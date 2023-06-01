Туркменистан: Каракумский канал стремительно мелеет

Как только стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выиграл очередные выборы, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов незамедлительно отправил ему поздравительное письмо.

«Под вашим руководством Турция ... еще больше укрепит положение страны на международной арене», – написал он.

В заявлении на сайте правительства говорится, что отношения между Туркменистаном и Турцией основаны на «незыблемой дружбе, братстве и взаимном доверии».

Словно в подтверждение сказанного турецкие власти в начале этого месяца согласились депортировать проживающего в Стамбуле туркменского активиста и блогера Фархата Мейманкулиева. По данным Туркменского Хельсинкского фонда по правам человека, 30-летний Мейманкулиев, который в основном известен благодаря своим YouTube-роликам, снятым под вымышленным именем Фархат Дурдыев, был задержан турецкой полицией 19 мая и в течение одного дня отправлен самолетом на родину.

Учитывая, что Мейманкулиев снимает весьма впечатляющие видеоролики о происходящем в Туркменистане, можно предположить, что его ждет длительное тюремное заключение.

Но, к сожалению туркменского режима, не все проблемы решаются при помощи репрессий.

28 мая специализированное российское интернет-издание «Метеожурнал» сообщило о том, что вода в водохранилищах вдоль жизненно необходимого Каракумского канала упала до невиданного с 2001 года уровня.

Масштабы обмеления наглядно иллюстрирует состояние Хаузханского водохранилища. При полной загрузке водой площадь водохранилища должна составлять 210 квадратных километров. Спутниковые снимки, сделанные в конце мая засушливого 2021 года, доказывают, что оно сократилось до 135,5 квадратных километров. «Метеожурнал» выяснил, что сейчас площадь водохранилища составляет всего 75,4 квадратных километра.

Издание предлагает несколько объяснений. Одно из них – длительное отсутствие осадков и аномально теплая погода, установившаяся в начале этого года. Это только усугубило последствия засухи, наблюдавшейся в 2021-22 годах.

Другим менее значимым фактором стал произошедший в январе инцидент (также зафиксированный «Метеожурналом»): аномально холодная погода привела к формированию ледяных заторов на Каракумском канале, в результате чего произошел прорыв дамбы. Более 10 дней вода впустую вытекала в пески пустыни Каракум, образовав канал протяженностью почти 20 километров.

Последствия выхода из строя Каракумского канала невозможно недооценить. За десятилетия, в течение которых он был построен (а именно с 1950-х по 1990-е годы), канал полностью изменил экономику Туркменистана. Отводя воду с востока на юг и юго-восток страны, он позволил радикально увеличить урожайность. Такие города, как столица Ашгабат, а также Туркменбаши и Балканабат на западе, и Мары на юго-востоке, в той или иной степени зависят от воды, транспортируемой Каракумским каналом.

В официальных заявлениях соседнего Узбекистана стали отчетливо проскальзывать нотки сильного беспокойства по поводу водного кризиса, который сейчас в полной мере охватил регион.

В изданном 3 апреля чрезвычайном указе узбекские власти прогнозируют, что уровень воды в Амударье, питающей Каракумский канал, в «ближайшие годы» снизится на 15-20 процентов. Делая этот мрачный прогноз, кабинет президента Шавката Мирзиёева подчеркнул необходимость решения проблемы плохого управления водными ресурсами, устаревших методов орошения и резко возросшего потребления в связи с ростом населения.

В довесок ко всему, режим талибов в Афганистане, похоже, делает заметные шаги к завершению строительства своего собственного 285-километрового канала Кош- Тепа, который он надеется использовать для орошения до 550 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Этот канал также будет заполнен водой из Амударьи.

В ходе событий, которые должны заставить руководителей Ташкента и Ашгабата изрядно понервничать, вооруженные силы Афганистана и Ирана, по сообщениям, 27 мая вступили в перестрелку из-за доступа к воде из реки Гильменд.

Центральноазиатские страны пытаются сообща найти более конструктивное дипломатическое решение. 26 мая специальные представители по Афганистану из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана провели в Ашгабате совместную встречу с высокопоставленными представителями многочисленных международных акторов, включая Евросоюз и ООН. Согласно отчету Министерства иностранных дел Туркменистана об этой встрече, все стороны заняли единодушную позицию: международное сообщество должно объединить усилия в содействии стабилизации политической, экономической и гуманитарной ситуации в Афганистане.

Если участники и пришли к чему-то более конкретному, чем это, в туркменском заявлении не сказано об этом ни слова.

Все это не означает, что Туркменистан категорически отказывается признать масштаб надвигающейся проблемы, когда речь идет о воде.

В статье, написанной для базирующегося в Вене издания «Хроника Туркменистана» в июле 2022 года, автор под псевдонимом Кира Крамер отметила, что власти начали более открыто говорить о своих опасениях.

Но чиновники, которым поручено предпринять необходимые меры по исправлению ситуации, находятся в безвыходном положении.

В начале мая 2022 года президент Бердымухамедов велел вице-премьеру по вопросам сельского хозяйства Эсенмырату Оразгелдиеву провести анализ состояния всех рек и каналов страны, а затем разработать план по их очистке и более широкому внедрению водосберегающих технологий. Несколько недель спустя Бердымухамедов в столь же безапелляционной манере потребовал от Оразгелдиева обеспечить «большой урожай хлопка в этом году». Стойкая зависимость от хлопка традиционно является одной из основных причин нехватки воды в Центральной Азии.

Это недальновидное решение созвучно с тем, как действует режим Бердымухамедова в целом. В ноябре 2021 года, когда его отец, Гурбангулы, еще был президентом, Бердымухамедов-младший отправился в Глазго на конференцию ООН по вопросам изменения климата (КС-26), где он, выступая с речью, беззаветно врал о том, что Туркменистан с радостью поддерживает движение в защиту окружающей среды. Но, как выяснила газета Guardian, легко устранимая утечка метана с двух газовых месторождений в Туркменистане способствовала глобальному потеплению в 2022 году в большей степени, чем общий объем выбросов углекислого газа в Великобритании.

Справедливости ради стоит отметить, что предпринимаемые Туркменистаном усилия по интенсификации сельского хозяйства приносят некоторые положительные результаты. 26 мая специализированное издание по сельскому хозяйству East Fruit сообщило об отправке в Таджикистан грузовика с выращенными в теплицах туркменскими помидорами. В своем материале East Fruit процитировало международного консультанта FAO из Худжанда, который в красках описывал продукцию, доставленную в его родной город на севере Таджикистана.

«К ней стоит очередь покупателей. Особенно эта продукция интересна тем [компаниям], кто поставляет продукцию в сети супермаркетов, – сказал Бахтиёр Абдувохидов, не упомянув при этом, что он руководит одной из таких компаний. – Туркменские тепличные помидоры имеют визуальное преимущество перед узбекскими [в виде зелёной веточки], что очень нравится покупателям и гарантирует хорошие продажи».

Его комментарий звучит как услада для ушей туркменских томатоводов, поскольку за последние пару лет им неоднократно приходилось иметь дело с инспекторами по охране здоровья и безопасности в России (которая является важным экспортным направлением), утверждающими, что их продукция заражена молью.