непрерывном кадре, дабы ни у кого не осталось сомнений в том, что он действительно гроза кеглей.

К концу года пиар-акции президента особенно участились, поэтому в вечернем выпуске новостей от 15 декабря был широкий выбор контента. Помимо боулинга Бердымухамедов играл в баскетбол, с легкостью забрасывая мяч в корзину, катался на лошади, показывал своему правительству в спортзале, как растягивать мышцы.

Но гвоздем новостного блока был момент, где он вместе со своим внуком Керимгулы работал над ремиксом ранее написанной песни «Каракум». Шоу было показано полностью для умиления зрителей.

Правительство пытается создать позитивную атмосферу по окончании очередного года дефицита и экономической стагнации. Расположенный в Амстердаме новостной сайт Turkmen.news, который активно освещал дефицит продовольствия, 15 декабря сообщил, что власти начали наполнять рынки продуктами питания и прочей потребительской продукцией. По разным сообщениям, все эти товары продаются по цене ниже рыночной и имеют удовлетворительное качество.

Единственная загвоздка – дефицит наличных. Как сообщал RFE/RL летом, уже ранним утром банкоматы, как правило, опустошаются, поэтому люди вынуждены с самого рассвета ждать часами в надежде снять деньги.

В рамках финансовой политики по ограничению обращения наличных денег, которую также проводят соседние страны, такие как Узбекистан и Таджикистан, Туркменистан пытается решить проблемы с национальной валютой, решительно подталкивая людей к проведению безналичных платежей с помощью банковских карт. Но и тут не все гладко. 11 декабря расположенная в Вене «Хроника Туркменистана» сообщила, что в некоторых государственных магазинах, принимающих платежи по картам, не работают терминалы. Продавцы вместо карт требуют наличные, к большой досаде покупателей.

Turkmen.news сообщает разные новости о банковских картах, из которых становится ясно, что у спекулянтов нынче «хлебные» дни. С конца ноября Государственный банк внешнеэкономической деятельности, более известный как Туркменвнешэкономбанк, разрешил держателям карт Visa совершать операции за рубежом. Из-за огромной разницы между официальным курсом туркменского маната и курсом черного рынка – 3,5 против 18-19 к доллару соответственно – те, кому удалось выехать за рубеж, получили невероятную возможность быстро заработать. Turkmen.news сообщил, что жители северного Дашогузского велаята (области) массово едут в Узбекистан, где покупают товары с помощью своих карт (расплачиваясь по выгодному курсу), продают те же товары за доллары, затем увозят твердую валюту обратно в Туркменистан для продажи на черном рынке.

Впрочем, получить эти карты не так уж и просто. Выявив эту схему, Туркменвнешэкономбанк установил длительное время ожидания для заявителей и ограничил объем наличных, которые можно снять с карт.

Благодаря пакистанским СМИ мир узнает о систематических проблемах с затянувшимся проектом строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Расположенный в Карачи The News International сообщил 16 декабря, что Ашгабат, подстраиваясь под новые требования Пакистана, дал согласие на покрытие расходов на страхование от сбоев в поставках газа, которые могут быть вызваны беспорядками в Афганистане.

Пакистан уже прочно утвердился в своей роли «капризного» звена в этой энергетической цепочке, требуя пересмотра механизма ценообразования. Исламабад считает, что падение мировых цен на газ с момента подписания договора по ТАПИ дает ему право требовать пересмотра тарифов. В свете сложной ситуации, в которой Туркменистан оказался из-за условий контрактов на поставку газа с Россией и Ираном, такого рода проблема, возникшая еще до того, как проект начал работать, не предвещает ничего хорошего.

Подобные препятствия, впрочем, не останавливают Туркменистан, который продолжает тратиться на энергетическую инфраструктуру. Ашгабатский новостной сайт Orient сообщил, что государственная газовая компания «Туркменгаз» приобрела трубы у Sumitomo Corporation Europe Limited в рамках проекта по разработке своего мега-месторождения «Галкыныш», которое, по некоторым оценкам, содержит более 26 трлн кубометров газа.

К слову об инфраструктуре, Бердымухамедов ознакомился с ходом работ, проводимых в Ашгабате российской компанией «Возрождение» для создания системы предотвращения потопов. Столица постоянно страдает от наводнений в дождливый весенний сезон, что свидетельствует о серьезных ошибках в планировании города, который был заново и тщательно отстроен за последние 20 лет.

Усиление итало-туркменских связей, последовавшее за визитом Бердымухамедова на полуостров в ноябре, не ослабевает. Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Гаджиев встретился в начале этой недели со своим итальянским коллегой Манлио ди Стефано в рамках мероприятия, направленного на расширение связей Италии с Центральной Азией в целом.

Правительство еще раз взяло на себя обязательство более активно бороться с коррупцией, хоть и косвенным образом. В соответствии с законом, утвержденным президентом на прошлой неделе, регулярные массовые амнистии, в результате которых тысячи людей выходят из тюрем страны, не будут распространяться на лиц, осужденных по связанным с коррупцией статьям.

Вполне возможно, что так оно и будет. Хотя не исключено, что и нет. Разговоры о коррупции в Туркменистане сегодня в первую очередь напоминают о бывшем министре внутренних дел Исгендере Муликове и бывшем руководителе Государственной миграционной службы Мейлисе Нобатове, которые недавно были приговорены к длительным срокам тюремного заключения за то, что «злоупотребляли своими должностями, чтобы накопить огромные богатства». Существуют убедительные доказательства того, что такая корыстная деятельность – обычное явление среди высокопоставленных лиц в Туркменистане, поэтому резонно предположить, что борьба с коррупцией направлена не столько против алчных чиновников, сколько против чрезмерно алчных чиновников, которые, что более важно, уже недостаточно верны президенту.