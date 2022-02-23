Туркменистан: кандидат из Ашгабата

Машина ревет: Бердымухамедов-старший решил напоследок еще раз прокатиться по пустыне в качестве президента. (Фото: сайт правительства Туркменистана)

На следующий день после того, как Россия официально возобновила вторжение в Украину, российский глава МИД должен был встретиться (с кем бы вы могли подумать?) с министром иностранных дел Туркменистана.

Из предварительной информации о назначенной на 22 февраля встрече Сергея Лаврова и Рашида Мередова, опубликованной государственным информационным агентством ТАСС, сложилось впечатление, что касающийся Украины вопрос будет лишь вскользь затронут в ходе встречи.

«Переговоры Лаврова и Мередова проходят на фоне обострения обстановки в Донбассе. Очевидно, что в этой связи стороны затронут ситуацию на общем пространстве СНГ», – отмечает агентство.

Однако, с точки зрения Ашгабата, обсуждения требуют другие, более насущные вопросы.

В частности, назначенные на 12 марта выборы нового президента Туркменистана, теперь, когда нынешний президент дал понять, что уходит в отставку.

14 февраля сын действующего лидера и несомненный победитель этих выборов Сердар Бердымухамедов был выдвинут кандидатом на пост президента правящей Демократической партией. Тем не менее в течение последней недели разворачивалось слегка нелепое, но необходимое представление с отбором кандидатов.

15 февраля Аграрная партия выдвинула заместителя хякима Марыйской области Агаджана Бекмырадова в качестве своего кандидата. В государственных СМИ, как полагается, появились фотографии этого человека, на которых он выглядит совершенно несчастным.

Позже к нему присоединились директор финансово-экономической средней профессиональной школы Лебапского велаята Перхат Бегенджов и главный врач санатория «Аваза» Бердымаммет Гурбанов.

22 февраля были озвучены имена других претендентов. Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана, который является полугосударственной структурой, назвал своим кандидатом бизнесмена Бабамырата Мередова. Инициативная группа из Ашгабата выбрала в качестве кандидата в президенты проректора Государственного института физкультуры и спорта Хыдыра Нуннаева. Группа граждан в Дашогузском велаяте также определилась со своим претендентом – им стал руководитель низшего звена Демократической партии Максат Одешов.

Ранее инициативные группы в Ахалском и Марыйском велаятах выдвинули в качестве своих кандидатов начальника санитарно-эпидемиологической службы Максатмырата Овезгелдиева и директора научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» Государственного энергетического института Какагелди Сарыева, соответственно.

Возможно, это никому не нужный спектакль, но в выборах, пусть даже в таких символических, как эти, есть некоторые положительные моменты. Как сообщает базирующееся в Амстердаме интернет-издание Turkmen.news, за последнюю неделю снизились цены на некоторые продукты питания, в то время как дефицит других продуктов ощущается менее остро.

«На муку уже не такой ажиотаж, как в прошлом году, – сказал изданию житель Дашогуза. – Окорочка на рынке на днях продавали за 32 маната, что немногим выше цены в госмагазинах».

Сахар, яйца, растительное масло и даже мясо становится все проще достать и купить. При этом стоимость хлеба в государственных магазинах Ашгабата выросла, сообщает Turkmen.news.

Даже курс маната на черном рынке в эти дни выглядит не столь удручающе. На днях базирующееся в Вене интернет-издание «Хроника Туркменистана» сообщило, что стоимость доллара при продаже составляет 16,5 маната, а при покупке – 18,5 маната. В октябре курс упал до 25 манатов за доллар.

Должно пройти время, чтобы стало окончательно ясно, вызвана ли эта тенденция предстоящими выборами или является чем-то более долгосрочным.

Власти, очевидно, очень хотят, чтобы все прошло гладко. 16 февраля «Хроника» сообщила, что педагоги и другие государственные служащие обходят дома в Ашгабате и составляют списки избирателей, предположительно с целью обеспечить высокую явку.

То же издание рассказало, что школьникам Лебапа читают лекции, восхваляющие заслуги их будущего президента. Согласно плану занятий, учителя начинают урок с 15-минутного рассказа о свершениях действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова, а затем переходят к Сердару. Оказывается, среди достоинств будущего президента числятся доброта, трудолюбие и светлый ум. «О других кандидатах упомянуто не было», – добавила «Хроника», что было несколько излишне.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов ведет себя так, будто он уже ушел в отставку. 20 февраля государственное телевидение показало сюжет о том, как он носился на раллийном автомобиле по пустыне Каракумы. Но государственным пропагандистам похвастаться тем, как он мастерски управляет автомобилем в дюнах, показалось недостаточным.

«Во время скоростной езды главы государства на спорткаре по сложным степным трассам у автомобиля возникли технические проблемы. Умение справляться с неожиданно возникшей сложной ситуацией является одной из ключевых особенностей данного вида спорта. Президент … быстро устранил техническую неисправность, из-за которой машина остановилась», – сообщило государственное информационное агентство Туркменистана.

Даже покидая пост, Бердымухамедов выражает вслух обеспокоенность по поводу того, кто будет покупать у Туркменистана газ. 16 февраля он даже предположил, что в поставках газа могут быть заинтересованы страны Ближнего Востока. Но конкретно он не назвал ни одной страны, которая может стать потенциальным покупателем, а поскольку в этом направлении не построено ни одного трубопровода, можно лишь гадать, как Туркменистан собрался поставлять газ в эти страны.

На сегодняшний день приоритетным энерготранспортным проектом для Туркменистана является трансафганский газопровод ТАПИ, который, судя по информации ТАСС, также планировалось обсудить во время встречи Лаврова и Мередова в Москве. Обсуждать было бы нечего, если бы посол России в Афганистане Замир Кабулов не упомянул в своем интервью ТАСС от 31 января о том, что Москва допускает возможность своего участия в ТАПИ.

«Политически такая перспектива выглядит привлекательной. Считавшиеся ранее наиболее проблемными вопросы обеспечения безопасности этого проекта на текущем этапе утратили свою остроту», – сказал он.