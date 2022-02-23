Туркменистан: кандидат из Ашгабата
Режим делает все возможное, чтобы назначенные на 12 марта выборы выглядели конкурентными, хотя уже ни для кого не секрет, кто победит.
На следующий день после того, как Россия официально возобновила вторжение в Украину, российский глава МИД должен был встретиться (с кем бы вы могли подумать?) с министром иностранных дел Туркменистана.
Из предварительной информации о назначенной на 22 февраля встрече Сергея Лаврова и Рашида Мередова, опубликованной государственным информационным агентством ТАСС, сложилось впечатление, что касающийся Украины вопрос будет лишь вскользь затронут в ходе встречи.
«Переговоры Лаврова и Мередова проходят на фоне обострения обстановки в Донбассе. Очевидно, что в этой связи стороны затронут ситуацию на общем пространстве СНГ», – отмечает агентство.
Однако, с точки зрения Ашгабата, обсуждения требуют другие, более насущные вопросы.
В частности, назначенные на 12 марта выборы нового президента Туркменистана, теперь, когда нынешний президент дал понять, что уходит в отставку.
14 февраля сын действующего лидера и несомненный победитель этих выборов Сердар Бердымухамедов был выдвинут кандидатом на пост президента правящей Демократической партией. Тем не менее в течение последней недели разворачивалось слегка нелепое, но необходимое представление с отбором кандидатов.
15 февраля Аграрная партия выдвинула заместителя хякима Марыйской области Агаджана Бекмырадова в качестве своего кандидата. В государственных СМИ, как полагается, появились фотографии этого человека, на которых он выглядит совершенно несчастным.
Позже к нему присоединились директор финансово-экономической средней профессиональной школы Лебапского велаята Перхат Бегенджов и главный врач санатория «Аваза» Бердымаммет Гурбанов.
22 февраля были озвучены имена других претендентов. Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана, который является полугосударственной структурой, назвал своим кандидатом бизнесмена Бабамырата Мередова. Инициативная группа из Ашгабата выбрала в качестве кандидата в президенты проректора Государственного института физкультуры и спорта Хыдыра Нуннаева. Группа граждан в Дашогузском велаяте также определилась со своим претендентом – им стал руководитель низшего звена Демократической партии Максат Одешов.
Ранее инициативные группы в Ахалском и Марыйском велаятах выдвинули в качестве своих кандидатов начальника санитарно-эпидемиологической службы Максатмырата Овезгелдиева и директора научно-производственного центра «Возобновляемые источники энергии» Государственного энергетического института Какагелди Сарыева, соответственно.
Возможно, это никому не нужный спектакль, но в выборах, пусть даже в таких символических, как эти, есть некоторые положительные моменты. Как сообщает базирующееся в Амстердаме интернет-издание Turkmen.news, за последнюю неделю снизились цены на некоторые продукты питания, в то время как дефицит других продуктов ощущается менее остро.
«На муку уже не такой ажиотаж, как в прошлом году, – сказал изданию житель Дашогуза. – Окорочка на рынке на днях продавали за 32 маната, что немногим выше цены в госмагазинах».
Сахар, яйца, растительное масло и даже мясо становится все проще достать и купить. При этом стоимость хлеба в государственных магазинах Ашгабата выросла, сообщает Turkmen.news.
Даже курс маната на черном рынке в эти дни выглядит не столь удручающе. На днях базирующееся в Вене интернет-издание «Хроника Туркменистана» сообщило, что стоимость доллара при продаже составляет 16,5 маната, а при покупке – 18,5 маната. В октябре курс упал до 25 манатов за доллар.
Должно пройти время, чтобы стало окончательно ясно, вызвана ли эта тенденция предстоящими выборами или является чем-то более долгосрочным.
Власти, очевидно, очень хотят, чтобы все прошло гладко. 16 февраля «Хроника» сообщила, что педагоги и другие государственные служащие обходят дома в Ашгабате и составляют списки избирателей, предположительно с целью обеспечить высокую явку.
То же издание рассказало, что школьникам Лебапа читают лекции, восхваляющие заслуги их будущего президента. Согласно плану занятий, учителя начинают урок с 15-минутного рассказа о свершениях действующего президента Гурбангулы Бердымухамедова, а затем переходят к Сердару. Оказывается, среди достоинств будущего президента числятся доброта, трудолюбие и светлый ум. «О других кандидатах упомянуто не было», – добавила «Хроника», что было несколько излишне.
Президент Гурбангулы Бердымухамедов ведет себя так, будто он уже ушел в отставку. 20 февраля государственное телевидение показало сюжет о том, как он носился на раллийном автомобиле по пустыне Каракумы. Но государственным пропагандистам похвастаться тем, как он мастерски управляет автомобилем в дюнах, показалось недостаточным.
«Во время скоростной езды главы государства на спорткаре по сложным степным трассам у автомобиля возникли технические проблемы. Умение справляться с неожиданно возникшей сложной ситуацией является одной из ключевых особенностей данного вида спорта. Президент … быстро устранил техническую неисправность, из-за которой машина остановилась», – сообщило государственное информационное агентство Туркменистана.
Даже покидая пост, Бердымухамедов выражает вслух обеспокоенность по поводу того, кто будет покупать у Туркменистана газ. 16 февраля он даже предположил, что в поставках газа могут быть заинтересованы страны Ближнего Востока. Но конкретно он не назвал ни одной страны, которая может стать потенциальным покупателем, а поскольку в этом направлении не построено ни одного трубопровода, можно лишь гадать, как Туркменистан собрался поставлять газ в эти страны.
На сегодняшний день приоритетным энерготранспортным проектом для Туркменистана является трансафганский газопровод ТАПИ, который, судя по информации ТАСС, также планировалось обсудить во время встречи Лаврова и Мередова в Москве. Обсуждать было бы нечего, если бы посол России в Афганистане Замир Кабулов не упомянул в своем интервью ТАСС от 31 января о том, что Москва допускает возможность своего участия в ТАПИ.
«Политически такая перспектива выглядит привлекательной. Считавшиеся ранее наиболее проблемными вопросы обеспечения безопасности этого проекта на текущем этапе утратили свою остроту», – сказал он.
Ахал-Теке – еженедельная колонка на сайте Eurasianet.org, в которой собраны новости и аналитические материалы из Туркменистана.
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